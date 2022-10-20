https://sputniknews.com.tr/20221020/tff-sezonun-ilk-fair-play-odullerini-acikladi-1062545341.html

TFF, sezonun ilk Fair Play ödüllerini açıkladı

TFF, sezonun ilk Fair Play ödüllerini açıkladı

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, sezonun ilk Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T23:15+0300

2022-10-20T23:15+0300

2022-10-20T23:20+0300

spor

süper lig

spor toto süper lig

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fair play

finansal fair play (ffp)

ödül

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun ilk Fair Play ödüllerini açıkladı.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından futbol sahalarındaki güzel hareketlerin kamuoyunda konuşulması ve Fair Play'in yaygınlaşması amacıyla ödüllerin verildiği belirtildi.Ayın takımı ödülünü Demir Grup Sivasspor, ayın futbolcusu ödülünü Uğurcan Çakır, ayın teknik direktörü ödülünü Çağdaş Atan, ayın taraftarı ödülünü Medipol Başakşehir ve ayın yöneticisi ödülünü Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen aldı.Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Ali Erten, Banu Yelkovan ve Berrin Altınöz gibi isimlerden oluşan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun ilk 8 haftayı değerlendirerek belirledikleri ödüllerin gerekçeleri ise şöyle oldu:Fair Play Takım Ödülü: : Demir Grup SivassporSpor Toto Süper Lig'de oynanmış olan 8 haftada belirlenmiş kriterlerde ön plana çıkması, rakip oyuncular ve hakemlere karşı diyalog, iletişim vb. konularda pozitif tablo sergilemeleri nedeniyle Avrupa'da da Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor ayın takımı seçilmiştirFair Play Teknik Direktör Ödülü: Çağdaş Atan (Yukatel Kayserispor)Ligin en az faul yapan takımlarından birisini çalıştırmakla birlikte sadece futbola odaklanması, saha dışı çekişmelerden uzakta kalıp oyunu geliştirmeye yoğunlaşmasından dolayı ve başarıyı aramasını teşvik etmek amacıyla seçilmiştir.Fair Play Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Adana Demirspor ile oynanan müsabaka öncesi düzenlenen seremoni sırasında, Adana Demirspor'un eski emektar futbolcularından Hasan Sınmaz tarafından başarı dileklerini kabul eden Uğurcan Çakır'ın, Hasan Sınmaz'ın elini öpmesi ile hem kendisine hem de Adana Demirspor camiasına yönelik saygısını göstermesi, Türk futbol çevrelerinin içini ısıtan bir görüntü olarak yerini almıştır. Uğurcan Çakır, bu eyleminin diğer oyunculara örnek olması amacıyla seçilmiştir.Fair Play Başkan/Yönetici Ödülü: Fatih Özgökçen (Konyaspor)Spor kamuoyunda derin bir üzüntü ile karşılanan merhum Ahmet Çalık'ın vefatından sonra adına park açılması da dahil olmak üzere sergilediği davranışlar, başka kulüpleri vefa konusunda özendirmesi, rakip kulüp başkanlarına plaket vermesi, rakipler ve hakemlere karşı saygılı tutumunu sürdürmesi, hiçbir PFDK sevki bulunmaması, kulübün eski başkan ve eski oyuncularını bir araya toplayarak birlik ve beraberlik mesajı vermesinden hareketle ödüle layık görülmüştür.Fair Play Taraftar Ödülü: Medipol BaşakşehirSpor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun başladığı 05.08.2022'den bu yana yapılan müsabakalarda gösterilen olgun duruş ve herhangi bir müsabakada taraftarlarından dolayı PFDK'ya sevk edilmemeleri, taraftar gruplarının olumlu mesajlar vermesi ve sosyal medyadaki etkileşimi, çevre ve diğer konularındaki duyarlılıkları nedeniyle Medipol Başakşehir taraftarları seçilmeye uygun görülmüştür.

https://sputniknews.com.tr/20221019/super-ligde-7-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1062469029.html

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süper lig, spor toto süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), fair play, finansal fair play (ffp) , ödül