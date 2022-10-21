https://sputniknews.com.tr/20221021/aston-villada-steven-gerrard-donemi-sona-erdi-1062586095.html

Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi

Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Steven Gerrard'ın görevine son verildi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T23:04+0300

2022-10-21T23:04+0300

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spor

steven gerrard

aston villa

premier lig

teknik direktör

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Aston Villa'dan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki eski futbolcu ve teknik adam Steven Gerrard'a katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bir sonraki kulübünde başarı dileklerinde bulunuldu.Ligin 12. haftasında Fulham'a deplasmanda 3-0 yenilen ve bu sezon küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Aston Villa, 11 maç sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.Gerrard, 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Rangers ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221017/muhammed-salah-steven-gerrardi-geride-birakti-1062389394.html

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steven gerrard, aston villa, premier lig, teknik direktör