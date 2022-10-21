Abdulkadir Selvi: Erdoğan çocuk tavsiyesini Kürtlere de yapıyor

"Erdoğan bu tavsiyesini 20 yıldır yapıyor. Her nikâhta, her genç çiftlerle bir araya gelişinde çocuk yapın diyor. Nikâh cüzdanını geline verirken çok çocuk yapmalarını tavsiye ediyor. Bir de Erdoğan’ın PKK ile ilgili sözlerini Kürtler için söyledi diye çarpıttılar. Erdoğan aynı tavsiyeyi Kürtlere de yapıyor. Kürt sorununun önündeki en büyük engelleri kaldıran lider. Erdoğan Kürtleri sever, Kürtler de Erdoğan’ı."