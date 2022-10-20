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https://sputniknews.com.tr/20221020/rusyada-mahkeme-leningrad-kusatmasinin-soykirim-ve-savas-sucu-olduguna-hukmetti-1062530782.html
Rusya'da mahkeme, Leningrad Kuşatması'nın soykırım ve savaş suçu olduğuna hükmetti
Rusya'da mahkeme, Leningrad Kuşatması'nın soykırım ve savaş suçu olduğuna hükmetti
St.Petersburg Şehir Mahkemesi, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Leningrad Kuşatması'nın soykırım ve savaş suçu olduğuna karar verdi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T16:15+0300
2022-10-20T16:15+0300
dünya
rusya
nazi almanyası
leningrad
kuşatma
soykırım
savaş suçu
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Sovyet askerlerinin 8 Eylül 1941'den 27 Ocak 1944'e kadar 872 gün boyunca Nazi Almanyası'nın kuşatması altında kaldığı ve tarihte önemli bir yer tutan vaka, St.Petersburg Şehir Mahkemesi tarafından SSCB nüfusunu, SSCB halklarını temsil eden ulusal ve etnik gruplara yönelik savaş suçu, insanlık suçu ve soykırım olarak tanındı.Mahkeme, karar yazısında kuşatmanın işgalci birlikler ve Alman birlikleri ile onların yardakçıları olan Belçika, İtalya, İspanya, Hollanda, Norveç ve Finlandiya topraklarında kurulan silahlı güçlerin yanı sıra Avusturya, Letonya, Polonya, Fransa ve Çekya vatandaşlarından oluşan gönüllü birliklerin gerçekleştirdiğini vurguladı.İlgili dava, tam kuşatmanın 81. yıldönümü olan 8 Eylül tarihinde St.Petersburg Savcısı Viktor Melnik tarafından açıldı. Melnik, mahkemeye gizli ibareli belgeler de dahil 59 ciltlik fotoğraf ve video materyalleri sundu.Leningrad kenti (St. Petersburg), 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası'nın Moskova'yı ele geçirme planlarının bir aşaması olarak Nazi ordusu tarafından kuşatılmıştı. 8 Eylül 1941-27 Ocak 1944 tarihleri arasında yaklaşık 900 gün kuşatma altında kalan kentin dış dünya ile bağlantısı kesilmiş, insanlar su ve yiyecek kıtlığı çekmişti. Leningrad Kuşatması'nda 1.5 milyon civarında kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20210908/leningrad-kusatmasi-tam-80-yil-once-basladi-1048735393.html
rusya
nazi almanyası
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rusya, nazi almanyası, leningrad, kuşatma, soykırım, savaş suçu
rusya, nazi almanyası, leningrad, kuşatma, soykırım, savaş suçu

Rusya'da mahkeme, Leningrad Kuşatması'nın soykırım ve savaş suçu olduğuna hükmetti

16:15 20.10.2022
© Sputnik / Борис КудояровLeningrad
Leningrad - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Борис Кудояров
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St.Petersburg Şehir Mahkemesi, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Leningrad Kuşatması'nın soykırım ve savaş suçu olduğuna karar verdi.
Sovyet askerlerinin 8 Eylül 1941'den 27 Ocak 1944'e kadar 872 gün boyunca Nazi Almanyası'nın kuşatması altında kaldığı ve tarihte önemli bir yer tutan vaka, St.Petersburg Şehir Mahkemesi tarafından SSCB nüfusunu, SSCB halklarını temsil eden ulusal ve etnik gruplara yönelik savaş suçu, insanlık suçu ve soykırım olarak tanındı.
Mahkeme, karar yazısında kuşatmanın işgalci birlikler ve Alman birlikleri ile onların yardakçıları olan Belçika, İtalya, İspanya, Hollanda, Norveç ve Finlandiya topraklarında kurulan silahlı güçlerin yanı sıra Avusturya, Letonya, Polonya, Fransa ve Çekya vatandaşlarından oluşan gönüllü birliklerin gerçekleştirdiğini vurguladı.
İlgili dava, tam kuşatmanın 81. yıldönümü olan 8 Eylül tarihinde St.Petersburg Savcısı Viktor Melnik tarafından açıldı. Melnik, mahkemeye gizli ibareli belgeler de dahil 59 ciltlik fotoğraf ve video materyalleri sundu.
Leningrad kenti (St. Petersburg), 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası'nın Moskova'yı ele geçirme planlarının bir aşaması olarak Nazi ordusu tarafından kuşatılmıştı. 8 Eylül 1941-27 Ocak 1944 tarihleri arasında yaklaşık 900 gün kuşatma altında kalan kentin dış dünya ile bağlantısı kesilmiş, insanlar su ve yiyecek kıtlığı çekmişti. Leningrad Kuşatması'nda 1.5 milyon civarında kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
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