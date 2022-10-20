https://sputniknews.com.tr/20221020/rusya-federal-turizm-ajansini-lagvedildi-turizmin-yonetimi-ekonomik-kalkinma-bakanligina-gecti-1062520057.html
Rusya Federal Turizm Ajansı lağvedildi, turizmin yönetimi Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na geçti
Rusya Federal Turizm Ajansı lağvedildi, turizmin yönetimi Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na geçti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya Federal Turizm Ajansı'nı (Rosturizm) lağvetti. Bundan böyle Rusya'nın turizm politikası... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T12:49+0300
2022-10-20T12:49+0300
2022-10-20T12:51+0300
dünya
turizm
rusya
rusya federal turizm ajansı
rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
vladimir putin
kararname
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044789700_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a53f575a2ca3258148d1249e55afe8d6.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rosturizm'in lağvedilmesini ve kurumun görev ve yetkilerinin Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.Söz konusu kararın turizm alanındaki yönetimi iyileştirmek, sektörün kalkınmasındaki etkinliği artırmak için alındığı belirtilen kararnameye göre Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, turizm alanındaki devlet politikasının ve yasal düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, öncelik alanların koordine edilmesi, tur operatörlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi de dahil bu alandaki çalışmaların yürütülmesinden sorumlu olacak.Konuya ilişkin açıklama yapan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, turizmin kalkınma temposunu artırma imkanı sunacak yetkilere sahip olduklarını ve bu değişikliğin turizm sektöründeki ulusal projenin uygulama etkinliğini artırmaya katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.Bakanlık, günümüzdeki meydan okumaların çabaların birleştirilmesini, hızlı müdahaleyi, tüm kaynakların senkronize edilmesini, etkili yönetimi ve sistemsel kararları gerektirdiğinin altını çizdi.Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, Rosturizm'in yetkilerinin bakanlığa devredilmesinin hükümetin kaynaklarını sektördeki meydan okumalara ve önceliklere azami düzeyde yoğunlaştırmasını sağlayacağını belirtti.Rosturizm, daha önce bakanlığın bünyesinde bulunuyordu. 2020 yılında imzalanan kararnameyle özerk bir kuruluş haline gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/rusya-turizm-ajansi-baskani-turizm-politize-edilmemeli---1061723347.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044789700_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_bacef9116b6eb73de20f68ed47f86e29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
turizm, rusya, rusya federal turizm ajansı, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı, vladimir putin, kararname
turizm, rusya, rusya federal turizm ajansı, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı, vladimir putin, kararname
Rusya Federal Turizm Ajansı lağvedildi, turizmin yönetimi Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na geçti
12:49 20.10.2022 (güncellendi: 12:51 20.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya Federal Turizm Ajansı'nı (Rosturizm) lağvetti. Bundan böyle Rusya'nın turizm politikası, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın uhdesinde olacak.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rosturizm'in lağvedilmesini ve kurumun görev ve yetkilerinin Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Söz konusu kararın turizm alanındaki yönetimi iyileştirmek, sektörün kalkınmasındaki etkinliği artırmak için alındığı belirtilen kararnameye göre Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, turizm alanındaki devlet politikasının ve yasal düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, öncelik alanların koordine edilmesi, tur operatörlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi de dahil bu alandaki çalışmaların yürütülmesinden sorumlu olacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, turizmin kalkınma temposunu artırma imkanı sunacak yetkilere sahip olduklarını ve bu değişikliğin turizm sektöründeki ulusal projenin uygulama etkinliğini artırmaya katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.
Bakanlık, günümüzdeki meydan okumaların çabaların birleştirilmesini, hızlı müdahaleyi, tüm kaynakların senkronize edilmesini, etkili yönetimi ve sistemsel kararları gerektirdiğinin altını çizdi.
Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, Rosturizm'in yetkilerinin bakanlığa devredilmesinin hükümetin kaynaklarını sektördeki meydan okumalara ve önceliklere azami düzeyde yoğunlaştırmasını sağlayacağını belirtti.
Rosturizm, daha önce bakanlığın bünyesinde bulunuyordu. 2020 yılında imzalanan kararnameyle özerk bir kuruluş haline gelmişti.