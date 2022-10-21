https://sputniknews.com.tr/20221021/ahmet-hakan-altili-masa-yerine-besli-masa-demek-durumunda-kalabiliriz-1062556615.html
Ahmet Hakan: 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz
Ahmet Hakan: 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz
Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nin büyük kongre sonrası Altılı Masa'dan kalkabileceğini yazdı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T10:11+0300
2022-10-21T10:11+0300
2022-10-21T10:11+0300
politika
ahmet hakan
saadet partisi
6'lı masa
muhalefet
kongre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061875792_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2d3c485a795d34500844a5da38aa89d.jpg
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nde büyük kongre sonrası dengelerin değişebileceğini ve partinin Altılı Masa'dan kalkabileceğini yazdı.Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221020/selvi-ne-altili-masa-ne-chp-kilicdaroglunu-cumhurbaskani-adayi-yapacak-kisi-erdogan-1062514231.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061875792_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5dc03d553a3de2bd4902c04563c38817.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet hakan, saadet partisi, 6'lı masa, muhalefet, kongre
ahmet hakan, saadet partisi, 6'lı masa, muhalefet, kongre
Ahmet Hakan: 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz
Abone ol
Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nin büyük kongre sonrası Altılı Masa'dan kalkabileceğini yazdı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nde büyük kongre sonrası dengelerin değişebileceğini ve partinin Altılı Masa'dan kalkabileceğini yazdı.
Hakan, yazısının
ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Milli Görüş’ün derin kulislerini iyi bilen bir arkadaşım mesaj atmış. Dediği şu: 'Saadet Partisi’nin 30 Ekim’de büyük kongresi var. Bu kongrede karşı liste çıkacak. Karşı liste çıkaranların kongreyi alma ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse Saadet, ‘Altılı Masa’dan kalkacak.' Sonra gazeteleri okumaya başladım. Sözcü’nün ardından Yeni Şafak’a baktım. Ersin Çelik, tam da bu konuyu enine boyuna işleyen bir yazı yazmış. Yazıyı baştan sona okudum. Ersin Çelik de aynı noktaya işaret ediyor ve Saadet’in kongresinde bir değişim olabileceğini belirtiyordu. Eğer bu tahminler gerçekleşirse... 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz."