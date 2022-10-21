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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221021/fransa-enerji-sarti-anlasmasindan-cekiliyor-1062583586.html
Fransa, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekiliyor
Fransa, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekiliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliğine çerçeve oluşturan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T22:05+0300
2022-10-21T22:05+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
emmanuel macron
doğalgaz
elektrik
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Fransız lider Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden sonra basına yaptığı açıklamada, gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek amacıyla zirvede üzerinde durdukları önlemlere değinerek, Avrupa elektrik piyasasına ilişkin reform kararını pekiştirdiklerini belirtti ve "(Fransa olarak) Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldık" dedi.Macron, AB'nin enerji ihtiyacını tamamen elektrikle karşılamasını arzuladıklarını anlattı.Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinde 2 bin Ukraynalı askere eğitim verileceğini kaydetti.Geçen hafta Fransa'nın Ukrayna'ya yeni askeri ekipman teslim edeceğini duyurduğunu hatırlatan Macron, bu ülkeye takviye Caesar obüsü göndermek için çalıştıklarını söyledi.Macron, zirvede AB-Çin ilişkilerini de ele aldıklarını ifade ederek, "Stratejik bağımsızlığa ihtiyacımız var" diye konuştu.Lizbon'da 17 Aralık 1994'de Rusya dahil yaklaşık 50 ülke tarafından imzalanan Enerji Şartı Antlaşması, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliği için çerçeve oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221020/ab-liderlerinin-enerji-krizi-zirvesi-basladi-1062550114.html
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fransa, emmanuel macron, doğalgaz, elektrik
fransa, emmanuel macron, doğalgaz, elektrik

Fransa, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekiliyor

22:05 21.10.2022
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinFransa Cumhurbaşkanı Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Стрингер
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliğine çerçeve oluşturan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
Fransız lider Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden sonra basına yaptığı açıklamada, gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek amacıyla zirvede üzerinde durdukları önlemlere değinerek, Avrupa elektrik piyasasına ilişkin reform kararını pekiştirdiklerini belirtti ve "(Fransa olarak) Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldık" dedi.
Macron, AB'nin enerji ihtiyacını tamamen elektrikle karşılamasını arzuladıklarını anlattı.
Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinde 2 bin Ukraynalı askere eğitim verileceğini kaydetti.
Geçen hafta Fransa'nın Ukrayna'ya yeni askeri ekipman teslim edeceğini duyurduğunu hatırlatan Macron, bu ülkeye takviye Caesar obüsü göndermek için çalıştıklarını söyledi.
Macron, zirvede AB-Çin ilişkilerini de ele aldıklarını ifade ederek, "Stratejik bağımsızlığa ihtiyacımız var" diye konuştu.
Lizbon'da 17 Aralık 1994'de Rusya dahil yaklaşık 50 ülke tarafından imzalanan Enerji Şartı Antlaşması, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliği için çerçeve oluşturuyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi ve Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı
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