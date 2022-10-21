https://sputniknews.com.tr/20221021/bakan-karaismailoglundan-kanal-istanbul-aciklamasi-1062585883.html

Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mutlaka ticari tıkanıklıkların önünü açmak için yatırımlar yapmak gerekiyor. Kanal İstanbul da tamamen... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T23:00+0300

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türkiye

adil karaismailoğlu

kanal istanbul

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" gençlik buluşmasına katılan Karaismailoğlu, iktidarları döneminde yapılan yatırımları anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı yatırımları sayesinde her yıl 1 milyar litre yakıt ve 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlandığını bildirdi.Bundan 20 yıl önce 30 milyon olan hava yolu yolcusu sayısının bugün 210 milyona çıktığını aktaran Karaismailoğlu, "20 yıl önce sadece 6 bin 100 kilometre son derece yetersiz ve kalitesiz bölünmüş yolumuz vardı. Şu anda tam 28 bin 700 kilometrelik bölünmüş yolumuz var. Bakın hızlı trenlerle daha yeni tanıştık. Sakarya'nın da arasında olduğu 8 ilimizde hızlı tren var." diye konuştu.Bir öğrencinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorusu üzerine Karaismailoğlu, İstanbul'daki tıkanıklığın giderilmesi için köprüler, tüneller ve raylı sistemlerin hayata geçirildiğini anlattı.Karaismailoğlu, tıkanıklık ve sıkışıklıkların önüne geçmek için alternatif güzergahların oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Akıllı ulaşım sistemleri olmazsa olmazımız'Sürdürülebilir ulaşım konusunda soru yöneltilen Karaismailoğlu, sıfır emisyon, mobilite ve akıllı trafik gibi çalışmaların azalmadan devam edeceğinin altını çizerek, Türkiye'nin sıfır emisyon taahhüdü veren ülkelerden olduğunu kaydetti.

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