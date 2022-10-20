https://sputniknews.com.tr/20221020/merkezi-yonetim-brut-borc-stoku-3-trilyon-6747-milyar-lira-oldu-1062539763.html

Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 674.7 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 674.7 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 3 trilyon 674.7 milyar lira olarak belirlendi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T21:13+0300

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ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

borç

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 3 trilyon 674.7 milyar lira oldu.Borç stokunun 1 trilyon 259,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 415 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20221020/merkez-bankasi-rezervleri-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1062538798.html

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hazine ve maliye bakanlığı, borç