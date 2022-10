https://sputniknews.com.tr/20221021/erdogan-tahil-sevkiyati-anlasmasini-uzatma-noktasinda-herhangi-bir-mni-soz-konusu-degil-1062557916.html

Erdoğan: Tahıl sevkiyatı anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mâni söz konusu değil

Erdoğan: Tahıl sevkiyatı anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mâni söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl sevkiyatı anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mâninin söz konusu olmadığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağına dair bir soruya Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:'Putin şu anda geçmişe göre çok daha yumuşak'Rusya ve Ukrayna konusunda umutsuz olmadığını dile getiren Erdoğan, "Temennimiz odur ki iki lideri de bir araya getirmek suretiyle yola barış için devam edelim" dedi ve şunları ekledi:'Aliyev kardeşimin olumlu baktığını görüyorum'Avrupa'nın Türkiye'den enerji konusunda nasıl bir beklenti içerisinde olduğu sorusuna Erdoğan "Bunlar şu andan itibaren tabii ki Rusya’dan istedikleri anda istedikleri gibi doğal gaz temin edemiyorlar. Beklentileri nedir? Türkiye bu işin hub’ı olursa, Türkiye’den bu tür doğal gaz talepleri karşılık bulur mu, bulmaz mı; bunu gidermektir. Aynı şekilde tabii Azerbaycan’dan da yani TANAP’tan bu noktada doğal gaz talebinde bir temin olur mu olmaz mı? Bu konuda da İlham Aliyev kardeşimin olumlu baktığını görüyorum. Bunların değerlendirmesini yapıp ona göre de gelişen süreci değerlendirip adımlarımızı biz de atacağız" dedi.'Menendez gibi senatörlerin ifadeleri kendi şahsi görüşüdür, kurumsal bir durumu yansıtmıyor'Erdoğan'a, Türkiye'ye ABD'den yapılacak olan F-16 satışına dair son durum da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:'İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu, 'Randevu verin, gelsin' dedim'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İsveç’in firarilere ev sahipliği yaptığı" iddiaları da soruldu. Erdoğan konuyu şu sözlerle değerlendirdi:Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs konusundaki verdiği mesajlar konusunda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak katılacak ancak daimî üyeliği için bir kapı aralanacak mı, bu zirveden böyle bir sonuç beklenir mi?" diye de soruldu. Erdoğan, "Beklenmemesi için bir sebep yok. Katılan ülkeler bizler için gerçekten olumlu sinyal vermesi gereken ülkeler. Yani Türk Devletleri Topluluğu olarak burada yaptığımız ikili görüşmelerde her zaman şunu söylüyorlar, “Türkiye bu konuda nasıl bir adım atarsa biz de tabii ki onun yanındayız.” Nitekim bugün İlham Aliyev kardeşimle de yaptığımız görüşmede yaklaşım buydu. Burada Türk Devletleri Topluluğu zirvesinde tabii ki onu da çalışacağız ve Semerkant’ta alınması gereken en olumlu neticeyi de alacağız. Temennimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik Birleşmiş Milletlerde yaptığımız açıklamalar istikametinde Türk Devletleri liderleri olarak müşterek bir çalışmanın içerisine girmek" dedi.'Aliyev Şuşa'yı cazip hale getirecek'Şuşa'ya kültürel gezilerin ne zaman başlayacağına dair soruya Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:'Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten'Mehmet Ali Çelebi'ye yaptığı çocuk tavsiyesine dair eleştirilere de yanıt verdi Erdoğan ve "Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok" dedi.'Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silah kullanılmasına yönelik iddiaları ise şu şekilde yanıtladı:'Lefter’i kaleci olarak tanıtan bir adamdan bir şey olmaz'Kılıçdaroğlu'na yaptığı 'hodrimeydan' teklifine dair Erdoğan "Böyle sağa sola topu atmakla işi kurtaramaz. Zira futbolu ondan çok çok iyi bilirim. O, bu işin çok acemisi. Kim kalede, kim orta sahada, kim geri dörtlüde veya kim forvette oynaması gerekir bunu bilmez. Lefter’i kaleci olarak tanıtan bir adamdan bir şey olmaz" dedi.'Kılıçdaroğlu siyaset acemisi'Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini şu sözlerle değerlendirdi:'Eserlerimizle konuşuyoruz'Sosyal konut projesine dair de açıklamalarda bulunan Erdoğan "Bunlarda yalan dolan çok çok fazla. Zira şu an itibarıyla bizim sadece TOKİ’de bitirip sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı yaklaşık 1 milyon 170 bin. Yapılmakta olan demiyorum, bitirip de sahiplerine teslim ettiğimiz... Şimdi ise gerek konut gerek işyeri gerekse arsa noktasında yeni bir adım atıyoruz. İlk etapta 1 milyon arsa planladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Türkiye’nin dört bir yanında hangi bölgede ne kadar parsel, arsa ayıracağız, bunların çalışmalarını yaptı ve inşallah bunların teslimini de kura ile sahiplerine yapacağız. Bunun gerçekleştirilememesi için, yapılmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri dahi ulaşamaz. Biz bunu yaptık. Eserimiz ortada. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Olay bu kadar basit" dedi.'Biz muhafazakâr devrimciyiz'Grup toplantısındaki 'muhafazakar devrimci' sözleri de soruldu Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle açıklık getirdi:

