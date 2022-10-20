Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221020/resmi-gazetede-yayimlandi-yaglik-aycicegi-tohumu-ithalatinda-vergi-yuzde-27den-yuzde-5e-dustu-1062515037.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında vergi yüzde 27'den yüzde 5'e düştü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında vergi yüzde 27'den yüzde 5'e düştü
Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düşürüldü. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T10:46+0300
2022-10-20T10:46+0300
ekonomi
türkiye
ayçiçeği
ayçiçek yağı
tohum
gümrük
gümrük vergisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058845164_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_894e42a9454a883db9ff88431a20a539.jpg
Yüksek gıda enflasyonundan en çok etkilenen ürünlerden birisi de ayçiçek yağı. Kur şoklarıyla birlikte fiyatların hızla yükselmeye başladığı çiçek yağında, ithalata dönük adımlar atıldı. Yağ ithalatında gümrük vergileri artırılırken, yağlık tohum ithalatında ise düşürüldü. Son olarak ise Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AB, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezüella, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan yağlık ayçiçek ithalatında gümrük vergisi yüzde 27’den yüzde 5’e düşürüldü.Singapur’dan yağlık tohum ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 6,5’ten yüzde 5’e düşürüldüğü duyuruldu.Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran’a kadar sıfır olarak uygulanmıştı. Bu kapsamda Bosna Hersek ve Kosova’dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranının 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yüzde 10'a yükseltildiği belirtilmişti.Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanıyordu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058845164_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_310c11a9baeb6265564dc4a38e5fd095.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ayçiçeği, ayçiçek yağı, tohum, gümrük, gümrük vergisi
türkiye, ayçiçeği, ayçiçek yağı, tohum, gümrük, gümrük vergisi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında vergi yüzde 27'den yüzde 5'e düştü

10:46 20.10.2022
© İHA / EMRE AKARCA-AW670341 Çayır tırtılı - ayçiçeği
Çayır tırtılı - ayçiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© İHA / EMRE AKARCA-AW670341
Abone olTelegram
Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düşürüldü.
Yüksek gıda enflasyonundan en çok etkilenen ürünlerden birisi de ayçiçek yağı. Kur şoklarıyla birlikte fiyatların hızla yükselmeye başladığı çiçek yağında, ithalata dönük adımlar atıldı.
Yağ ithalatında gümrük vergileri artırılırken, yağlık tohum ithalatında ise düşürüldü. Son olarak ise Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AB, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezüella, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan yağlık ayçiçek ithalatında gümrük vergisi yüzde 27’den yüzde 5’e düşürüldü.
Singapur’dan yağlık tohum ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 6,5’ten yüzde 5’e düşürüldüğü duyuruldu.
Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran’a kadar sıfır olarak uygulanmıştı. Bu kapsamda Bosna Hersek ve Kosova’dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranının 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yüzde 10'a yükseltildiği belirtilmişti.
Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanıyordu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала