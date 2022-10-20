https://sputniknews.com.tr/20221020/putin-ryazan-bolgesindeki-bir-poligonda-seferberlige-katilanlarin-egitimini-denetledi-1062535185.html

Putin, Ryazan Bölgesi'ndeki bir poligonda seferberliğe katılanların eğitimini denetledi

Putin, Ryazan Bölgesi'ndeki bir poligonda seferberliğe katılanların eğitimini denetledi

Rusya lideri Putin, Ryazan Bölgesi'nde yaptığı denetimle özel askeri harekatın başından bu yana ilk kez bir poligonu ziyaret etti. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T18:14+0300

2022-10-20T18:14+0300

2022-10-20T18:43+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

sergey şoygu

tatbikat

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre Putin, Ryazan Bölgesi'nde Batı Askeri Bölgesi'ne ait bir poligondaki denetim sırasında Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan kısmi seferberliğe katılanların muharebeye hazırlık durumuna ilişkin rapor aldı.Şoygu, silah altına alınarak muharebe eğitimine tabi tutulan kişilerin çeşitli askeri uzmanlıklar ve muharebe koordinasyonu ile ilgili eğitimlerden geçirildiğini anlattı.Rusya Devlet Başkanı, ayrıca taktik, ateş, istihkam ve sıhhiye eğitimiyle ilgili uygulamalı dersleri denetlerken hava indirme ve taarruz birliğinin engelleri aşma eğitiminin, yakın muharebede sözde düşmanın zırhlı araçlarıyla mücadele eğitiminin antrenmanlarını da izledi.Bunun yanında Putin, seferbeliğe katılanların komutanlarının ve savaş deneyimine sahip askeri eğitmenlerin rehberliğinde çeşitli atış yöntemlerine ilişkin çalışmalar yaptığı çok fonksiyonlu atış kompleksini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Rusya lideri Putin, Ryazan Bölgesi'nde yaptığı bu denetimle özel askeri harekatın başından bu yana ilk kez bir poligonu ziyaret etmiş oldu.Putin, keskin nişancı silahıyla ateş ettiPutin, poligon ziyareti sırasında seferberliğe katılan askerlerle birlikte keskin nişancı silahıyla birkaç el ateş etti. Rus liderin yere uzanıp kamuflaj altına girdiği, kulaklık ve gözlük takarak ateş ettiği görüldü.

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, sergey şoygu, tatbikat