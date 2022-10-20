https://sputniknews.com.tr/20221020/teletabi-hayranlari-yeni-gunes-bebegi-begenmedi--1062530060.html

Teletabi hayranları yeni 'güneş bebeği' beğenmedi

Teletabi hayranları yeni 'güneş bebeği' beğenmedi

Netflix'in yayına hazırladığı yeni Teletabiler'den ilk fragman yayınlandı. Fragmanda serinin meşhur 'güneş bebeği' yerine kullanılan farklı çocuk yüzlerinin... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T16:32+0300

2022-10-20T16:32+0300

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teletabi

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güneş

bebek

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Tinky Winky, Dipsy, Laa- Laa ve Po karakterlerinden oluşan ve Türkiye'de de çok sevilen Teletabiler'i (Teletubbies) yeni versiyonuyla ekranlara taşımaya hazırlanan çevrimiçi dizi-film platformu Netflix çizgi film serisinin ilk fragmanını paylaştı. Fragmanda birçok şeyin orijinal seriyle aynı bırakıldığı göze çarpsa da en az Teletabiler kadar ünlü olan 'güneş bebeğin' değiştirilmesi seyircilerin bir bölümünün tepkisini çekti.Teletabiler’in 1997 - 2001 arası yayınlanan versiyonunda 'güneş bebeği' Jess Smith canlandırıyordu. Yeni versiyondaki siyah ve Asyalı bebekler ise güneşle tam bütünleşmiş görünmediği ve sanki kafa kısımları kesilip güneşin ortasına oturtulmuş gibi durduğu gerekçesiyle beğenilmedi. Bir kullanıcı yeni 'güneş bebek' hakkında “Dürüstçe söylemek gerekirse gerçekten beni rahatsız ediyor. Diğer versiyon gibi bebeğin yüzünü güneşe benzetmek için sarı yapabilirlerdi. Burada ise gökte süzülen devasa bir bebek kafasına benziyor. Bana garip geliyor” dedi. Başka bir Twitter kullanıcısı ise “Netflix’in ‘Amerikan’ versiyonu değiştirilebilecek onca şey arasından güneş bebeği neden değiştirir ve neden bunu en tembel ve olmadık şekilde yapar? Bozuk olmayanı neden değiştiriyorsunuz?” yorumunda bulundu.Netflix’in Teletubbies dizisinin başında orijinal dizinin yaratıcılarından Andrew Davenport bulunuyor. Davenport’a meslektaşı yazar Catherine Williams eşlik ediyor. İlk sezonun 12 dakikalık 26 bölümden oluşması bekleniyor. Tinky Winky, Dipsy, La-La, and Po karakterlerini serinin 2015-2018 tekrar çekimlerinde çalışmış olan Jeremiah Krage, Nick Kellington, Rebecca Hyland, ve Rachelle Beinart canlandıracak.

https://sputniknews.com.tr/20220908/sarilin-siki-siki-teletabiler-netflixle-geri-donuyor-1060964542.html

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