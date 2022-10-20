Teletabi hayranları yeni 'güneş bebeği' beğenmedi
16:32 20.10.2022 (güncellendi: 16:33 20.10.2022)
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARYTeletabiler
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARY
Netflix'in yayına hazırladığı yeni Teletabiler'den ilk fragman yayınlandı. Fragmanda serinin meşhur 'güneş bebeği' yerine kullanılan farklı çocuk yüzlerinin görünümü ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Tinky Winky, Dipsy, Laa- Laa ve Po karakterlerinden oluşan ve Türkiye'de de çok sevilen Teletabiler'i (Teletubbies) yeni versiyonuyla ekranlara taşımaya hazırlanan çevrimiçi dizi-film platformu Netflix çizgi film serisinin ilk fragmanını paylaştı. Fragmanda birçok şeyin orijinal seriyle aynı bırakıldığı göze çarpsa da en az Teletabiler kadar ünlü olan 'güneş bebeğin' değiştirilmesi seyircilerin bir bölümünün tepkisini çekti.
Over the hills and far away … Teletubbies coming to Netflix on Nov 14 with new narrator Tituss Burgess (@instatituss) & new sun baby smiles. 💜💚💛❤️ pic.twitter.com/YYvTU53NVc— Teletubbies (@TeletubbiesHQ) October 19, 2022
Teletabiler’in 1997 - 2001 arası yayınlanan versiyonunda 'güneş bebeği' Jess Smith canlandırıyordu. Yeni versiyondaki siyah ve Asyalı bebekler ise güneşle tam bütünleşmiş görünmediği ve sanki kafa kısımları kesilip güneşin ortasına oturtulmuş gibi durduğu gerekçesiyle beğenilmedi.
Bir kullanıcı yeni 'güneş bebek' hakkında “Dürüstçe söylemek gerekirse gerçekten beni rahatsız ediyor. Diğer versiyon gibi bebeğin yüzünü güneşe benzetmek için sarı yapabilirlerdi. Burada ise gökte süzülen devasa bir bebek kafasına benziyor. Bana garip geliyor” dedi.
Honestly the baby sun really bothers me. They could've made the baby's head yellow to resemble a sun like the other versions.— Media Lover (@MediaLover132) October 18, 2022
Here it looks like a giant baby head floating in the sky.
It's just weird.
Başka bir Twitter kullanıcısı ise “Netflix’in ‘Amerikan’ versiyonu değiştirilebilecek onca şey arasından güneş bebeği neden değiştirir ve neden bunu en tembel ve olmadık şekilde yapar? Bozuk olmayanı neden değiştiriyorsunuz?” yorumunda bulundu.
I was fine with the UK reboot episodes, and so was my baby brother, but of all the things to change for Netflix's "American" dub, why the Sun Baby, and for that matter, why do it in the laziest, most inconsistent way possible? It was never broke, so why try and fix it? pic.twitter.com/2rTBJYwqsO— EnderPreston (@EnderPreston) October 18, 2022
Netflix’in Teletubbies dizisinin başında orijinal dizinin yaratıcılarından Andrew Davenport bulunuyor. Davenport’a meslektaşı yazar Catherine Williams eşlik ediyor. İlk sezonun 12 dakikalık 26 bölümden oluşması bekleniyor.
Tinky Winky, Dipsy, La-La, and Po karakterlerini serinin 2015-2018 tekrar çekimlerinde çalışmış olan Jeremiah Krage, Nick Kellington, Rebecca Hyland, ve Rachelle Beinart canlandıracak.