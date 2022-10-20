Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221020/rus-hayvanseverler-hayatlarini-riske-atarak-mariupoldeki-hayvanlari-bombardimanlardan--kurtardi-1062233359.html
Rus hayvanseverler, hayatlarını riske atarak Mariupol’deki hayvanları bombardımanlardan kurtardı
Rus hayvanseverler, hayatlarını riske atarak Mariupol’deki hayvanları bombardımanlardan kurtardı
Donetsk ve komşu kentlerde sadece siviller değil, hayvanlar da bombardımanlara maruz kalıyor. Hayvanlar, savaş koşullarında tamamen savunmasız kaldı. Sputnik... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T18:07+0300
2022-10-20T18:07+0300
multimedya
fotoğraf
video
mariupol
rusya
hayvanlar
kedi
köpek
hayvansever
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062163865_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7ec99c732c837c4533dd1b2e351f029a.jpg
Üç kez Mariupol’e giderek oradan yüzden fazla kedi ve köpek tahliye eden Tatyana, her defasında hayatını riske atarak Ukraynalı askerler açtığı ateş altında hayvanları enkazın altından çıkardı.Ne pahasına olursa kurtarmakTatyana ve iş arkadaşı, kelimenin tam anlamıyla iki ateş arasında kalan hayvanları kurtarmak amacıyla son altı ayda üç kez kendi arabasıyla Mariupol’e gitti. Bu süre içinde, yaklaşık 40’ı köpek ve 80’i kedi 120’ye yakın hayvanı Rostov-na-Donu’ya tahliye ettiler. Birçok hayvanın sahipleri hayatını kaybetti, bazı sahipler şehirden kaçarken hayvanları yanına alamadı veya bunu yapmayı istemedi.Tatyana, “Mariupol’e gitmeye nasıl cesaret ettik? Durumu görünce arabaya bindik ve gittik. Ne gördük? Şehirden hiçbir şey kalmadığını. Hayvanları bulmak zor olmadı, her yerdeydiler” diye anlattı.Mariupol’ün sokaklarında ve bodrumlarındaTatyana’nın sözlerine göre, şehirde sokak hayvanlarının yanı sıra, kendini bir anda sokakta bulan veya evlerde kapalı kalan ev hayvanları kaldı: “İnsanlar, giderken hayvanları evde kapalı bıraktığı oldu. Böyle hayvanlar sıkça bulundukları evlerin içinde can verdi, çünkü bunu ancak bir ay sonra öğrenebildik.”Yeni hayatEn çok zarar gören sığınmacılardan biri, Richi adlı yaşlı Rottweiler. Tatyana bu köpeği, hayatını riske atarak kurtardı:“Çok kötü yandı. Sonra eve bombanın düştüğü ortaya çıktı. Köpek enkaz altında kaldı, yangın başladı. Bu yüzden çok zarar gördü. Ben onu çıkarmaya çalışırken beni sırtımdan vurmaya çalışıyorlardı.”Tatyana, büyük yaralara rağmen Richi’yi aldım, ona baktım. Şimdi barınağımızda yaşamaya devam ediyor.Sadece hayvanlara değil, insanlara da yardım ettilerBaşlıca amaçları, hayvanları kurtarmak olsa da genç kadınlar, farklı sebeplerden evlerini terk etmeyi reddeden insanları da unutmadı:“Mariupol’deki insanlar geldiğimize çok sevindi ve yardım için sıraya girdi. Hayvanlar, kediler ve köpekler için yem, parazitlere karşı ilaç, insanlara da yiyecek getiriyorduk.”Bombardımanlar, patlamalar ve enkaz altından kurtarmalarTatyana, çatışma ortasında hayvanları aramaya gelen iki genç kadının Rus askerlerde şaşkınlık uyardığını anlattı:“Askerlerle birlikte enkazları inceliyor, hayvanları çıkarıyorduk. Karşı taraf ateş açtığı zaman da bizi koruyorlardı.”Ne yazık ki, yakın zamanda Mariupol ve diğer şehirlere gezi planlanmıyor. Tatyana’nın ‘Unutulan kalpler’ barınağı yeni hayvanları alacak kapasitede değil. Barınakta zaten 126 kedi ve 200 köpek yaşıyor. Aralarında 37’si sakat.
mariupol
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı
Donetsk ve komşu kentlerde sadece siviller değil, hayvanlar da bombardımanlara maruz kalıyor. Hayvanlar, savaş koşullarında tamamen savunmasız kaldı. Sputnik, Rostov-na-Donu şehrindeki ‘Unutulan Kalpler’ hayvan barınağının kurucusu Tatyana ile görüştü. Üç kez Mariupol’e giderek oradan yüzden fazla kedi ve köpek tahliye eden Tatyana, her defasında hayatını riske atarak Ukraynalı askerler açtığı ateş altında hayvanları enkazın altından çıkardı.
2022-10-20T18:07+0300
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062163865_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_d98b2b46f7abfa7332fea66b31ddb903.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, video, mariupol, rusya, hayvanlar, kedi, köpek, hayvansever
fotoğraf, video, mariupol, rusya, hayvanlar, kedi, köpek, hayvansever

Rus hayvanseverler, hayatlarını riske atarak Mariupol’deki hayvanları bombardımanlardan kurtardı

18:07 20.10.2022
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova Unutulan KalplerHayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova Unutulan Kalpler
Abone olTelegram
Donetsk ve komşu kentlerde sadece siviller değil, hayvanlar da bombardımanlara maruz kalıyor. Hayvanlar, savaş koşullarında tamamen savunmasız kaldı. Sputnik, Rostov-na-Donu şehrindeki ‘Unutulan Kalpler’ hayvan barınağının kurucusu Tatyana ile görüştü.
Üç kez Mariupol’e giderek oradan yüzden fazla kedi ve köpek tahliye eden Tatyana, her defasında hayatını riske atarak Ukraynalı askerler açtığı ateş altında hayvanları enkazın altından çıkardı.

Ne pahasına olursa kurtarmak

Tatyana ve iş arkadaşı, kelimenin tam anlamıyla iki ateş arasında kalan hayvanları kurtarmak amacıyla son altı ayda üç kez kendi arabasıyla Mariupol’e gitti. Bu süre içinde, yaklaşık 40’ı köpek ve 80’i kedi 120’ye yakın hayvanı Rostov-na-Donu’ya tahliye ettiler. Birçok hayvanın sahipleri hayatını kaybetti, bazı sahipler şehirden kaçarken hayvanları yanına alamadı veya bunu yapmayı istemedi.
Tatyana, “Mariupol’e gitmeye nasıl cesaret ettik? Durumu görünce arabaya bindik ve gittik. Ne gördük? Şehirden hiçbir şey kalmadığını. Hayvanları bulmak zor olmadı, her yerdeydiler” diye anlattı.
© Fotoğraf : Anastasiya Kruglova, Unutulan Kalpler Barınağı

Mariupol’ün sokaklarında ve bodrumlarında

Tatyana’nın sözlerine göre, şehirde sokak hayvanlarının yanı sıra, kendini bir anda sokakta bulan veya evlerde kapalı kalan ev hayvanları kaldı: “İnsanlar, giderken hayvanları evde kapalı bıraktığı oldu. Böyle hayvanlar sıkça bulundukları evlerin içinde can verdi, çünkü bunu ancak bir ay sonra öğrenebildik.”
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova "Unutulan kalpler"Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova "Unutulan kalpler"

Yeni hayat

En çok zarar gören sığınmacılardan biri, Richi adlı yaşlı Rottweiler. Tatyana bu köpeği, hayatını riske atarak kurtardı:
“Çok kötü yandı. Sonra eve bombanın düştüğü ortaya çıktı. Köpek enkaz altında kaldı, yangın başladı. Bu yüzden çok zarar gördü. Ben onu çıkarmaya çalışırken beni sırtımdan vurmaya çalışıyorlardı.”
Tatyana, büyük yaralara rağmen Richi’yi aldım, ona baktım. Şimdi barınağımızda yaşamaya devam ediyor.
© Fotoğraf : Anna Kruglova Unutulan KalplerTatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler
Tatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
Tatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler
© Fotoğraf : Anna Kruglova Unutulan Kalpler

Sadece hayvanlara değil, insanlara da yardım ettiler

Başlıca amaçları, hayvanları kurtarmak olsa da genç kadınlar, farklı sebeplerden evlerini terk etmeyi reddeden insanları da unutmadı:
“Mariupol’deki insanlar geldiğimize çok sevindi ve yardım için sıraya girdi. Hayvanlar, kediler ve köpekler için yem, parazitlere karşı ilaç, insanlara da yiyecek getiriyorduk.”
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova Untulan kalplerTatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler
Tatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
Tatyana ve iş arkadaşı Mariupol sakinlerine yiyecekler, hayvanları için yem de getirdiler
© Fotoğraf : Anastasia Kruglova Untulan kalpler

Bombardımanlar, patlamalar ve enkaz altından kurtarmalar

Tatyana, çatışma ortasında hayvanları aramaya gelen iki genç kadının Rus askerlerde şaşkınlık uyardığını anlattı:
“Askerlerle birlikte enkazları inceliyor, hayvanları çıkarıyorduk. Karşı taraf ateş açtığı zaman da bizi koruyorlardı.”
© Fotoğraf : Anastasıa Kruglova Unutulan KalplerHayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı.
© Fotoğraf : Anastasıa Kruglova Unutulan Kalpler
Ne yazık ki, yakın zamanda Mariupol ve diğer şehirlere gezi planlanmıyor. Tatyana’nın ‘Unutulan kalpler’ barınağı yeni hayvanları alacak kapasitede değil. Barınakta zaten 126 kedi ve 200 köpek yaşıyor. Aralarında 37’si sakat.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала