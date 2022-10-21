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https://sputniknews.com.tr/20221021/erdogan-internette-fiber-altyapi-konusunda-biraz-yavas-gidiyoruz-1062566826.html
Erdoğan: İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz
Erdoğan: İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Yakında bu konuda çok önemli adımlar atacağız" dedi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T14:30+0300
2022-10-21T14:47+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Blokzincir İstanbul" etkinliğinde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti

Erdoğan: İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz

14:30 21.10.2022 (güncellendi: 14:47 21.10.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Yakında bu konuda çok önemli adımlar atacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Blokzincir İstanbul" etkinliğinde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Yakında bu konuda çok önemli adımlar atacağız.
Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz.
Artık bizim tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Şimdi bunları çok daha ileri safhaya taşıyacağız.
BM kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dünya beşten büyüktür dedik.
Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık.
Teknoloji hangi partinin gündeminde derseniz tek siyasi parti AK Parti olur. Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu? Ya bakıyorsunuz terör bölgelerinde neler yapılıyor buna bakıyorlar. Biz bugünü değil yarını değerlendiriyoruz.
Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir.
Merkez Bankası bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülüyor.
Gençlerimize, hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisinin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.
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