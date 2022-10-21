https://sputniknews.com.tr/20221021/amasrada-41-kisinin-can-verdigi-madendeki-son-12-dakika-ortaya-cikti-1062555292.html

Amasra'da 41 kişinin can verdiği madendeki son 12 dakika ortaya çıktı

Amasra'da 41 kişinin can verdiği madendeki son 12 dakika ortaya çıktı

41 kişinin can verdiği madendeki son 12 dakikanın gaz ölçüm verileri ortaya çıktı. Patlama anına kadar kaydedilen tüm değerler, mevzuatta öngörülen yüzde 2’nin... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T08:15+0300

2022-10-21T08:15+0300

2022-10-21T09:00+0300

türkiye

bartın

amasra

maden ocağı

patlama

metan

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Türkiye'yi yasa boğan maden faciasında patlama öncesi ölçüm tablosu ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın elde ettiği, patlamanın yaşandığı galerideki metan gazı değerlerini içeren anlık verilere göre, saat 17.58’de yüzde 1’in altında olan ve yükselmeye başlayan gaz miktarı 17.59’da yüzde 1,06’yı bulunca sistem ilk ikazı veriyor. Prosedüre göre ortamdaki gaz miktarı yüzde 1'in üzerine çıkınca lağım işlemi yapılamıyor.Saat 18.05’te gaz oranı yüzde 1,55’e ulaşınca sistem alarma geçti. Otomatik olarak elektrikler kesiliyor. Bununla birlikte çalışanlar sarı ışık ve sesle uyarılıyor. Alarm durumu patlamanın yaşandığı 18.10’a kadar sürdü. Patlama öncesi son veri ise 18.09’da. Kayıtlara göre, o dakikada ortamdaki metan gazı oranı yüzde 1,69 olarak ölçülmüş. Patlamaya neden olan durum araştırılıyor.Değerler yüzde 2’nin altındaMaden İş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği'nde “Havasında yüzde 2’den çok metan bulunan yerlerde çalışılmaz” hükmü yer alıyor. Patlamanın olduğu ana kadar kaydedilen bütün değerler, mevzuatta öngörülen değerlerin altında. Patlamanın yaşandığı galeride dakika dakika metan gazı ölçümü şöyle:Mevzuat ne diyor?Madenlerdeki metan gazı oranı yüzde kaç olunca neler yapılıyor? Mevzuatla belirlenen hükümlerde neler yer alıyor?

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bartın

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bartın, amasra, maden ocağı, patlama, metan