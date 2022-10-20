Rus hayvanseverler, hayatlarını riske atarak Mariupol’deki hayvanları bombardımanlardan kurtardı
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova Unutulan KalplerHayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova Unutulan Kalpler
Donetsk ve komşu kentlerde sadece siviller değil, hayvanlar da bombardımanlara maruz kalıyor. Hayvanlar, savaş koşullarında tamamen savunmasız kaldı. Sputnik, Rostov-na-Donu şehrindeki ‘Unutulan Kalpler’ hayvan barınağının kurucusu Tatyana ile görüştü.
Üç kez Mariupol’e giderek oradan yüzden fazla kedi ve köpek tahliye eden Tatyana, her defasında hayatını riske atarak Ukraynalı askerler açtığı ateş altında hayvanları enkazın altından çıkardı.
Ne pahasına olursa kurtarmak
Tatyana ve iş arkadaşı, kelimenin tam anlamıyla iki ateş arasında kalan hayvanları kurtarmak amacıyla son altı ayda üç kez kendi arabasıyla Mariupol’e gitti. Bu süre içinde, yaklaşık 40’ı köpek ve 80’i kedi 120’ye yakın hayvanı Rostov-na-Donu’ya tahliye ettiler. Birçok hayvanın sahipleri hayatını kaybetti, bazı sahipler şehirden kaçarken hayvanları yanına alamadı veya bunu yapmayı istemedi.
Tatyana, “Mariupol’e gitmeye nasıl cesaret ettik? Durumu görünce arabaya bindik ve gittik. Ne gördük? Şehirden hiçbir şey kalmadığını. Hayvanları bulmak zor olmadı, her yerdeydiler” diye anlattı.
Mariupol’ün sokaklarında ve bodrumlarında
Tatyana’nın sözlerine göre, şehirde sokak hayvanlarının yanı sıra, kendini bir anda sokakta bulan veya evlerde kapalı kalan ev hayvanları kaldı: “İnsanlar, giderken hayvanları evde kapalı bıraktığı oldu. Böyle hayvanlar sıkça bulundukları evlerin içinde can verdi, çünkü bunu ancak bir ay sonra öğrenebildik.”
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova "Unutulan kalpler"Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova "Unutulan kalpler"
Yeni hayat
En çok zarar gören sığınmacılardan biri, Richi adlı yaşlı Rottweiler. Tatyana bu köpeği, hayatını riske atarak kurtardı:
“Çok kötü yandı. Sonra eve bombanın düştüğü ortaya çıktı. Köpek enkaz altında kaldı, yangın başladı. Bu yüzden çok zarar gördü. Ben onu çıkarmaya çalışırken beni sırtımdan vurmaya çalışıyorlardı.”
Tatyana, büyük yaralara rağmen Richi’yi aldım, ona baktım. Şimdi barınağımızda yaşamaya devam ediyor.
© Fotoğraf : Anna Kruglova Unutulan KalplerTatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler
Tatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler
© Fotoğraf : Anna Kruglova Unutulan Kalpler
Sadece hayvanlara değil, insanlara da yardım ettiler
Başlıca amaçları, hayvanları kurtarmak olsa da genç kadınlar, farklı sebeplerden evlerini terk etmeyi reddeden insanları da unutmadı:
“Mariupol’deki insanlar geldiğimize çok sevindi ve yardım için sıraya girdi. Hayvanlar, kediler ve köpekler için yem, parazitlere karşı ilaç, insanlara da yiyecek getiriyorduk.”
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova Untulan kalplerTatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler
Tatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova Untulan kalpler
Bombardımanlar, patlamalar ve enkaz altından kurtarmalar
Tatyana, çatışma ortasında hayvanları aramaya gelen iki genç kadının Rus askerlerde şaşkınlık uyardığını anlattı:
“Askerlerle birlikte enkazları inceliyor, hayvanları çıkarıyorduk. Karşı taraf ateş açtığı zaman da bizi koruyorlardı.”
© Fotoğraf : Anastasıa Kruglova Unutulan KalplerHayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
© Fotoğraf : Anastasıa Kruglova Unutulan Kalpler
Ne yazık ki, yakın zamanda Mariupol ve diğer şehirlere gezi planlanmıyor. Tatyana’nın ‘Unutulan kalpler’ barınağı yeni hayvanları alacak kapasitede değil. Barınakta zaten 126 kedi ve 200 köpek yaşıyor. Aralarında 37’si sakat.