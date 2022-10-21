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Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi
Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Steven Gerrard'ın görevine son verildi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T23:04+0300
2022-10-21T23:04+0300
spor
steven gerrard
aston villa
premier lig
teknik direktör
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Aston Villa'dan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki eski futbolcu ve teknik adam Steven Gerrard'a katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bir sonraki kulübünde başarı dileklerinde bulunuldu.Ligin 12. haftasında Fulham'a deplasmanda 3-0 yenilen ve bu sezon küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Aston Villa, 11 maç sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.Gerrard, 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Rangers ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221017/muhammed-salah-steven-gerrardi-geride-birakti-1062389394.html
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steven gerrard, aston villa, premier lig, teknik direktör
steven gerrard, aston villa, premier lig, teknik direktör

Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi

23:04 21.10.2022
© AASteven Gerrard
Steven Gerrard - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Steven Gerrard'ın görevine son verildi.
Aston Villa'dan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki eski futbolcu ve teknik adam Steven Gerrard'a katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bir sonraki kulübünde başarı dileklerinde bulunuldu.
Ligin 12. haftasında Fulham'a deplasmanda 3-0 yenilen ve bu sezon küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Aston Villa, 11 maç sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.
Gerrard, 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Rangers ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübün efsane oyuncularından birisini daha geride bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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