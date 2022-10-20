Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221020/teletabi-hayranlari-yeni-gunes-bebegi-begenmedi--1062530060.html
Teletabi hayranları yeni 'güneş bebeği' beğenmedi
Teletabi hayranları yeni 'güneş bebeği' beğenmedi
Netflix'in yayına hazırladığı yeni Teletabiler'den ilk fragman yayınlandı. Fragmanda serinin meşhur 'güneş bebeği' yerine kullanılan farklı çocuk yüzlerinin... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T16:32+0300
2022-10-20T16:33+0300
teletabi
yaşam
netflix
güneş
bebek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062530227_0:437:2391:1782_1920x0_80_0_0_95e7d15a5472061e5827b4f05ce6e6f7.jpg
Tinky Winky, Dipsy, Laa- Laa ve Po karakterlerinden oluşan ve Türkiye'de de çok sevilen Teletabiler'i (Teletubbies) yeni versiyonuyla ekranlara taşımaya hazırlanan çevrimiçi dizi-film platformu Netflix çizgi film serisinin ilk fragmanını paylaştı. Fragmanda birçok şeyin orijinal seriyle aynı bırakıldığı göze çarpsa da en az Teletabiler kadar ünlü olan 'güneş bebeğin' değiştirilmesi seyircilerin bir bölümünün tepkisini çekti.Teletabiler’in 1997 - 2001 arası yayınlanan versiyonunda 'güneş bebeği' Jess Smith canlandırıyordu. Yeni versiyondaki siyah ve Asyalı bebekler ise güneşle tam bütünleşmiş görünmediği ve sanki kafa kısımları kesilip güneşin ortasına oturtulmuş gibi durduğu gerekçesiyle beğenilmedi. Bir kullanıcı yeni 'güneş bebek' hakkında “Dürüstçe söylemek gerekirse gerçekten beni rahatsız ediyor. Diğer versiyon gibi bebeğin yüzünü güneşe benzetmek için sarı yapabilirlerdi. Burada ise gökte süzülen devasa bir bebek kafasına benziyor. Bana garip geliyor” dedi. Başka bir Twitter kullanıcısı ise “Netflix’in ‘Amerikan’ versiyonu değiştirilebilecek onca şey arasından güneş bebeği neden değiştirir ve neden bunu en tembel ve olmadık şekilde yapar? Bozuk olmayanı neden değiştiriyorsunuz?” yorumunda bulundu.Netflix’in Teletubbies dizisinin başında orijinal dizinin yaratıcılarından Andrew Davenport bulunuyor. Davenport’a meslektaşı yazar Catherine Williams eşlik ediyor. İlk sezonun 12 dakikalık 26 bölümden oluşması bekleniyor. Tinky Winky, Dipsy, La-La, and Po karakterlerini serinin 2015-2018 tekrar çekimlerinde çalışmış olan Jeremiah Krage, Nick Kellington, Rebecca Hyland, ve Rachelle Beinart canlandıracak.
https://sputniknews.com.tr/20220908/sarilin-siki-siki-teletabiler-netflixle-geri-donuyor-1060964542.html
güneş
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062530227_0:213:2391:2006_1920x0_80_0_0_dac4051e19e34f8ac102bf3c7e000a35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
teletabi, netflix, güneş, bebek
teletabi, netflix, güneş, bebek

Teletabi hayranları yeni 'güneş bebeği' beğenmedi

16:32 20.10.2022 (güncellendi: 16:33 20.10.2022)
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARYTeletabiler
Teletabiler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARY
Abone olTelegram
Netflix'in yayına hazırladığı yeni Teletabiler'den ilk fragman yayınlandı. Fragmanda serinin meşhur 'güneş bebeği' yerine kullanılan farklı çocuk yüzlerinin görünümü ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Tinky Winky, Dipsy, Laa- Laa ve Po karakterlerinden oluşan ve Türkiye'de de çok sevilen Teletabiler'i (Teletubbies) yeni versiyonuyla ekranlara taşımaya hazırlanan çevrimiçi dizi-film platformu Netflix çizgi film serisinin ilk fragmanını paylaştı. Fragmanda birçok şeyin orijinal seriyle aynı bırakıldığı göze çarpsa da en az Teletabiler kadar ünlü olan 'güneş bebeğin' değiştirilmesi seyircilerin bir bölümünün tepkisini çekti.
Teletabiler’in 1997 - 2001 arası yayınlanan versiyonunda 'güneş bebeği' Jess Smith canlandırıyordu. Yeni versiyondaki siyah ve Asyalı bebekler ise güneşle tam bütünleşmiş görünmediği ve sanki kafa kısımları kesilip güneşin ortasına oturtulmuş gibi durduğu gerekçesiyle beğenilmedi.
Bir kullanıcı yeni 'güneş bebek' hakkında “Dürüstçe söylemek gerekirse gerçekten beni rahatsız ediyor. Diğer versiyon gibi bebeğin yüzünü güneşe benzetmek için sarı yapabilirlerdi. Burada ise gökte süzülen devasa bir bebek kafasına benziyor. Bana garip geliyor” dedi.
Başka bir Twitter kullanıcısı ise “Netflix’in ‘Amerikan’ versiyonu değiştirilebilecek onca şey arasından güneş bebeği neden değiştirir ve neden bunu en tembel ve olmadık şekilde yapar? Bozuk olmayanı neden değiştiriyorsunuz?” yorumunda bulundu.
Netflix’in Teletubbies dizisinin başında orijinal dizinin yaratıcılarından Andrew Davenport bulunuyor. Davenport’a meslektaşı yazar Catherine Williams eşlik ediyor. İlk sezonun 12 dakikalık 26 bölümden oluşması bekleniyor.
Tinky Winky, Dipsy, La-La, and Po karakterlerini serinin 2015-2018 tekrar çekimlerinde çalışmış olan Jeremiah Krage, Nick Kellington, Rebecca Hyland, ve Rachelle Beinart canlandıracak.
Teletabiler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
YAŞAM
'Sarılalım sıkı sıkı': Teletabiler, Netflix'le geri dönüyor
8 Eylül, 14:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала