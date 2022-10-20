Türkiye
SON DAKİKA | Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221020/muammer-kaddafinin-devrilmesinden-bu-yana-libyadaki-degisimler-1062521789.html
Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler
Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler
11 yıl önce bugün, Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan Libya lideri Muammer Kaddafi, doğum yeri olan Sirte'de linç edilerek öldürüldü. Libya, Kaddafi'nin... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:08+0300
2022-10-20T13:08+0300
multimedya
infografik
libya
muammer kaddafi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062519835_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d1cc71aac8eb12733e37ed536968355.png
Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler, Sputnik'in infografiğinde.
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062519835_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9a481c55121f8ad1715277fbb5e4ad88.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, libya, muammer kaddafi, инфографика
infografik, libya, muammer kaddafi, инфографика

Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler

13:08 20.10.2022
Abone olTelegram
11 yıl önce bugün, Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan Libya lideri Muammer Kaddafi, doğum yeri olan Sirte'de linç edilerek öldürüldü. Libya, Kaddafi'nin devrilmesinin ardından fiilen ikiye bölündü, kaos içindeki ülkede çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişim süreci başlatıldı.
Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'daki değişimler, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала