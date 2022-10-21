https://sputniknews.com.tr/20221021/christoph-dauma-kanser-teshisi-konuldu-1062570644.html

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu

Türkiye’de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T15:50+0300

2022-10-21T15:50+0300

2022-10-21T15:50+0300

yaşam

christoph daum

teknik direktör

futbol

beşiktaş

fenerbahçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104042/16/1040421641_0:20:1200:695_1920x0_80_0_0_02e3ae36e48b5dfee1b3c53571f578ab.jpg

Alman Teknik Direktör Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu.Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim" görüşlerine yer verdi.Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.Daum, bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221019/kanserle-mucadelede-yeni-donem-tarama-randevu-sistemi-aile-hekimlerinin-kullanima-acildi-1062500001.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

christoph daum, teknik direktör, futbol, beşiktaş, fenerbahçe