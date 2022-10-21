https://sputniknews.com.tr/20221021/altay-tankindaki-alman-ambargosu-guney-kore-ile-asilabilir-mi--1062567975.html

Altay tankındaki Alman ambargosu Güney Kore ile aşılabilir mi?

Altay tankındaki Alman ambargosu Güney Kore ile aşılabilir mi?

Türkiye’nin uzun bir süredir beklediği Altay tankında güç grubu olarak adlandırılan motor ve transmisyon sistemlerindeki tedarik sıkıntısı Güney Kore’den... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T15:04+0300

2022-10-21T15:04+0300

2022-10-21T15:11+0300

görüş

türkiye

güney kore

almanya

altay

tank

bmc

savunma sanayi

savunma sanayii başkanlığı

turan salcı

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İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay’dan alan Altay tankının ilk prototiplerini Otokar üretmiş, 9 Kasım 2018’de ise seri üretim sözleşmesi BMC ile imzalanmıştı.K2 Black Panther tankının geliştiricisi Güney Kore'nin Rotem firmasından destek alınarak prototipleri ortaya çıkarılan Altay tankında ilk olarak Alman MTU şirketinin ürettiği motor ve RENK şirketinin ürettiği transmisyon kullanılması planlandı. Prototip üretimleri de bu sistemler ile gerçekleştirildi. Ancak seri üretim aşaması için gerekli olan güç sistemleri, Alman hükümetinin ambargosuna takıldı. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı askeri operasyonlar ambargonun arkasında yatan nedenlerin başında geliyor.Almanya ambargosuna karşı Güney Kore formülüAltay için yerli motor üretim çalışmaları henüz istenilen seviyeye gelmediği için Türkiye’nin aradığı ara çözümde Güney Kore formülü üzerinde çalışılıyor.Bu kapsamda test için Güney Kore’den Hyundai Doosan üretimi DV27K dizel motoru ve SNT Dynamics üretimi EST15K şanzımanı getirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de Eylül ayında Güney Afrika’nın başkenti Pretoria’da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’nda Altay tankının son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kore’den temin edilen güç gurubunun teslim edilmesinin ardından BMC tarafından geliştirilme faaliyetleri süren Altay tankına monte edildi ve güç gurubunun performans testlerine başlandı. Güç gurubu üzerinde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Tedarik anlaşması imzalanır imzalanmaz Altay tanklarının seri üretimine önümüzdeki yıldan itibaren başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.Güney Kore’nin güç grubunun Altay tankı üzerindeki entegrasyon ve testi tamamlanırsa T0 olarak adlandırılan seri üretim anlaşması imzalanacak ve sözleşme kapsamında 24 ay sonra seri üretim ilk tank teslim edilecek.İlk tank 2023’te teslim edilecekBu kapsamda BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan da Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada, “2023 yılı içinde 2 prototipi TSK’ye teslim edeceğiz. Aslında bunlara prototip demek de çok doğru değil. Bunlar TSK’ya vereceğimiz ilk 100’lük teslimatın ilk iki tankı da diyebiliriz. Bunlar TSK tarafından arazi koşullarında test edilecek. İlk verdiğimiz prototiplerin TSK denemeleri 3 yıldan fazla sürmüştü ama bu o kadar sürmeyecektir. Onay geldikten sonra da ilk partinin geri kalan 98 tankını vereceğiz” açıklamasında bulundu.‘Güney Kore güç grubundaki sıkıntılar çözülmeye çalışılıyor’Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, Sputnik’e Altay tankında Güney Kore ile yapılan işbirliğini değerlendirdi. Şahin, Güney Kore’nin güç grubunda çeşitli teknik sıkıntılar olduğuna dikkat çekiyor:‘Türkiye ve Güney Kore birlikte çok iyi işler çıkarabilir’Şahin, Türkiye ve Güney Kore’nin savunma sanayisinde geliştirebileceği işbirliğine dair ise şunları söyledi:Kaç tank üretilecek?BMC ilk aşamada, 40 adet Altay-T1 ve 210 adet Altay-T2 olmak üzere toplam 250 adet Altay tankının üretimini gerçekleştirecek.Proje kapsamında; ilk seri üretim tank, T0+24’üncü ayda teslim edilecek ve Altay-T1 teslimatları T0+39’uncu ayda bitirilecek. Altay-T1 konfigürasyonundaki tanıtım tankının, T0+18’inci ayda tamamlanması da sonradan sözleşmeye eklendi. İlk Altay-T2 tankı ise T0+49’uncu ayda teslim edilecek ve T0+87’nci ayda 250 adet tankın teslimatları tamamlanacak.Edinilen bilgilere göre; Altay-T1 modelinde Aselsan’ın Akkor (Aktif Koruma Sistemi) ve Roketsan’ın ERA zırh çözümü kullanılacak. T2 modelinde ise geliştirilmiş zırh sistemi, tecrit edilmiş gövde mühimmat konfigürasyonu, lazer güdümlü tank topu atış yeteneği, mürettebat eğitim modu, mobil gizleme ağı yetenekleri Altay tankına kazandırılacak. T3 modelinde ise insansız kule kullanılarak Altay tankına dünyadaki rakipleri arasında önemli bir konum kazandırılacak.

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türkiye, güney kore, almanya, altay, tank, bmc, savunma sanayi, savunma sanayii başkanlığı, turan salcı