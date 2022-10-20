Tüm odaları çöple doldurdu, kokudan rahatsız olanlar şikayet etti: 'Birine lazım olur diye düşündüm'

© İHA Yaşananları anlatan Hüseyin İşler, “Evi 2016 yılında kiraladık. Madde bağımlıları gelmesin diye arkadaşımıza verdik. Kira da pek istemedik. Arada bir veriyordu. Evimizi tamamen çöp eve çevirmiş. Mahalle halkı ve biz kokudan rahatsız olduk. Bugün eve girince daha önce televizyon kanallarında gördüğüm çöp evin aynısını gördüm. Kokudan içeride durulmayacak. Bir insan burada nasıl yaşar? Kiracımız kendisini çok acındırıyor ama bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında bile yok. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Evde adım atmakta zorlandım. Tamamen evi doldurmuş, kendisi ile alakası olmayan eşyalar ile evi çöp ev haline getirmiş. Ne varsa alarak eve yığmış. Kapı pencere kapalıydı. Keşke böyle yapmasaydı, bizim kendisinden maddi bir beklentimiz de yoktu. Böyle olmasa oturmasını isterdik. Yan tarafta oturan kiracılara bedava oturduğunu söylemiş. Gariban diye sahip çıkmak istedik. Biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bilsek daha önce harekete geçerdik” dedi.