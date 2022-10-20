https://sputniknews.com.tr/20221020/tbmm-genel-kurulunda-vicdansiz-tartismasi--bize-vicdansiz-diyen-alcaktir-1062544978.html
TBMM Genel Kurulu'nda 'vicdansız' tartışması: 'Bize vicdansız diyen alçaktır'
TBMM Genel Kurulu'nda 'vicdansız' tartışması: 'Bize vicdansız diyen alçaktır'
TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun, "Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder" sözü üzerine tartışma yaşandı. AK Parti... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T23:07+0300
2022-10-20T23:07+0300
2022-10-20T23:12+0300
ömer faruk gergerlioğlu
bülent turan
tartışma
tbmm
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062545617_0:116:1200:791_1920x0_80_0_0_e16b74b406e54eb872748e6c52ac171c.jpg
Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamayı hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'kader planı' dedi, dini kavramlar kullandı. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, 8 yıl önce 'Onun 'fıtrat' dediğine 'cinayet' diyorlar" diyordu" ifadesini kullandı.Gergerlioğlu'nun, "Vicdanlarını sorgulamaları lazım. Bu kaçıncı cinayet? Aranızdan biri, Yeneroğlu vicdanını sorguladı, istifa etti. Sayın Fakıbaba, vicdanıyla hesaplaştı, istifa etti. Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder. Bu yapılanlar vicdansızlıktan başka bir şey değil" sözleri üzerine tartışma çıktı.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Gergerlioğlu'nun konuşmasına tepki göstererek, siyasi parti genel başkanları üzerinden yakışıksız değerlendirmeler yapmanın, Genel Kurulun teamüllerine ve siyasi ahlaka aykırı olduğunu belirtti.Bülbül, "Hareketimizin liderine, bu şekilde talimat ağzıyla konuşan Gergerlioğlu veya başkası olsun alnını karışlarız" dedi.'Bize vicdansız diyen alçaktır'AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Gergerlioğlu'nun, "provokatörlükten başka bir görevi olmadığını" söyledi.Turan, "Psikolojik sorunu olduğunu düşündüğümüz bazı insanların zaman zaman gelip burada konunun tamamen dışında, ezberletilmiş cümlelerle ithamlarda bulunmasını kınıyorum. Bize vicdansız diyen alçaktır" diye konuştu.Bu "edep dışı üslubun kimseye faydası olmayacağını" ifade eden ifade eden Turan, yeniden söz alarak kürsüye gelen Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Turan, konuşmasını sürdüren Gergerlioğlu'na yürüyerek, TBMM İçtüzüğü kitapçığını kürsüye vurdu.TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, gerginlik üzerine birleşime ara verdi.Bu sırada kürsüye yönelen AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Gerginliği araya giren milletvekilleri yatıştırdı.Birleşimin açılmasının ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Burada 290'dan fazla milletvekiline 'vicdansız' diyen bir dil dinledik. Yetmedi, bu ülkenin 20 yıldan beri halkın seçtiği helal oylarla görevde olan liderine, Cumhurbaşkanı'na 'muktedir' diye kendince ithamda bulundu. 20 yıldan beri vicdanımızla yürüyen bir ekibiz ama PKK'ya karşı, FETÖ'ye ses çıkarmayanlara karşı vicdansız olmada kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062545617_0:3:1200:903_1920x0_80_0_0_0c6f38c432f8ac943c09d830029805b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer faruk gergerlioğlu, bülent turan, tartışma, tbmm
ömer faruk gergerlioğlu, bülent turan, tartışma, tbmm
TBMM Genel Kurulu'nda 'vicdansız' tartışması: 'Bize vicdansız diyen alçaktır'
23:07 20.10.2022 (güncellendi: 23:12 20.10.2022) Abone ol
TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun, "Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder" sözü üzerine tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Bazı insanların zaman zaman ezberletilmiş cümlelerle ithamlarda bulunmasını kınıyorum. Bize vicdansız diyen alçaktır" diye konuştu.
Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamayı hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'kader planı' dedi, dini kavramlar kullandı. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, 8 yıl önce 'Onun 'fıtrat' dediğine 'cinayet' diyorlar" diyordu" ifadesini kullandı.
Gergerlioğlu'nun, "Vicdanlarını sorgulamaları lazım. Bu kaçıncı cinayet? Aranızdan biri, Yeneroğlu vicdanını sorguladı, istifa etti. Sayın Fakıbaba, vicdanıyla hesaplaştı, istifa etti. Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder. Bu yapılanlar vicdansızlıktan başka bir şey değil" sözleri üzerine tartışma çıktı.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Gergerlioğlu'nun konuşmasına tepki göstererek, siyasi parti genel başkanları üzerinden yakışıksız değerlendirmeler yapmanın, Genel Kurulun teamüllerine ve siyasi ahlaka aykırı olduğunu belirtti.
Bülbül, "Hareketimizin liderine, bu şekilde talimat ağzıyla konuşan Gergerlioğlu veya başkası olsun alnını karışlarız" dedi.
'Bize vicdansız diyen alçaktır'
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Gergerlioğlu'nun, "provokatörlükten başka bir görevi olmadığını" söyledi.
Turan, "Psikolojik sorunu olduğunu düşündüğümüz bazı insanların zaman zaman gelip burada konunun tamamen dışında, ezberletilmiş cümlelerle ithamlarda bulunmasını kınıyorum. Bize vicdansız diyen alçaktır" diye konuştu.
Bu "edep dışı üslubun kimseye faydası olmayacağını" ifade eden ifade eden Turan, yeniden söz alarak kürsüye gelen Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Turan, konuşmasını sürdüren Gergerlioğlu'na yürüyerek, TBMM İçtüzüğü kitapçığını kürsüye vurdu.
TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, gerginlik üzerine birleşime ara verdi.
Bu sırada kürsüye yönelen AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Gerginliği araya giren milletvekilleri yatıştırdı.
Birleşimin açılmasının ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Burada 290'dan fazla milletvekiline 'vicdansız' diyen bir dil dinledik. Yetmedi, bu ülkenin 20 yıldan beri halkın seçtiği helal oylarla görevde olan liderine, Cumhurbaşkanı'na 'muktedir' diye kendince ithamda bulundu. 20 yıldan beri vicdanımızla yürüyen bir ekibiz ama PKK'ya karşı, FETÖ'ye ses çıkarmayanlara karşı vicdansız olmada kararlıyız" ifadelerini kullandı.