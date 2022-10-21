https://sputniknews.com.tr/20221021/bae-urdune-destek-icin-hollanda-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1062551871.html
BAE, Ürdün'e destek için Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
BAE, Ürdün'e destek için Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Harry Verweij'in 'Ürdün'ün içişlerine müdahalesini' kınadı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T02:30+0300
2022-10-21T02:30+0300
2022-10-21T02:32+0300
dünya
hollanda
büyükelçi
ürdün
amman
radyo
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda'nın Abu Dabi Büyükelçisi, ülkesinin Amman'daki büyükelçilerinin kardeş Ürdün'ün içişlerine müdahale etmesini şiddetle kınama protestosunu iletmek üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadeleri kullanıldı.BAE'nin Ürdün'le dayanışmasının aktarıldığı açıklamada, Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Harry Verweij'in 19 Ekim'de sarf ettiği ifadelerle diplomatik normların sınırlarını aştığına işaret edildi.Büyükelçi Verweij'in bahsi geçen ifadeleriyle Ürdün'ün içişlerine açıkça müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, 'sorumsuzca yapılan açıklamaların protesto edildiği' aktarıldı.Ne olmuştu?Ürdün, Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Harry Verweij'in Ürdün Enformasyon Bakanı Faysal eş-Şebul'dan üçüncü bir ülkenin vatandaşı için radyo yayın lisans talebini, eylemi 'ülkenin iç işlerine müdahale' olarak değerlendirerek reddettiğini duyurmuştu. Bakanlık, söz konusu adımın ardından Hollanda'nın büyükelçisini bakanlığa çağırarak ülkenin içişlerine müdahalesini şiddetle protesto ettiğini iletmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/abden-baeye-orman-gerilimi-sonrasi-yukselen-tansiyonu-dusuren-telefon-1062504212.html
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hollanda, büyükelçi, ürdün, amman, radyo, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
hollanda, büyükelçi, ürdün, amman, radyo, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
BAE, Ürdün'e destek için Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
02:30 21.10.2022 (güncellendi: 02:32 21.10.2022) Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Harry Verweij'in 'Ürdün'ün içişlerine müdahalesini' kınadı.
BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda'nın Abu Dabi Büyükelçisi, ülkesinin Amman'daki büyükelçilerinin kardeş Ürdün'ün içişlerine müdahale etmesini şiddetle kınama protestosunu iletmek üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadeleri kullanıldı.
BAE'nin Ürdün'le dayanışmasının aktarıldığı açıklamada, Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Harry Verweij'in 19 Ekim'de sarf ettiği ifadelerle diplomatik normların sınırlarını aştığına işaret edildi.
Büyükelçi Verweij'in bahsi geçen ifadeleriyle Ürdün'ün içişlerine açıkça müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, 'sorumsuzca yapılan açıklamaların protesto edildiği' aktarıldı.
Ne olmuştu?
Ürdün, Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Harry Verweij'in Ürdün Enformasyon Bakanı Faysal eş-Şebul'dan üçüncü bir ülkenin vatandaşı için radyo yayın lisans talebini, eylemi 'ülkenin iç işlerine müdahale' olarak değerlendirerek reddettiğini duyurmuştu.
Bakanlık, söz konusu adımın ardından Hollanda'nın büyükelçisini bakanlığa çağırarak ülkenin içişlerine müdahalesini şiddetle protesto ettiğini iletmişti.