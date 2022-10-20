https://sputniknews.com.tr/20221020/resmi-gazetede-yayimlandi-yaglik-aycicegi-tohumu-ithalatinda-vergi-yuzde-27den-yuzde-5e-dustu-1062515037.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında vergi yüzde 27'den yüzde 5'e düştü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında vergi yüzde 27'den yüzde 5'e düştü
Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düşürüldü. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T10:46+0300
2022-10-20T10:46+0300
2022-10-20T10:46+0300
ekonomi
türkiye
ayçiçeği
ayçiçek yağı
tohum
gümrük
gümrük vergisi
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Yüksek gıda enflasyonundan en çok etkilenen ürünlerden birisi de ayçiçek yağı. Kur şoklarıyla birlikte fiyatların hızla yükselmeye başladığı çiçek yağında, ithalata dönük adımlar atıldı. Yağ ithalatında gümrük vergileri artırılırken, yağlık tohum ithalatında ise düşürüldü. Son olarak ise Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AB, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezüella, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan yağlık ayçiçek ithalatında gümrük vergisi yüzde 27’den yüzde 5’e düşürüldü.Singapur’dan yağlık tohum ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 6,5’ten yüzde 5’e düşürüldüğü duyuruldu.Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran’a kadar sıfır olarak uygulanmıştı. Bu kapsamda Bosna Hersek ve Kosova’dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranının 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yüzde 10'a yükseltildiği belirtilmişti.Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanıyordu.
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türkiye, ayçiçeği, ayçiçek yağı, tohum, gümrük, gümrük vergisi
türkiye, ayçiçeği, ayçiçek yağı, tohum, gümrük, gümrük vergisi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında vergi yüzde 27'den yüzde 5'e düştü
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Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düşürüldü.
Yüksek gıda enflasyonundan en çok etkilenen ürünlerden birisi de ayçiçek yağı. Kur şoklarıyla birlikte fiyatların hızla yükselmeye başladığı çiçek yağında, ithalata dönük adımlar atıldı.
Yağ ithalatında gümrük vergileri artırılırken, yağlık tohum ithalatında ise düşürüldü. Son olarak ise Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AB, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezüella, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan yağlık ayçiçek ithalatında gümrük vergisi yüzde 27’den yüzde 5’e düşürüldü.
Singapur’dan yağlık tohum ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 6,5’ten yüzde 5’e düşürüldüğü duyuruldu.
Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran’a kadar sıfır olarak uygulanmıştı. Bu kapsamda Bosna Hersek ve Kosova’dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranının 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yüzde 10'a yükseltildiği belirtilmişti.
Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanıyordu.