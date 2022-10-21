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ABD'de Kovid-19 aşısının 'çocuklara uygulanan aşı listesine' eklenmesi tavsiyesi
ABD'de Kovid-19 aşısının 'çocuklara uygulanan aşı listesine' eklenmesi tavsiyesi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Kovid-19 aşısını, çocukların ve yetişkinlerin aşı takvimine ekleme kararı aldı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T01:45+0300
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koronavirüs
abd
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
kovid-19
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CDC Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi, yaptığı oylamada, 15’e karşı sıfır oyla Kovid-19 aşısının, çocuk doktorlarının gelişimleri boyunca belirli yaşlarda çocuklara verdikleri aşı listesine eklenmesi tavsiyesinde bulundu.Tavsiye kararının yetişkinleri de kapsadığı ancak her iki grup için zorunlu olmadığı kaydedildi.CDC’nin tavsiyelerini uygulayan birçok eyaletin, Kovid-19 aşısının takvime eklenmesini devlet okullarındaki öğrenciler için mecburi kılabileceği değerlendirmesi yapıldı.Çocuklarda Kovid-19 aşısı yaptırma oranlarının genelde düşük seyrettiğine, CDC’nin aldığı tavsiye kararını eyaletlerin programlarına alması halinde çocuklarda koronavirüse karşı aşılanmayı artırabileceğine dikkat çekildi.CDC’nin kararına yönelik bazı aileler endişelerini dile getirirken, bir kısım sağlık uzmanları da Kovid-19 aşısının takvime eklenmesi tavsiye kararını gereksiz bularak bunun mevcut programdaki diğer aşılara olan güveni sarsacağını öne sürdü.CDC’nin kararını destekleyenlerden Philadelphia Çocuk Hastanesinden Dr. Paul Offit, her yıl doğan 3 ila 4 milyon çocuğun Kovid-19 virüsüne maruz kaldığına işaret ederek, bu uygulamanın birçok çocuğun hayatını kurtaracağını savundu.Federal yetkililer, ABD’de 6 aydan büyük yaş grupları için 2 doz halinde BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği Kovid-19 aşılarını tavsiye ediyor.CDC'nin danışma kurulu, özellikle çocuk felci, kızamık, boğmaca ve tetanoz aşıları dahil olmak üzere çocuklar ve yetişkinler için bir dizi önemli aşının ne zaman uygulanacağını belirlemede doktorlara rehberlik etmek amacıyla aşı programlarını gözden geçirmek ve güncellemeler yapmak için her yıl toplanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221019/dso-kovid-19-salginini-kuresel-acil--durum-olarak-nitelendirmeye-devam-karari-aldi-1062496384.html
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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), kovid-19, aşı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, koronavirüs aşısı
abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), kovid-19, aşı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, koronavirüs aşısı

ABD'de Kovid-19 aşısının 'çocuklara uygulanan aşı listesine' eklenmesi tavsiyesi

01:45 21.10.2022 (güncellendi: 01:49 21.10.2022)
© AAÇocuk - Aşı - Aşılama
Çocuk - Aşı - Aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Kovid-19 aşısını, çocukların ve yetişkinlerin aşı takvimine ekleme kararı aldı.
CDC Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi, yaptığı oylamada, 15’e karşı sıfır oyla Kovid-19 aşısının, çocuk doktorlarının gelişimleri boyunca belirli yaşlarda çocuklara verdikleri aşı listesine eklenmesi tavsiyesinde bulundu.
Tavsiye kararının yetişkinleri de kapsadığı ancak her iki grup için zorunlu olmadığı kaydedildi.
CDC’nin tavsiyelerini uygulayan birçok eyaletin, Kovid-19 aşısının takvime eklenmesini devlet okullarındaki öğrenciler için mecburi kılabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Çocuklarda Kovid-19 aşısı yaptırma oranlarının genelde düşük seyrettiğine, CDC’nin aldığı tavsiye kararını eyaletlerin programlarına alması halinde çocuklarda koronavirüse karşı aşılanmayı artırabileceğine dikkat çekildi.
CDC’nin kararına yönelik bazı aileler endişelerini dile getirirken, bir kısım sağlık uzmanları da Kovid-19 aşısının takvime eklenmesi tavsiye kararını gereksiz bularak bunun mevcut programdaki diğer aşılara olan güveni sarsacağını öne sürdü.
CDC’nin kararını destekleyenlerden Philadelphia Çocuk Hastanesinden Dr. Paul Offit, her yıl doğan 3 ila 4 milyon çocuğun Kovid-19 virüsüne maruz kaldığına işaret ederek, bu uygulamanın birçok çocuğun hayatını kurtaracağını savundu.
Federal yetkililer, ABD’de 6 aydan büyük yaş grupları için 2 doz halinde BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği Kovid-19 aşılarını tavsiye ediyor.
CDC'nin danışma kurulu, özellikle çocuk felci, kızamık, boğmaca ve tetanoz aşıları dahil olmak üzere çocuklar ve yetişkinler için bir dizi önemli aşının ne zaman uygulanacağını belirlemede doktorlara rehberlik etmek amacıyla aşı programlarını gözden geçirmek ve güncellemeler yapmak için her yıl toplanıyor.
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
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