https://sputniknews.com.tr/20221020/ulke-sayisi-giderek-azaliyor-bulgaristan-gelecek-yilki-eurovisiona-katilmayacak-1062529475.html
Ülke sayısı giderek azalıyor: Bulgaristan da Eurovision'a katılmayacak
Ülke sayısı giderek azalıyor: Bulgaristan da Eurovision'a katılmayacak
Bulgaristan, gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurdu. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:49+0300
2022-10-20T15:49+0300
2022-10-20T15:51+0300
ukrayna krizi
eurovision
bulgaristan
yarışma
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Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla birlikte Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktan vazgeçen ülke sayısı giderek artıyor.Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın ardından Bulgaristan da artan giriş ücreti nedeniyle 2023'te düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıkladı.Daha önce yarışmanın organizatörü EBU, Rusya'nın yarışmaya katılımının yasaklanması nedeniyle kaybedilen parayı telafi etmek için katılımcı ülkelerden daha fazla ödeme yapmalarını talep etmişit.EBU, şimdiye dek gelecek yılki yarışma için 37 katılımcıyı listeye aldı.Bununla birlikte katılımcıların yarışmaya girmek için ne kadar ödeme yaptığı kamuoyuna açıklanmazken ödemelerin ortalama 5 milyon 750 bin euro kadar olduğu tahmin ediliyor.Öte yandan Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, bu yılki şarkı yarışmasının yarı final aşamasını geçememişti.Rusya'nın askeri harekatından sonra düzenlenen bu yılki yarışmada birincilik Ukrayna'ya verilmişti. Bu yıl Ukrayna adına İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan yarışma için 9 ila 18 milyon euro arasında bir harcama yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220725/anlasma-saglandi-eurovision-gelecek-sene-ukraynada-degil-ingilterede-1059109071.html
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eurovision, bulgaristan, yarışma
Ülke sayısı giderek azalıyor: Bulgaristan da Eurovision'a katılmayacak
15:49 20.10.2022 (güncellendi: 15:51 20.10.2022) Abone ol
Bulgaristan, gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurdu.
Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla birlikte Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktan vazgeçen ülke sayısı giderek artıyor.
Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın ardından Bulgaristan da artan giriş ücreti nedeniyle 2023'te düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıkladı.
Daha önce yarışmanın organizatörü EBU, Rusya'nın yarışmaya katılımının yasaklanması nedeniyle kaybedilen parayı telafi etmek için katılımcı ülkelerden daha fazla ödeme yapmalarını talep etmişit.
EBU, şimdiye dek gelecek yılki yarışma için 37 katılımcıyı listeye aldı.
Bununla birlikte katılımcıların yarışmaya girmek için ne kadar ödeme yaptığı kamuoyuna açıklanmazken ödemelerin ortalama 5 milyon 750 bin euro kadar olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, bu yılki şarkı yarışmasının yarı final aşamasını geçememişti.
Rusya'nın askeri harekatından sonra düzenlenen bu yılki yarışmada birincilik Ukrayna'ya verilmişti. Bu yıl Ukrayna adına İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan yarışma için 9 ila 18 milyon euro arasında bir harcama yapılması bekleniyor.