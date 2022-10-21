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'ABD, Türkiye'de bir doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasına karşı'
'ABD, Türkiye'de bir doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasına karşı'
ABD'nin terörün finansmanıyla mücadele konusunda yetkili Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg'nin, Türkiye'de bir doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasına... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T16:17+0300
2022-10-21T16:17+0300
politika
abd
türkiye
doğalgaz
argumenty nedeli
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Argumentı Nedeli gazetesinin haberine göre Ankara'yı ziyaret eden Rosenberg, yaptırımlara uyulmamasının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulundu.ABD'li yetkililerin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin son dönemde hissedilir şekilde sıklaştığına dikkat çeken gazete, Rosenberg'in Türk tarafına Rusya'nın enerji kaynakları satışından gelir elde etme imkanının azami düzeyde kısıtlanması gerektiğini söylediğini aktardı.Daha önce Brüksel'in de Ankara'ya benzer uyarılarda bulunduğunu anımsatan gazete, Avrupalı siyasetçilerin, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyumunun izlenmesi için özel bir çalışma grubu kurulmasını önerdiğini kaydetti.Türkiye'nin ABD'nin tüm uyarılarını 'medeni bir şekilde' gözardı ettiğini yazan gazete, daha önce Türkiye'de yılda 100'ün üzerinde Rus şirketi kurulurken sadece bu yıl içinde 700'den fazla Rus şirketi kurulduğunu vurguladı.Türkiye'nin seçimlerden önce Batı yaptırımlarına mutlaka katılacağı öngörüsünde bulunan Argumentı Nedeli, ancak şu anda Ankara'nın Mir kartlarının kullanılabilmesi için yeni bir banka kurma çalışmaları yürüttüğünün altını çizdi.
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abd, türkiye, doğalgaz, argumenty nedeli
abd, türkiye, doğalgaz, argumenty nedeli

'ABD, Türkiye'de bir doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasına karşı'

16:17 21.10.2022
© AP Photo / Michael SohnDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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ABD'nin terörün finansmanıyla mücadele konusunda yetkili Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg'nin, Türkiye'de bir doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasına karşı çıktıklarını ifade ettiği belirtildi.
Argumentı Nedeli gazetesinin haberine göre Ankara'yı ziyaret eden Rosenberg, yaptırımlara uyulmamasının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

ABD'li yetkililerin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin son dönemde hissedilir şekilde sıklaştığına dikkat çeken gazete, Rosenberg'in Türk tarafına Rusya'nın enerji kaynakları satışından gelir elde etme imkanının azami düzeyde kısıtlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Daha önce Brüksel'in de Ankara'ya benzer uyarılarda bulunduğunu anımsatan gazete, Avrupalı siyasetçilerin, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyumunun izlenmesi için özel bir çalışma grubu kurulmasını önerdiğini kaydetti.

Türkiye'nin ABD'nin tüm uyarılarını 'medeni bir şekilde' gözardı ettiğini yazan gazete, daha önce Türkiye'de yılda 100'ün üzerinde Rus şirketi kurulurken sadece bu yıl içinde 700'den fazla Rus şirketi kurulduğunu vurguladı.

Türkiye'nin seçimlerden önce Batı yaptırımlarına mutlaka katılacağı öngörüsünde bulunan Argumentı Nedeli, ancak şu anda Ankara'nın Mir kartlarının kullanılabilmesi için yeni bir banka kurma çalışmaları yürüttüğünün altını çizdi.
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