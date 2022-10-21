https://sputniknews.com.tr/20221021/abdulkadir-selvi-erdogan-cocuk-tavsiyesini-kurtlere-de-yapiyor--1062556226.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan çocuk tavsiyesini Kürtlere de yapıyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan çocuk tavsiyesini Kürtlere de yapıyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partiye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye ve eşine çocuk yapma konusunda "Sayıları artırmak lazım, bak... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T10:01+0300
2022-10-21T10:01+0300
2022-10-21T10:06+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
ak parti
çocuk
abdulkadir selvi
mehmet ali çelebi
kürt
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Azerbaycan'a giden uçaktaki diyalogları yazan Selvi, Erdoğan'a "Mehmet Ali Çelebi’ye çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz. Nerelere çektiler" dediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güldüğünü belirten Selvi, bugün kaleme aldığı yazısına şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-ak-partiye-katilan-mehmet-ali-celebiye-rozetini-takti-1062480892.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, çocuk, abdulkadir selvi, mehmet ali çelebi, kürt
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, çocuk, abdulkadir selvi, mehmet ali çelebi, kürt
Abdulkadir Selvi: Erdoğan çocuk tavsiyesini Kürtlere de yapıyor
10:01 21.10.2022 (güncellendi: 10:06 21.10.2022) Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partiye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye ve eşine çocuk yapma konusunda "Sayıları artırmak lazım, bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" demesini köşesine taşıdı ve "Erdoğan çocuk tavsiyesini Kürtlere de yapıyor" dedi.
Azerbaycan'a giden uçaktaki diyalogları yazan Selvi, Erdoğan'a "Mehmet Ali Çelebi’ye çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz. Nerelere çektiler" dediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güldüğünü belirten Selvi, bugün kaleme aldığı yazısına
şöyle devam etti:
"Erdoğan bu tavsiyesini 20 yıldır yapıyor. Her nikâhta, her genç çiftlerle bir araya gelişinde çocuk yapın diyor. Nikâh cüzdanını geline verirken çok çocuk yapmalarını tavsiye ediyor. Bir de Erdoğan’ın PKK ile ilgili sözlerini Kürtler için söyledi diye çarpıttılar. Erdoğan aynı tavsiyeyi Kürtlere de yapıyor. Kürt sorununun önündeki en büyük engelleri kaldıran lider. Erdoğan Kürtleri sever, Kürtler de Erdoğan’ı."