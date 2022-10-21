'ABD, Türkiye'de bir doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasına karşı'

Argumentı Nedeli gazetesinin haberine göre Ankara'yı ziyaret eden Rosenberg, yaptırımlara uyulmamasının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulundu.



ABD'li yetkililerin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin son dönemde hissedilir şekilde sıklaştığına dikkat çeken gazete, Rosenberg'in Türk tarafına Rusya'nın enerji kaynakları satışından gelir elde etme imkanının azami düzeyde kısıtlanması gerektiğini söylediğini aktardı.



Daha önce Brüksel'in de Ankara'ya benzer uyarılarda bulunduğunu anımsatan gazete, Avrupalı siyasetçilerin, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyumunun izlenmesi için özel bir çalışma grubu kurulmasını önerdiğini kaydetti.



Türkiye'nin ABD'nin tüm uyarılarını 'medeni bir şekilde' gözardı ettiğini yazan gazete, daha önce Türkiye'de yılda 100'ün üzerinde Rus şirketi kurulurken sadece bu yıl içinde 700'den fazla Rus şirketi kurulduğunu vurguladı.



Türkiye'nin seçimlerden önce Batı yaptırımlarına mutlaka katılacağı öngörüsünde bulunan Argumentı Nedeli, ancak şu anda Ankara'nın Mir kartlarının kullanılabilmesi için yeni bir banka kurma çalışmaları yürüttüğünün altını çizdi.