https://sputniknews.com.tr/20221020/rusya-disisleri-ukraynaya-silah-tedarik-eden-nato-rusya-ile-dogrudan-catismaya-yaklasiyor-1062535850.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna'ya silah tedarik eden NATO, Rusya ile doğrudan çatışmaya yaklaşıyor

Rusya Dışişleri: Ukrayna'ya silah tedarik eden NATO, Rusya ile doğrudan çatışmaya yaklaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam eden Batılı ülkelerin Rusya ile doğrudan askeri çatışmanın tehlikeli... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T18:55+0300

2022-10-20T18:55+0300

2022-10-20T18:55+0300

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Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaharova, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam eden Batılı ülkelerin Rusya ile doğrudan askeri çatışmanın tehlikeli çizgisine yaklaştıklarını söyledi.“NATO ülkeleri adeta birbirleriyle yarışırmışçasına Kiev rejimine silah ve mühimmat pompalamaya, istihbarat verileri sağlamaya, asker eğitmeye ve çatışmaların yürütülmesi konusunda rehberlik etmeye devam ediyor” diye konuşan Zaharova, Batılı devletlerin Kiev’e sağladıkları askeri yardımın toplam tutarının 42.3 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın yarısından fazlasının ise ABD tarafından sağlandığını vurguladı.Sözcü, “Kiev rejimine bu kadar muazzam miktarda para tahsis eden ve silah sağlayan ülkeler, bu aşırılık yanlısı faaliyetin donörleri, sponsorlarıdır” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, bu nedenle NATO ülkelerinin ‘şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak uğruna herhangi birilerini suçlamaya’ çalıştıklarını sözlerine ekledi.'Rusya'nın İran'dan İHA satın aldığı iddialar haksız varsayımdan başka bir şey değil'Rusya’nın İran’dan insansız hava araçları (İHA) satın aldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Zaharova, ayrıca ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildiği için Rusya'ya BM Güvenlik Konseyi'nin İran'dan silah tedariki ambargosuna ilişkin kararını ihlal ettiğine dair yöneltilen suçlamaların da objektif olmadıklarının altını çizdi.Sözcü, “ABD medyasında bazı bağımsız isimsiz kapalı kaynaklar tarafından yayılan İran İHA'ları ile ilgili söylentiler son günlerde hem İranlı hem de Rus temsilciler tarafından yalanlandı. Hem bize hem de Tahran'a yöneltilen bu tür iddialar hakkında yorum yapmaya gerek var mı? Sanmıyorum, zira tüm bunlar hiçbir şey ile desteklenmeyen düşünceler ve haksız varsayımlardan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

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