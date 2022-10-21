https://sputniknews.com.tr/20221021/eski-tbmm-baskanvekili-korkmazcan-siyasi-partilere-hazine-yardimi-kesilmeli-1062569001.html
Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: Siyasi partilere hazine yardımı kesilmeli
Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: Siyasi partilere hazine yardımı kesilmeli
Eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan, siyasi partilere yapılan hazine yardımı ile birlikte parti genel merkezlerinin seçmenle olan bağının zayıfladığını... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T15:18+0300
2022-10-21T15:18+0300
2022-10-21T15:18+0300
politika
hazine
demokrasi
seçim
hdp
chp
abd
anayasa mahkemesi (aym)
radyo sputnik
ismet özçelik
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20.10.2022 Ankara Farkı
Eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan eski TBMM Başkanvekili, Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, siyasi partilere hazine yardımı verilmesi, verilen hazine yardımının yaklaşan seçimlere olası etkileri ve değişen dünya sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.‘Halkla doğrudan ilişki kuran partiler gelişmeli’Hazine yardımları ile birlikte partilerin seçmenle ilişkisinin azaldığına dikkat çeken Korkmazcan, parti yöneticilerin bu yardımları iktidar olmak için değil, koltuklarını korumak için kullandıklarını iddia etti. Korkmazcan, şunları kaydetti:‘Vatandaş ile siyasetçilerin arasındaki mesafe açıldı’1980 yılı öncesindeki siyasi şartların uygulanmasını gerektiği konusunda görüş belirten Korkmazcan, 1980 öncesi dönemde partilerin halkla iç içe olduğunu bildirdi. Korkmazcan, “Demokrasinin temeli halkın kendi yöneticilerini seçebilmesi ve denetleyebilmesi. Siyaset kurumlarıyla vatandaş arasında öyle bir mesafe koyacaksınız ki, bu saydam bir şekilde denetlenebilecek. Gözle görülebilir bir ilişki olacak. Bu ağ 1980’den sonra büyük ölçüde bozuldu. Vatandaşla siyaset kurumunda görev alanlar arasındaki mesafe açıldı. Tamamen şova dönük faaliyetler haline geldi. Biz bir şeyi müzakere etmek yerine şimdi sadece şovunu yapıyoruz. 1980 öncesindeki dönemlerde parti örgütlenmelerinde ‘ocak’ ve ‘bucak’ örgütlenmeleri vardı. En ücra köye bile en azından yılda bir defa milletvekilleri ve parti temsilcileri gelirler, ocak toplantısı yaparlardı. Halkla karşı karşıya, iç içe. 1980’den sonra siyasi parti genel merkezleri çok güçlendirildi. Tabandaki örgütler partilerini denetleyecek hale geldiler. 1980 öncesinin siyasi şartları uygulansaydı mesela bugünkü CHP gibi partinin tabanıyla yönetimi arasında bu kadar büyük mesafe asla oluşamazdı” şeklinde konuştu.‘Hazine yardımı seçim yarışını bozuyor’Hazine yardımı alan partilerin, aldıkları yardımı nasıl harcadıklarına dair şeffaf bir tavır takınmaları gerektiğini dile getiren Korkmazcan, şunları söyledi:‘HDP’ye hazine yardımı dava sonuçlanıncaya kadar bloke edilmelidir’Açılan kapatma davası devam ederken HDP’ye hazine yardımı verilmemesi gerektiğini belirten Korkmazcan, “Anayasa Mahkemesi tedbir kararı almalıdır. O para dava sonuçlanıncaya kadar ödenmemelidir. Anayasa Mahkemesi’ni göreve çağırıyorum. Hemen tedbir kararı alınsın. Hiç olmazsa bu senenin bütçesinden paralar verilmesin. Ayrıca Anayasa Mahkemesi bu görevi yapmazsa savcılarımız dahi harekete geçebilirler. Mehmetçiğe kurşun atanların eline bu parayı biz teslim etmiş oluyoruz” dedi.‘Türkiye, demokrasinin yeniden inşasında öncü olmalı’'Dünyada yeni bir sistem oluşturulduğunu, bu sistemde Türkiye’nin demokrasinin inşası sürecinde öncü rol oynaması gerektiğini 'vurgulayan Korkmazcan, şu görüşleri dile getirdi:‘Amerikan demokrasisini demokrasi olarak görmüyorum’'Demokrasinin tüm dünyada tartışılır bir hale geldiğini ve dejenere edildiğini' kaydeden Korkmazcan, yaşanan dejenerasyonda paranın önemli bir faktör olduğu yönünde görüş belirtti. Korkmazcan, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20191110/desticiden-hdpye-hazine-yardimi-elestirisi-icime-sindiremiyorum-1040594930.html
https://sputniknews.com.tr/20220113/ince-madem-kriz-ortamindayiz-hicbir-siyasi-parti-hazine-yardimi-almasin-secim-icin-de-almasin-1052713626.html
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hazine, demokrasi, seçim, hdp, chp, abd, anayasa mahkemesi (aym), radyo sputnik, ismet özçelik
hazine, demokrasi, seçim, hdp, chp, abd, anayasa mahkemesi (aym), radyo sputnik, ismet özçelik
Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: Siyasi partilere hazine yardımı kesilmeli
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Eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan, siyasi partilere yapılan hazine yardımı ile birlikte parti genel merkezlerinin seçmenle olan bağının zayıfladığını söyledi. Bu uygulamanın demokrasiye yararlı olmadığını belirten Korkmazcan, siyasi partilere hazine yardımının kesilmesini istedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan eski TBMM Başkanvekili, Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, siyasi partilere hazine yardımı verilmesi, verilen hazine yardımının yaklaşan seçimlere olası etkileri ve değişen dünya sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
‘Halkla doğrudan ilişki kuran partiler gelişmeli’
Hazine yardımları ile birlikte partilerin seçmenle ilişkisinin azaldığına dikkat çeken Korkmazcan, parti yöneticilerin bu yardımları iktidar olmak için değil, koltuklarını korumak için kullandıklarını iddia etti. Korkmazcan, şunları kaydetti:
“Hazine yardımları biraz da genel merkezleri tabanla ilişkili olma mecburiyetinden çıkardı. Partilerin üye vatandaşlara, onların katkılarına, emeklerine ihtiyaçları azaldı. ‘Nasıl olsa elimizde para var, hazineden alıyoruz. Seçim yıllarında bu iki misline çıkıyor. İstediğimiz gibi bunu sarf ederiz, reklamlarımızı yaparız. Nasıl olsa tıpış tıpış oy verirler’ gibi bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Son 50-60 yıl içerisindeki bu çarpıklıklar demokrasinin kavram olarak içinin boşaltıldığını gösteriyor. Türkiye’de halkla doğrudan doğruya ilişki kuran partiler gelişmeli ve devlet de bütün bu uygulamalarında bu gelişmeyi desteklemeli. Aksi halde bugünkü gibi şartla yapılan hazine yardımları partilere ve demokrasimize yaramıyor. Sadece genel merkezlere ve o genel merkezler üzerinde hakimiyet kurmuş olan güçlere yarıyor. Siyaset alanı neredeyse bir orman kanununa dönüştü. Genel merkezler ellerine geçirdikleri bu fırsatı kendilerini o koltukta tutmak için kullanıyorlar, partilerini iktidar yapmak için değil. Partilerin genel merkez hegemonyası ve siyasi partilerin gerçek anlamda halkla ilişkilerinin sadece propagandaya, şova dayalı hale gelmesi demokrasimizdeki zaaftır.”
‘Vatandaş ile siyasetçilerin arasındaki mesafe açıldı’
1980 yılı öncesindeki siyasi şartların uygulanmasını gerektiği konusunda görüş belirten Korkmazcan, 1980 öncesi dönemde partilerin halkla iç içe olduğunu bildirdi. Korkmazcan, “Demokrasinin temeli halkın kendi yöneticilerini seçebilmesi ve denetleyebilmesi. Siyaset kurumlarıyla vatandaş arasında öyle bir mesafe koyacaksınız ki, bu saydam bir şekilde denetlenebilecek. Gözle görülebilir bir ilişki olacak. Bu ağ 1980’den sonra büyük ölçüde bozuldu. Vatandaşla siyaset kurumunda görev alanlar arasındaki mesafe açıldı. Tamamen şova dönük faaliyetler haline geldi. Biz bir şeyi müzakere etmek yerine şimdi sadece şovunu yapıyoruz. 1980 öncesindeki dönemlerde parti örgütlenmelerinde ‘ocak’ ve ‘bucak’ örgütlenmeleri vardı. En ücra köye bile en azından yılda bir defa milletvekilleri ve parti temsilcileri gelirler, ocak toplantısı yaparlardı. Halkla karşı karşıya, iç içe. 1980’den sonra siyasi parti genel merkezleri çok güçlendirildi. Tabandaki örgütler partilerini denetleyecek hale geldiler. 1980 öncesinin siyasi şartları uygulansaydı mesela bugünkü CHP gibi partinin tabanıyla yönetimi arasında bu kadar büyük mesafe asla oluşamazdı” şeklinde konuştu.
‘Hazine yardımı seçim yarışını bozuyor’
Hazine yardımı alan partilerin, aldıkları yardımı nasıl harcadıklarına dair şeffaf bir tavır takınmaları gerektiğini dile getiren Korkmazcan, şunları söyledi:
“Seçime katılan partiler arasındaki eşitlik ortadan kaldırılıyor. Bu paralar bir bakıma siyasetin gerçeklere ulaşmasında bir örtü oluşturuyor. Yani yüksek finansman imkanlarıyla yapılan propagandalar halkın gerçeği aramasına fırsat vermek yerine tam aksine bir örtü görevi görüyor, bütün mecralar bu paralarla kaplanıyor. Bütün bu nedenlerle siyasi partilere verilen milyarlarca liralık hazine yardımına son verilmeli. Bu paralar halkın ihtiyaçlarına kullanılmalıdır.”
‘HDP’ye hazine yardımı dava sonuçlanıncaya kadar bloke edilmelidir’
Açılan kapatma davası devam ederken HDP’ye hazine yardımı verilmemesi gerektiğini belirten Korkmazcan, “Anayasa Mahkemesi tedbir kararı almalıdır. O para dava sonuçlanıncaya kadar ödenmemelidir. Anayasa Mahkemesi’ni göreve çağırıyorum. Hemen tedbir kararı alınsın. Hiç olmazsa bu senenin bütçesinden paralar verilmesin. Ayrıca Anayasa Mahkemesi bu görevi yapmazsa savcılarımız dahi harekete geçebilirler. Mehmetçiğe kurşun atanların eline bu parayı biz teslim etmiş oluyoruz” dedi.
‘Türkiye, demokrasinin yeniden inşasında öncü olmalı’
'Dünyada yeni bir sistem oluşturulduğunu, bu sistemde Türkiye’nin demokrasinin inşası sürecinde öncü rol oynaması gerektiğini 'vurgulayan Korkmazcan, şu görüşleri dile getirdi:
“Türkiye kurultay geleneği ile devlet yönetmiş bir mirasın üzerinde oturmaktadır. Hiçbir zaman bir tüccar gibi davranmamıştır, bir devlet gibi davranmıştır. Burada öncülük etmek gibi aydınlarımızın da bir görevi var. Dünyada yeni bir sistem oluşturulurken bu sistemin siyasi ıslahat tarafı asla ihmal edilmemelidir. Bir taraftan ekonomik sistemi yenilemeye çalışıyoruz. Refah amaçlı ve bu refahın adilane paylaşılması amaçlı faaliyetler yürütülüyor ama siyasetin de halka dayalı hale getirilmesi konusunda birtakım kriterler geliştirilmelidir.”
‘Amerikan demokrasisini demokrasi olarak görmüyorum’
'Demokrasinin tüm dünyada tartışılır bir hale geldiğini ve dejenere edildiğini' kaydeden Korkmazcan, yaşanan dejenerasyonda paranın önemli bir faktör olduğu yönünde görüş belirtti. Korkmazcan, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Demokrasi sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada tartışılır hale geldi. Bütün ülkelerde demokrasi kendi uğruna kitlelerin yüzyıllarca mücadele verdiği bir rejim dejenere edildi. Bu dejenerasyon olayında para ilişkilerinin çok ilgisi var. Amerikan demokrasisi zaten para üzerine kurulmuştur. Onun için Amerikan devleti sömürgeci olmaya, yağmacı olmaya, gaspçı olmaya mecburdur. Orada her şey parayla dönüyor. Aday birtakım paralar topluyor. Para topladığı yerlere hizmeti ön planda tutuyor. Amerikan demokrasisini ben hiçbir zaman gerçek anlamda demokrasi olarak görmedim. Zaten Amerikan devleti de devlet olamadı. Batı’nın bütün askeri, ekonomi gücünü, sömürüyle birikmiş gücü elinde tuttuğu halde bu sadece bir güç yığılması oldu. Diğer felsefi, düşünsel, insani birikimlerden Amerika hiçbir zaman yararlanamadı ve bunu kullanamadı.”