Türkiye
SON DAKİKA | Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221020/tum-odalari-cople-doldurdu-kokudan-rahatsiz-olanlar-sikayet-etti-birine-lazim-olur-diye-dusundum-1062523114.html
Tüm odaları çöple doldurdu, kokudan rahatsız olanlar şikayet etti: 'Birine lazım olur diye düşündüm'
Tüm odaları çöple doldurdu, kokudan rahatsız olanlar şikayet etti: 'Birine lazım olur diye düşündüm'
Antalya’da 2016 yılında kendisine ait gecekonduyu bir kişiye kiraya veren ev sahibi yıllar sonra evine girince gözlerine inanamadı. Evin tüm odalarının çöpten... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:39+0300
2022-10-20T13:52+0300
multimedya
antalya
çöp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062522354_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0c4fa719ba7311db26b3faadc3ca5945.jpg
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062522354_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eca284b56546ffa53fe58cd5d272709a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, фото, çöp
antalya, фото, çöp

Tüm odaları çöple doldurdu, kokudan rahatsız olanlar şikayet etti: 'Birine lazım olur diye düşündüm'

13:39 20.10.2022 (güncellendi: 13:52 20.10.2022)
Abone olTelegram
Antalya’da 2016 yılında kendisine ait gecekonduyu bir kişiye kiraya veren ev sahibi yıllar sonra evine girince gözlerine inanamadı. Evin tüm odalarının çöpten toplanan malzemeler ile doldurulduğunu gören ev sahibi odaların içerisinde adım atmakta zorlandı. Kiracı Hüsamettin Yokuş, evdeki eşyalarla ilgili, “Birisine lazım olur diye düşündüm" dedi.
© İHAAntalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde yaşayan Hüseyin İşler, 6 yıl önce gecekondu evini Hüsamettin Yokuş’a kiraladı. İşler, Yokuş’un maddi durumunun yetersiz olması nedeni ile şahıstan zaman zaman da kira almadı. Son günlerde komşulardan kötü koku şikayeti olan İşler, durumu kiracısına iletti.
Tüm odaları çöple doldurdu, kokudan rahatsız olanlar şikayet etti: Birine lazım olur diye düşündüm - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde yaşayan Hüseyin İşler, 6 yıl önce gecekondu evini Hüsamettin Yokuş’a kiraladı. İşler, Yokuş’un maddi durumunun yetersiz olması nedeni ile şahıstan zaman zaman da kira almadı. Son günlerde komşulardan kötü koku şikayeti olan İşler, durumu kiracısına iletti.
© İHAŞikayetlerin artması üzerine evini kontrol etmek isteyen adam eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı.
Tüm odaları çöple doldurdu, kokudan rahatsız olanlar şikayet etti: Birine lazım olur diye düşündüm - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Şikayetlerin artması üzerine evini kontrol etmek isteyen adam eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı.
© İHAYaşananları anlatan Hüseyin İşler, “Evi 2016 yılında kiraladık. Madde bağımlıları gelmesin diye arkadaşımıza verdik. Kira da pek istemedik. Arada bir veriyordu. Evimizi tamamen çöp eve çevirmiş. Mahalle halkı ve biz kokudan rahatsız olduk. Bugün eve girince daha önce televizyon kanallarında gördüğüm çöp evin aynısını gördüm. Kokudan içeride durulmayacak. Bir insan burada nasıl yaşar? Kiracımız kendisini çok acındırıyor ama bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında bile yok. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Evde adım atmakta zorlandım. Tamamen evi doldurmuş, kendisi ile alakası olmayan eşyalar ile evi çöp ev haline getirmiş. Ne varsa alarak eve yığmış. Kapı pencere kapalıydı. Keşke böyle yapmasaydı, bizim kendisinden maddi bir beklentimiz de yoktu. Böyle olmasa oturmasını isterdik. Yan tarafta oturan kiracılara bedava oturduğunu söylemiş. Gariban diye sahip çıkmak istedik. Biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bilsek daha önce harekete geçerdik” dedi.
Tüm odaları çöple doldurdu, kokudan rahatsız olanlar şikayet etti: Birine lazım olur diye düşündüm - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yaşananları anlatan Hüseyin İşler, “Evi 2016 yılında kiraladık. Madde bağımlıları gelmesin diye arkadaşımıza verdik. Kira da pek istemedik. Arada bir veriyordu. Evimizi tamamen çöp eve çevirmiş. Mahalle halkı ve biz kokudan rahatsız olduk. Bugün eve girince daha önce televizyon kanallarında gördüğüm çöp evin aynısını gördüm. Kokudan içeride durulmayacak. Bir insan burada nasıl yaşar? Kiracımız kendisini çok acındırıyor ama bu kadar eşya konfeksiyon mağazasında bile yok. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Evde adım atmakta zorlandım. Tamamen evi doldurmuş, kendisi ile alakası olmayan eşyalar ile evi çöp ev haline getirmiş. Ne varsa alarak eve yığmış. Kapı pencere kapalıydı. Keşke böyle yapmasaydı, bizim kendisinden maddi bir beklentimiz de yoktu. Böyle olmasa oturmasını isterdik. Yan tarafta oturan kiracılara bedava oturduğunu söylemiş. Gariban diye sahip çıkmak istedik. Biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bilsek daha önce harekete geçerdik” dedi.
© İHAYapılan kontrolde evin tüm odalarının dışarıdan toplanan eşyalar ile doldurulduğu görüldü. Evinin odalarında adım atmakta zorlanan Hüseyin İşler, evinin boşaltılmasını istedi.
Tüm odaları çöple doldurdu, kokudan rahatsız olanlar şikayet etti: Birine lazım olur diye düşündüm - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Yapılan kontrolde evin tüm odalarının dışarıdan toplanan eşyalar ile doldurulduğu görüldü. Evinin odalarında adım atmakta zorlanan Hüseyin İşler, evinin boşaltılmasını istedi.
© İHAAnlattıklarıyla yürekleri burkan kiracı Hüsamettin Yokuş ise, “2016 yılında evi kiraladım. Ben kendi rızam ile evden çıkıyorum. Şimdiye kadar beni idare ettiler. Allah razı olsun. Artık ne diyebilirim. Yolda gidip gelirken bulduğum eşyaları buraya getirdim. Birisine lazım olur diye düşündum. Ben çok yokluk çektim. Böyle yaşamaya alıştım. Hastayım, bir gelirim de yok. Ben bulduğum eşyaları yıkayıp bırakıyorum. Bunlar benim işime yaramaz, başkalarının işine yarar” sözlerine yer verdi.
Tüm odaları çöple doldurdu, kokudan rahatsız olanlar şikayet etti: Birine lazım olur diye düşündüm - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Anlattıklarıyla yürekleri burkan kiracı Hüsamettin Yokuş ise, “2016 yılında evi kiraladım. Ben kendi rızam ile evden çıkıyorum. Şimdiye kadar beni idare ettiler. Allah razı olsun. Artık ne diyebilirim. Yolda gidip gelirken bulduğum eşyaları buraya getirdim. Birisine lazım olur diye düşündum. Ben çok yokluk çektim. Böyle yaşamaya alıştım. Hastayım, bir gelirim de yok. Ben bulduğum eşyaları yıkayıp bırakıyorum. Bunlar benim işime yaramaz, başkalarının işine yarar” sözlerine yer verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала