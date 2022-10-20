https://sputniknews.com.tr/20221020/yardima-muhtac-cocuklari-gorunce-ugandaya-uctu-1062546026.html

Yardıma muhtaç çocukları görünce Uganda'ya uçtu

Yardıma muhtaç çocukları görünce Uganda'ya uçtu

Özlem Ulusan, 50 gündür Uganda’da boğulmaların çok olduğu bir bölgede çocuklara yüzme eğitimi veriyor. Ulusan, "Türkiye’den buralara gelip onlara yüzme... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T23:33+0300

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akşam postasi

uganda

çocuk

yüzme

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İstanbul’daki kariyerini bırakıp kendini dünya çapındaki yardım faaliyetlerine adayan Özlem Ulusan, 50 gündür Uganda’da boğulmaların çok olduğu bir bölgede çocuklara yüzme eğitimi veriyor. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlatan Ulusan, “Türkiye’den buralara gelip onlara yüzme öğretiyorum ve bu değerin farkında olduklarını bana hissettiriyorlar. Siz de gelecek için anılar biriktirmek istiyorsanız Workaway isimli platformla dünyanın birçok ülkesinde bu tür faaliyetlere katılabilirsiniz” dedi.Özlem Ulusan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:Nasıl gidebilirsiniz?Benim bulunduğum okulda 98 çocuk var. Uganda’da eğitim paralı. Aile çocuğunu okula göndermek istiyorsa para ödemek zorunda onlarında dışında bulunan okullar yardım kuruluşları olarak geçiyor. Avrupa’dan gönüllü öğretmenlik yapmak için bir sürü insan geliyor. Burada beyaz insanlara Mzungu, siyah insanlara da Meçuga diyorlar ve bana burada Mzungu diye sesleniyorlar. Türkiye’den buralara gelip onlara yüzme öğretiyorum ve onlar bu değerin farkındalar. Yüzme konusunda çok yetenekliler.Workaway (www.workaway.info) platformuna girdiğinizde kendi yeteneklerinize uygun bir işte dünyanın farklı ülkelerinde çalışabiliyorsunuz. Örneğin Brezilya’da bir tarlada... Sanırım 35 euro’luk bir yıllık üyelik ücreti var. Ben bu yola çıkarken bir sponsor buldum onların aracılığıyla buralara gelebildim. Masrafların yarısına Idea Universel (www.ideauniversal.org) sponsor oldu. Yaklaşık 50 gündür buradayım, 3 ay burada kalacağım. Yüzme zaten benim branşım ve ihtiyacı olan insanlara öğretmeyi çok sevdim. Buradaki yerel halkın birçoğu İngilizce biliyor ama kendi dilleri çok zor sadece selamlaşmayı öğrenebildim. Matoke diye yerel bir yiyecekleri var ve muza çok benziyor, patates tadında. Bu yemeğin dışında yerel halk fasulye, barbunya ve tatlı patates yetiştiriyor. Su ihtiyaçlarını gölden karşılıyorlar. İleride çok güzel hatırlayacağım anılar biriktiriyorum.

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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uganda, çocuk, yüzme