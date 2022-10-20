https://sputniknews.com.tr/20221020/rusya-federal-turizm-ajansini-lagvedildi-turizmin-yonetimi-ekonomik-kalkinma-bakanligina-gecti-1062520057.html

Rusya Federal Turizm Ajansı lağvedildi, turizmin yönetimi Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na geçti

Rusya Federal Turizm Ajansı lağvedildi, turizmin yönetimi Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya Federal Turizm Ajansı'nı (Rosturizm) lağvetti. Bundan böyle Rusya'nın turizm politikası... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T12:49+0300

2022-10-20T12:49+0300

2022-10-20T12:51+0300

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rusya

rusya federal turizm ajansı

rusya ekonomik kalkınma bakanlığı

vladimir putin

kararname

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rosturizm'in lağvedilmesini ve kurumun görev ve yetkilerinin Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.Söz konusu kararın turizm alanındaki yönetimi iyileştirmek, sektörün kalkınmasındaki etkinliği artırmak için alındığı belirtilen kararnameye göre Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, turizm alanındaki devlet politikasının ve yasal düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, öncelik alanların koordine edilmesi, tur operatörlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi de dahil bu alandaki çalışmaların yürütülmesinden sorumlu olacak.Konuya ilişkin açıklama yapan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, turizmin kalkınma temposunu artırma imkanı sunacak yetkilere sahip olduklarını ve bu değişikliğin turizm sektöründeki ulusal projenin uygulama etkinliğini artırmaya katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.Bakanlık, günümüzdeki meydan okumaların çabaların birleştirilmesini, hızlı müdahaleyi, tüm kaynakların senkronize edilmesini, etkili yönetimi ve sistemsel kararları gerektirdiğinin altını çizdi.Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, Rosturizm'in yetkilerinin bakanlığa devredilmesinin hükümetin kaynaklarını sektördeki meydan okumalara ve önceliklere azami düzeyde yoğunlaştırmasını sağlayacağını belirtti.Rosturizm, daha önce bakanlığın bünyesinde bulunuyordu. 2020 yılında imzalanan kararnameyle özerk bir kuruluş haline gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220928/rusya-turizm-ajansi-baskani-turizm-politize-edilmemeli---1061723347.html

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turizm, rusya, rusya federal turizm ajansı, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı, vladimir putin, kararname