https://sputniknews.com.tr/20221020/merkezi-yonetim-brut-borc-stoku-3-trilyon-6747-milyar-lira-oldu-1062539763.html
Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 674.7 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 674.7 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 3 trilyon 674.7 milyar lira olarak belirlendi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T21:13+0300
2022-10-20T21:13+0300
2022-10-20T21:14+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
borç
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 3 trilyon 674.7 milyar lira oldu.Borç stokunun 1 trilyon 259,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 415 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20221020/merkez-bankasi-rezervleri-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1062538798.html
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hazine ve maliye bakanlığı, borç
hazine ve maliye bakanlığı, borç
Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 674.7 milyar lira oldu
21:13 20.10.2022 (güncellendi: 21:14 20.10.2022) Abone ol
Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 3 trilyon 674.7 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 3 trilyon 674.7 milyar lira oldu.
Borç stokunun 1 trilyon 259,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 415 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.