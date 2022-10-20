https://sputniknews.com.tr/20221020/nisantasinda-turkce-bilen-eleman-araniyor-ilani-1062527929.html
Nişantaşı'nda 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı
Nişantaşı'nda 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı
İstanbul Nişantaşı'nda bir mağazanın vitrininde "Türkçe bilen eleman aranıyor" ilanı verildi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T14:53+0300
2022-10-20T14:53+0300
2022-10-20T14:53+0300
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İstanbul'da bir mağaza, Türkçe bilen eleman aradığını duyurdu.Kanal D Haber'de yer alan habere göre, mağazadaki ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Ancak firma ortaklarının İranlı ve Arap, çalışanların ise Suriyeli olduğu belirtiliyor.Aktarılan bilgilere göre müşterilerinin yüzde 80'i yabancı olan mağaza, yüzde 20'lik Türk müşterileri için Türkçe bilen satış elemanı arıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220725/ak-partili-vekil-ayvazoglu-turistin-milliyeti-mi-olur-1059118988.html
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türkiye, istanbul, nişantaşı, türkçe, arapça
türkiye, istanbul, nişantaşı, türkçe, arapça
Nişantaşı'nda 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı
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İstanbul Nişantaşı'nda bir mağazanın vitrininde "Türkçe bilen eleman aranıyor" ilanı verildi.
İstanbul'da bir mağaza, Türkçe bilen eleman aradığını duyurdu.
Kanal D Haber'de yer alan habere göre, mağazadaki ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Ancak firma ortaklarının İranlı ve Arap, çalışanların ise Suriyeli olduğu belirtiliyor.
Aktarılan bilgilere göre müşterilerinin yüzde 80'i yabancı olan mağaza, yüzde 20'lik Türk müşterileri için Türkçe bilen satış elemanı arıyor.