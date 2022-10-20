https://sputniknews.com.tr/20221020/muammer-kaddafinin-devrilmesinden-bu-yana-libyadaki-degisimler-1062521789.html
Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler
Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler
11 yıl önce bugün, Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan Libya lideri Muammer Kaddafi, doğum yeri olan Sirte'de linç edilerek öldürüldü. Libya, Kaddafi'nin... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:08+0300
2022-10-20T13:08+0300
2022-10-20T13:08+0300
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Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, libya, muammer kaddafi, инфографика
infografik, libya, muammer kaddafi, инфографика
Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler
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11 yıl önce bugün, Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan Libya lideri Muammer Kaddafi, doğum yeri olan Sirte'de linç edilerek öldürüldü. Libya, Kaddafi'nin devrilmesinin ardından fiilen ikiye bölündü, kaos içindeki ülkede çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişim süreci başlatıldı.
Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler, Sputnik'in infografiğinde.