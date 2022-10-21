https://sputniknews.com.tr/20221021/abd-deniz-piyadeleri-avukati-afgan-bebegi-kacirmakla-suclaniyor-1062551547.html

ABD Deniz Piyadeleri avukatı, Afgan bebeği kaçırmakla suçlanıyor

ABD Deniz Piyadeleri avukatı, Afgan bebeği kaçırmakla suçlanıyor

ABD'nin geçen yıl Afganistan'dan çekilme kararı sonrası ABD'ye gelen Afgan çift, koruma altına aldıkları bebeğin, Amerikan Deniz Piyadeleri avukatı Joshua Mast... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T02:20+0300

2022-10-21T02:20+0300

2022-10-21T02:20+0300

dünya

abd

ordu

abd ordusu

afganistan

avukat

deniz piyadesi

abd deniz piyadeleri

kaçırma

bebek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044797206_0:91:1800:1104_1920x0_80_0_0_99827b3c3b87853501f6c3c0c5350263.jpg

ABD'nin 3 yıl önce Afganistan'da gerçekleştirdiği operasyonda annesi, babası ve 5 kardeşini kaybettiği aktarılan yaralı Afgan bebeği korumasına alan kuzeni ve eşi, ABD'ye tedavi için geldikten sonra avukat Joshua Mast'ın bebeği evlatlık edinerek sahiplendiğini fark ettiklerini belirtti.Afgan çift, ABD'ye ulaştıklarında bebeğin adına bir pasaport düzenlendiğini ve soyadının Mast olduğunu görünce çok şaşırdıklarını, 5 gün sonra Mast'ın gözaltı evraklarıyla gelip bebeği götürdüğünü, engel olmaya çalışınca zor kullanarak kendilerini 'ittiğini' söyledi.Bebek ellerinden alınan çift, Joshua Mast ve karısı Stephanie Must'a açtığı dört ayrı davada, Mast'ın 'ABD Deniz Kuvvetleri'ndeki statüsünü kullanarak' ABD mahkemelerine başvurduğu ve bebeği evlat edinmek için gerekli belgeleri elde ettiğini öne sürdü. 3.5 yaşındaki Afgan kız, Amerikalı ailenin yanında yaşamaya devam ederken Mast ailesi, onun yasal ebeveyni olduğunu iddia ediyor ve federal mahkemedeki davanın düşmesini istiyor.Başka bir ülke vatandaşını vasilerinden kaçırmak askeri ve diplomatik ilişkilere zarar verebileceği için konu, ABD Savunma, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının da gündeminde.

https://sputniknews.com.tr/20221020/heritage-vakfi-abd-ordusu-kapasite-kabiliyet-ve-harbe-hazirlik-konusunda-zayifliyor-1062507363.html

ordu

afganistan

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ordu, abd ordusu, afganistan, avukat, deniz piyadesi, abd deniz piyadeleri, kaçırma, bebek