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https://sputniknews.com.tr/20221021/christoph-dauma-kanser-teshisi-konuldu-1062570644.html
Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu
Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu
Türkiye’de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T15:50+0300
2022-10-21T15:50+0300
yaşam
christoph daum
teknik direktör
futbol
beşiktaş
fenerbahçe
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Alman Teknik Direktör Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu.Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim" görüşlerine yer verdi.Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.Daum, bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapmıştı.
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christoph daum, teknik direktör, futbol, beşiktaş, fenerbahçe
christoph daum, teknik direktör, futbol, beşiktaş, fenerbahçe

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu

15:50 21.10.2022
© TwitterChristoph Daum
Christoph Daum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© Twitter
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Türkiye’de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.
Alman Teknik Direktör Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu.
Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.
Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim" görüşlerine yer verdi.

Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.
Daum, bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapmıştı.
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