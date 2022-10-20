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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221020/putin-ryazan-bolgesindeki-bir-poligonda-seferberlige-katilanlarin-egitimini-denetledi-1062535185.html
Putin, Ryazan Bölgesi'ndeki bir poligonda seferberliğe katılanların eğitimini denetledi
Putin, Ryazan Bölgesi'ndeki bir poligonda seferberliğe katılanların eğitimini denetledi
Rusya lideri Putin, Ryazan Bölgesi'nde yaptığı denetimle özel askeri harekatın başından bu yana ilk kez bir poligonu ziyaret etti. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T18:14+0300
2022-10-20T18:43+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
sergey şoygu
tatbikat
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre Putin, Ryazan Bölgesi'nde Batı Askeri Bölgesi'ne ait bir poligondaki denetim sırasında Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan kısmi seferberliğe katılanların muharebeye hazırlık durumuna ilişkin rapor aldı.Şoygu, silah altına alınarak muharebe eğitimine tabi tutulan kişilerin çeşitli askeri uzmanlıklar ve muharebe koordinasyonu ile ilgili eğitimlerden geçirildiğini anlattı.Rusya Devlet Başkanı, ayrıca taktik, ateş, istihkam ve sıhhiye eğitimiyle ilgili uygulamalı dersleri denetlerken hava indirme ve taarruz birliğinin engelleri aşma eğitiminin, yakın muharebede sözde düşmanın zırhlı araçlarıyla mücadele eğitiminin antrenmanlarını da izledi.Bunun yanında Putin, seferbeliğe katılanların komutanlarının ve savaş deneyimine sahip askeri eğitmenlerin rehberliğinde çeşitli atış yöntemlerine ilişkin çalışmalar yaptığı çok fonksiyonlu atış kompleksini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Rusya lideri Putin, Ryazan Bölgesi'nde yaptığı bu denetimle özel askeri harekatın başından bu yana ilk kez bir poligonu ziyaret etmiş oldu.Putin, keskin nişancı silahıyla ateş ettiPutin, poligon ziyareti sırasında seferberliğe katılan askerlerle birlikte keskin nişancı silahıyla birkaç el ateş etti. Rus liderin yere uzanıp kamuflaj altına girdiği, kulaklık ve gözlük takarak ateş ettiği görüldü.
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vladimir putin, sergey şoygu, tatbikat
vladimir putin, sergey şoygu, tatbikat

Putin, Ryazan Bölgesi'ndeki bir poligonda seferberliğe katılanların eğitimini denetledi

18:14 20.10.2022 (güncellendi: 18:43 20.10.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, Ryazan Bölgesi'nde yaptığı denetimle özel askeri harekatın başından bu yana ilk kez bir poligonu ziyaret etti.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Putin, Ryazan Bölgesi'nde Batı Askeri Bölgesi'ne ait bir poligondaki denetim sırasında Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan kısmi seferberliğe katılanların muharebeye hazırlık durumuna ilişkin rapor aldı.

Şoygu, silah altına alınarak muharebe eğitimine tabi tutulan kişilerin çeşitli askeri uzmanlıklar ve muharebe koordinasyonu ile ilgili eğitimlerden geçirildiğini anlattı.

Rusya Devlet Başkanı, ayrıca taktik, ateş, istihkam ve sıhhiye eğitimiyle ilgili uygulamalı dersleri denetlerken hava indirme ve taarruz birliğinin engelleri aşma eğitiminin, yakın muharebede sözde düşmanın zırhlı araçlarıyla mücadele eğitiminin antrenmanlarını da izledi.

Bunun yanında Putin, seferbeliğe katılanların komutanlarının ve savaş deneyimine sahip askeri eğitmenlerin rehberliğinde çeşitli atış yöntemlerine ilişkin çalışmalar yaptığı çok fonksiyonlu atış kompleksini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Rusya lideri Putin, Ryazan Bölgesi'nde yaptığı bu denetimle özel askeri harekatın başından bu yana ilk kez bir poligonu ziyaret etmiş oldu.

Putin, keskin nişancı silahıyla ateş etti

Putin, poligon ziyareti sırasında seferberliğe katılan askerlerle birlikte keskin nişancı silahıyla birkaç el ateş etti. Rus liderin yere uzanıp kamuflaj altına girdiği, kulaklık ve gözlük takarak ateş ettiği görüldü.
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