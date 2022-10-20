https://sputniknews.com.tr/20221020/nisantasinda-turkce-bilen-eleman-araniyor-ilani-1062527929.html

Nişantaşı'nda 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı

Nişantaşı'nda 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı

İstanbul Nişantaşı'nda bir mağazanın vitrininde "Türkçe bilen eleman aranıyor" ilanı verildi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T14:53+0300

2022-10-20T14:53+0300

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İstanbul'da bir mağaza, Türkçe bilen eleman aradığını duyurdu.Kanal D Haber'de yer alan habere göre, mağazadaki ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Ancak firma ortaklarının İranlı ve Arap, çalışanların ise Suriyeli olduğu belirtiliyor.Aktarılan bilgilere göre müşterilerinin yüzde 80'i yabancı olan mağaza, yüzde 20'lik Türk müşterileri için Türkçe bilen satış elemanı arıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220725/ak-partili-vekil-ayvazoglu-turistin-milliyeti-mi-olur-1059118988.html

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