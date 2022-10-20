https://sputniknews.com.tr/20221020/turk-yapim-sirketleri-suudi-arabistanli-yayin-deviyle-anlasti-4-yillik-ambargo-resmen-sona-erdi-1062518872.html

Türk yapım şirketleri, Suudi Arabistanlı yayın deviyle anlaştı: 4 yıllık 'ambargo' resmen sona erdi

Türk yapım şirketleri, Suudi Arabistanlı yayın deviyle anlaştı: 4 yıllık 'ambargo' resmen sona erdi

Ortadoğu'nun en büyük yayıncısı olan, Suudi Arabistan hükümetine ait MBC medya grubu dün biri Ay Yapım olmak üzere iki Türk prodüksiyon şirketiyle beş yıllık... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T12:31+0300

2022-10-20T12:31+0300

2022-10-20T12:41+0300

ekonomi

türkiye

suudi arabistan

mbc

mbc tv

ay yapım

medyapım

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062518714_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_853a4e60680beccfb0d4359df7e9e382.jpg

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük yayıncısı olan Suudi sermayeli MBC Group, Türk prodüksiyon devleri MedYapım ve Ay Yapım ile beş yıllık bir ortaklık kurarak, Türk dizilerine 2018'den beri uygulanan yasağı resmen sona erdirdi.MBC, bölgede popüler hale gelen Türk dizilerini 2018'de kanallarından kaldırmıştı. Siyasi gerilimlerin neden olduğu iddia edilen bu kararın, aynı zamanda 'yerel üretimi teşvik etme' amacı taşıdığı da belirtiliyordu. Yayından kaldırma kararının alındığı 2018'den bu yana, çeşitli Türk yapımları kendine yer bulabilse de, imzalanan son anlaşma tam bir politika değişikliği yapıldığı anlamına geliyor.Arapça içerik de üretilecekFransa Cannes'daki Mipcom TV pazarında açıklanan ortaklık, aynı zamanda Türk yapım şirketinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarı için Arapça içerik üretme anlaşmalarını da içeriyor.'Türkçe içeriğin Ortadoğu ve Kuzey Afrika izleyicileri arasında son derece popüler olduğu bir sır değil''Anlaşmayla ilgili konuşan MBC Group CEO'su Sam Barnett, tarafların 'uzmanlık ve bilgi alışverişine de odaklanacağını' belirtti:“Türkçe içeriğin Ortadoğu ve Kuzey Afrika izleyicileri arasında son derece popüler olduğu bir sır değil. İki fantastik Türk prodüksiyon şirketi MedYapım ve Ay Yapım ile birlikte ve MBC Group ile işbirliği yaparak, izleyiciler sadece yakında çıkacak olan Türk TV hitlerine ilk erişim elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı ve bölgenin geri kalanında çekilmiş bazı heyecan verici Arapça dizi ve programlar üretmek için uzmanlık ve bilgi alışverişinde bulunmaya da odaklanacağız."'15 yıl önce liderdiler, şimdi de liderler'Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay ise, “15 yıl önce MBC Group, Ay Yapım dizisi yayınlayan ilk yabancı ağdı. O zaman liderdiler, şimdi de liderler. Bu yüzden sektörde yeni bir dönem açmak için onlarla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımızı biliyorum” ifadelerini kullandı.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, suudi arabistan, mbc, mbc tv, ay yapım, medyapım, anlaşma