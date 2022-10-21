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Abdulkadir Selvi: Erdoğan çocuk tavsiyesini Kürtlere de yapıyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan çocuk tavsiyesini Kürtlere de yapıyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partiye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye ve eşine çocuk yapma konusunda "Sayıları artırmak lazım, bak... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
ak parti
çocuk
abdulkadir selvi
mehmet ali çelebi
kürt
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Azerbaycan'a giden uçaktaki diyalogları yazan Selvi, Erdoğan'a "Mehmet Ali Çelebi’ye çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz. Nerelere çektiler" dediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güldüğünü belirten Selvi, bugün kaleme aldığı yazısına şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-ak-partiye-katilan-mehmet-ali-celebiye-rozetini-takti-1062480892.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, çocuk, abdulkadir selvi, mehmet ali çelebi, kürt
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, çocuk, abdulkadir selvi, mehmet ali çelebi, kürt

Abdulkadir Selvi: Erdoğan çocuk tavsiyesini Kürtlere de yapıyor

10:01 21.10.2022 (güncellendi: 10:06 21.10.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partiye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye ve eşine çocuk yapma konusunda "Sayıları artırmak lazım, bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" demesini köşesine taşıdı ve "Erdoğan çocuk tavsiyesini Kürtlere de yapıyor" dedi.
Azerbaycan'a giden uçaktaki diyalogları yazan Selvi, Erdoğan'a "Mehmet Ali Çelebi’ye çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz. Nerelere çektiler" dediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güldüğünü belirten Selvi, bugün kaleme aldığı yazısına şöyle devam etti:
"Erdoğan bu tavsiyesini 20 yıldır yapıyor. Her nikâhta, her genç çiftlerle bir araya gelişinde çocuk yapın diyor. Nikâh cüzdanını geline verirken çok çocuk yapmalarını tavsiye ediyor. Bir de Erdoğan’ın PKK ile ilgili sözlerini Kürtler için söyledi diye çarpıttılar. Erdoğan aynı tavsiyeyi Kürtlere de yapıyor. Kürt sorununun önündeki en büyük engelleri kaldıran lider. Erdoğan Kürtleri sever, Kürtler de Erdoğan’ı."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
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