Rus hayvanseverler, hayatlarını riske atarak Mariupol'deki hayvanları bombardımanlardan kurtardı

Rus hayvanseverler, hayatlarını riske atarak Mariupol’deki hayvanları bombardımanlardan kurtardı

Donetsk ve komşu kentlerde sadece siviller değil, hayvanlar da bombardımanlara maruz kalıyor. Hayvanlar, savaş koşullarında tamamen savunmasız kaldı.

Üç kez Mariupol’e giderek oradan yüzden fazla kedi ve köpek tahliye eden Tatyana, her defasında hayatını riske atarak Ukraynalı askerler açtığı ateş altında hayvanları enkazın altından çıkardı.Ne pahasına olursa kurtarmakTatyana ve iş arkadaşı, kelimenin tam anlamıyla iki ateş arasında kalan hayvanları kurtarmak amacıyla son altı ayda üç kez kendi arabasıyla Mariupol’e gitti. Bu süre içinde, yaklaşık 40’ı köpek ve 80’i kedi 120’ye yakın hayvanı Rostov-na-Donu’ya tahliye ettiler. Birçok hayvanın sahipleri hayatını kaybetti, bazı sahipler şehirden kaçarken hayvanları yanına alamadı veya bunu yapmayı istemedi.Tatyana, “Mariupol’e gitmeye nasıl cesaret ettik? Durumu görünce arabaya bindik ve gittik. Ne gördük? Şehirden hiçbir şey kalmadığını. Hayvanları bulmak zor olmadı, her yerdeydiler” diye anlattı.Mariupol’ün sokaklarında ve bodrumlarındaTatyana’nın sözlerine göre, şehirde sokak hayvanlarının yanı sıra, kendini bir anda sokakta bulan veya evlerde kapalı kalan ev hayvanları kaldı: “İnsanlar, giderken hayvanları evde kapalı bıraktığı oldu. Böyle hayvanlar sıkça bulundukları evlerin içinde can verdi, çünkü bunu ancak bir ay sonra öğrenebildik.”Yeni hayatEn çok zarar gören sığınmacılardan biri, Richi adlı yaşlı Rottweiler. Tatyana bu köpeği, hayatını riske atarak kurtardı:“Çok kötü yandı. Sonra eve bombanın düştüğü ortaya çıktı. Köpek enkaz altında kaldı, yangın başladı. Bu yüzden çok zarar gördü. Ben onu çıkarmaya çalışırken beni sırtımdan vurmaya çalışıyorlardı.”Tatyana, büyük yaralara rağmen Richi’yi aldım, ona baktım. Şimdi barınağımızda yaşamaya devam ediyor.Sadece hayvanlara değil, insanlara da yardım ettilerBaşlıca amaçları, hayvanları kurtarmak olsa da genç kadınlar, farklı sebeplerden evlerini terk etmeyi reddeden insanları da unutmadı:“Mariupol’deki insanlar geldiğimize çok sevindi ve yardım için sıraya girdi. Hayvanlar, kediler ve köpekler için yem, parazitlere karşı ilaç, insanlara da yiyecek getiriyorduk.”Bombardımanlar, patlamalar ve enkaz altından kurtarmalarTatyana, çatışma ortasında hayvanları aramaya gelen iki genç kadının Rus askerlerde şaşkınlık uyardığını anlattı:“Askerlerle birlikte enkazları inceliyor, hayvanları çıkarıyorduk. Karşı taraf ateş açtığı zaman da bizi koruyorlardı.”Ne yazık ki, yakın zamanda Mariupol ve diğer şehirlere gezi planlanmıyor. Tatyana’nın ‘Unutulan kalpler’ barınağı yeni hayvanları alacak kapasitede değil. Barınakta zaten 126 kedi ve 200 köpek yaşıyor. Aralarında 37’si sakat.

