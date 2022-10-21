https://sputniknews.com.tr/20221021/fransa-enerji-sarti-anlasmasindan-cekiliyor-1062583586.html

Fransa, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekiliyor

Fransa, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekiliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliğine çerçeve oluşturan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T22:05+0300

2022-10-21T22:05+0300

2022-10-21T22:05+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

emmanuel macron

doğalgaz

elektrik

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Fransız lider Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden sonra basına yaptığı açıklamada, gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek amacıyla zirvede üzerinde durdukları önlemlere değinerek, Avrupa elektrik piyasasına ilişkin reform kararını pekiştirdiklerini belirtti ve "(Fransa olarak) Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldık" dedi.Macron, AB'nin enerji ihtiyacını tamamen elektrikle karşılamasını arzuladıklarını anlattı.Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinde 2 bin Ukraynalı askere eğitim verileceğini kaydetti.Geçen hafta Fransa'nın Ukrayna'ya yeni askeri ekipman teslim edeceğini duyurduğunu hatırlatan Macron, bu ülkeye takviye Caesar obüsü göndermek için çalıştıklarını söyledi.Macron, zirvede AB-Çin ilişkilerini de ele aldıklarını ifade ederek, "Stratejik bağımsızlığa ihtiyacımız var" diye konuştu.Lizbon'da 17 Aralık 1994'de Rusya dahil yaklaşık 50 ülke tarafından imzalanan Enerji Şartı Antlaşması, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliği için çerçeve oluşturuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221020/ab-liderlerinin-enerji-krizi-zirvesi-basladi-1062550114.html

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