Erdoğan: İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz

İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Yakında bu konuda çok önemli adımlar atacağız. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Yakında bu konuda çok önemli adımlar atacağız.

Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz. Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz.

Artık bizim tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Şimdi bunları çok daha ileri safhaya taşıyacağız. Artık bizim tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Şimdi bunları çok daha ileri safhaya taşıyacağız.

BM kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dünya beşten büyüktür dedik. BM kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dünya beşten büyüktür dedik.

Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık.

Teknoloji hangi partinin gündeminde derseniz tek siyasi parti AK Parti olur. Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu? Ya bakıyorsunuz terör bölgelerinde neler yapılıyor buna bakıyorlar. Biz bugünü değil yarını değerlendiriyoruz. Teknoloji hangi partinin gündeminde derseniz tek siyasi parti AK Parti olur. Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu? Ya bakıyorsunuz terör bölgelerinde neler yapılıyor buna bakıyorlar. Biz bugünü değil yarını değerlendiriyoruz.

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir.

Merkez Bankası bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. Merkez Bankası bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülüyor.