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Ahmet Hakan: 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz
Ahmet Hakan: 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz
Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nin büyük kongre sonrası Altılı Masa'dan kalkabileceğini yazdı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
ahmet hakan
saadet partisi
6'lı masa
muhalefet
kongre
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nde büyük kongre sonrası dengelerin değişebileceğini ve partinin Altılı Masa'dan kalkabileceğini yazdı.Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
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ahmet hakan, saadet partisi, 6'lı masa, muhalefet, kongre
ahmet hakan, saadet partisi, 6'lı masa, muhalefet, kongre

Ahmet Hakan: 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz

10:11 21.10.2022
© AAAltılı Masa
Altılı Masa - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
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Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nin büyük kongre sonrası Altılı Masa'dan kalkabileceğini yazdı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nde büyük kongre sonrası dengelerin değişebileceğini ve partinin Altılı Masa'dan kalkabileceğini yazdı.
Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Milli Görüş’ün derin kulislerini iyi bilen bir arkadaşım mesaj atmış. Dediği şu: 'Saadet Partisi’nin 30 Ekim’de büyük kongresi var. Bu kongrede karşı liste çıkacak. Karşı liste çıkaranların kongreyi alma ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse Saadet, ‘Altılı Masa’dan kalkacak.' Sonra gazeteleri okumaya başladım. Sözcü’nün ardından Yeni Şafak’a baktım. Ersin Çelik, tam da bu konuyu enine boyuna işleyen bir yazı yazmış. Yazıyı baştan sona okudum. Ersin Çelik de aynı noktaya işaret ediyor ve Saadet’in kongresinde bir değişim olabileceğini belirtiyordu. Eğer bu tahminler gerçekleşirse... 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz."
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