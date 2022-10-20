https://sputniknews.com.tr/20221020/sarkici-akon-turkiyede-sac-ektirdi-saka-degil-durmadan-buyuk-igneler-batiriyorlar-1062527408.html
Şarkıcı Akon, Türkiye'de saç ektirdi: 'Şaka değil, durmadan büyük iğneler batırıyorlar'
Şarkıcı Akon, Türkiye'de saç ektirdi: 'Şaka değil, durmadan büyük iğneler batırıyorlar'
ABD'li şarkıcı Akon, katıldığı bir programda Türkiye'ye saç ektirmeye gittiğini ve bunun kendisine 7 bin 500 dolara mal olduğunu söyledi. Akon, sürecin en acı... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T14:49+0300
2022-10-20T14:49+0300
2022-10-20T15:00+0300
dünya
akon
saç ekimi
saç
saç dökülmesi
türkiye
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ABD'li R&B şarkıcısı Akon, ABD'li YouTuber Bootleg Kev'in yayınında, Türkiye'ye saç ektirmeye gittiğini ve işlemin 7 bin 500 dolara mal olduğunu anlattı. Saç ekim sürecinin 'en acı veren kısmının' başına yapılan iğneler olduğunu söyleyen Akon, "Acı veren kısım, başlangıçta başını uyuşturdukları an. Şaka değil, durmadan büyük iğneler batırıyorlar" ifadelerini kullandı.'Tory Lanez'e de önerdim'Akon ayrıca, sunucunun ABD'li şarkıcı Tory Lanez'in de 'aynı doktora gitmesi gerektiği' yönündeki şakasını yanıtlayarak "Ona söyledim. Dedim ki, gelip benim adamımı görmelisin" dedi.'İkisinde de iyiler'Çektiği acıya rağmen iyi sonuç aldığını söyleyen şarkıcı, Türkiye'nin biri saç, diğeri diş olmak üzere 'iki şeyle' ünlü olduğunu öne sürdü. Akon, aynı zamanda diş tedavisi de olduğunu söyledi:"İkisinde de gerçekten iyiler."
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akon, saç ekimi, saç, saç dökülmesi, türkiye
akon, saç ekimi, saç, saç dökülmesi, türkiye
Şarkıcı Akon, Türkiye'de saç ektirdi: 'Şaka değil, durmadan büyük iğneler batırıyorlar'
14:49 20.10.2022 (güncellendi: 15:00 20.10.2022) Abone ol
ABD'li şarkıcı Akon, katıldığı bir programda Türkiye'ye saç ektirmeye gittiğini ve bunun kendisine 7 bin 500 dolara mal olduğunu söyledi. Akon, sürecin en acı veren kısmının ise başına yapılan iğneler olduğunu söyledi.
ABD'li R&B şarkıcısı Akon, ABD'li YouTuber Bootleg Kev'in yayınında, Türkiye'ye saç ektirmeye gittiğini ve işlemin 7 bin 500 dolara mal olduğunu anlattı.
Saç ekim sürecinin 'en acı veren kısmının' başına yapılan iğneler olduğunu söyleyen Akon, "Acı veren kısım, başlangıçta başını uyuşturdukları an. Şaka değil, durmadan büyük iğneler batırıyorlar" ifadelerini kullandı.
'Tory Lanez'e de önerdim'
Akon ayrıca, sunucunun ABD'li şarkıcı Tory Lanez'in de 'aynı doktora gitmesi gerektiği' yönündeki şakasını yanıtlayarak "Ona söyledim. Dedim ki, gelip benim adamımı görmelisin" dedi.
'İkisinde de iyiler'
Çektiği acıya rağmen iyi sonuç aldığını söyleyen şarkıcı, Türkiye'nin biri saç, diğeri diş olmak üzere 'iki şeyle' ünlü olduğunu öne sürdü. Akon, aynı zamanda diş tedavisi de olduğunu söyledi:
"İkisinde de gerçekten iyiler."