https://sputniknews.com.tr/20221021/eski-tbmm-baskanvekili-korkmazcan-siyasi-partilere-hazine-yardimi-kesilmeli-1062569001.html

Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: Siyasi partilere hazine yardımı kesilmeli

Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: Siyasi partilere hazine yardımı kesilmeli

Eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan, siyasi partilere yapılan hazine yardımı ile birlikte parti genel merkezlerinin seçmenle olan bağının zayıfladığını... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T15:18+0300

2022-10-21T15:18+0300

2022-10-21T15:18+0300

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20.10.2022 Ankara Farkı Eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan eski TBMM Başkanvekili, Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, siyasi partilere hazine yardımı verilmesi, verilen hazine yardımının yaklaşan seçimlere olası etkileri ve değişen dünya sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.‘Halkla doğrudan ilişki kuran partiler gelişmeli’Hazine yardımları ile birlikte partilerin seçmenle ilişkisinin azaldığına dikkat çeken Korkmazcan, parti yöneticilerin bu yardımları iktidar olmak için değil, koltuklarını korumak için kullandıklarını iddia etti. Korkmazcan, şunları kaydetti:‘Vatandaş ile siyasetçilerin arasındaki mesafe açıldı’1980 yılı öncesindeki siyasi şartların uygulanmasını gerektiği konusunda görüş belirten Korkmazcan, 1980 öncesi dönemde partilerin halkla iç içe olduğunu bildirdi. Korkmazcan, “Demokrasinin temeli halkın kendi yöneticilerini seçebilmesi ve denetleyebilmesi. Siyaset kurumlarıyla vatandaş arasında öyle bir mesafe koyacaksınız ki, bu saydam bir şekilde denetlenebilecek. Gözle görülebilir bir ilişki olacak. Bu ağ 1980’den sonra büyük ölçüde bozuldu. Vatandaşla siyaset kurumunda görev alanlar arasındaki mesafe açıldı. Tamamen şova dönük faaliyetler haline geldi. Biz bir şeyi müzakere etmek yerine şimdi sadece şovunu yapıyoruz. 1980 öncesindeki dönemlerde parti örgütlenmelerinde ‘ocak’ ve ‘bucak’ örgütlenmeleri vardı. En ücra köye bile en azından yılda bir defa milletvekilleri ve parti temsilcileri gelirler, ocak toplantısı yaparlardı. Halkla karşı karşıya, iç içe. 1980’den sonra siyasi parti genel merkezleri çok güçlendirildi. Tabandaki örgütler partilerini denetleyecek hale geldiler. 1980 öncesinin siyasi şartları uygulansaydı mesela bugünkü CHP gibi partinin tabanıyla yönetimi arasında bu kadar büyük mesafe asla oluşamazdı” şeklinde konuştu.‘Hazine yardımı seçim yarışını bozuyor’Hazine yardımı alan partilerin, aldıkları yardımı nasıl harcadıklarına dair şeffaf bir tavır takınmaları gerektiğini dile getiren Korkmazcan, şunları söyledi:‘HDP’ye hazine yardımı dava sonuçlanıncaya kadar bloke edilmelidir’Açılan kapatma davası devam ederken HDP’ye hazine yardımı verilmemesi gerektiğini belirten Korkmazcan, “Anayasa Mahkemesi tedbir kararı almalıdır. O para dava sonuçlanıncaya kadar ödenmemelidir. Anayasa Mahkemesi’ni göreve çağırıyorum. Hemen tedbir kararı alınsın. Hiç olmazsa bu senenin bütçesinden paralar verilmesin. Ayrıca Anayasa Mahkemesi bu görevi yapmazsa savcılarımız dahi harekete geçebilirler. Mehmetçiğe kurşun atanların eline bu parayı biz teslim etmiş oluyoruz” dedi.‘Türkiye, demokrasinin yeniden inşasında öncü olmalı’'Dünyada yeni bir sistem oluşturulduğunu, bu sistemde Türkiye’nin demokrasinin inşası sürecinde öncü rol oynaması gerektiğini 'vurgulayan Korkmazcan, şu görüşleri dile getirdi:‘Amerikan demokrasisini demokrasi olarak görmüyorum’'Demokrasinin tüm dünyada tartışılır bir hale geldiğini ve dejenere edildiğini' kaydeden Korkmazcan, yaşanan dejenerasyonda paranın önemli bir faktör olduğu yönünde görüş belirtti. Korkmazcan, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20191110/desticiden-hdpye-hazine-yardimi-elestirisi-icime-sindiremiyorum-1040594930.html

https://sputniknews.com.tr/20220113/ince-madem-kriz-ortamindayiz-hicbir-siyasi-parti-hazine-yardimi-almasin-secim-icin-de-almasin-1052713626.html

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hazine, demokrasi, seçim, hdp, chp, abd, anayasa mahkemesi (aym), radyo sputnik, ismet özçelik