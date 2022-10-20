https://sputniknews.com.tr/20221020/macaristandan-abnin-dogalgaz-tedarik-planina-elestiri-1062508116.html
Macaristan'dan AB'nin doğalgaz tedarik planına eleştiri
Macaristan'dan AB'nin doğalgaz tedarik planına eleştiri
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak doğalgaz tedarik etme fikrini eleştirdi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T00:48+0300
2022-10-20T00:48+0300
2022-10-20T00:51+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
viktor orban
avrupa konseyi
doğalgaz
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Orban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel'in ortak doğalgaz tedarikine ilişkin son planı bana birlikte aşı satın aldığımız zamanları hatırlatıyor. Yavaş ve pahalı. Yaklaşan Avrupa Konseyi Zirvesi'nde büyük bir tartışma bekliyorum." ifadelerini kullandı.Orban diğer bir paylaşımda ise Rusya'dan doğalgaz alınmamasına yönelik çağrılara tepki göstererek, "Bana Rus gazının kötü olduğunu söylüyorlar. Satın almayı bırakmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama kimse bize Rus gazını nasıl değiştirebileceğimizi söylemiyor. Beş yıl sonra değil, yarın. Ekonomimizi yönetmemiz gerekiyor, bu kadar basit." ifadelerine yer verdi.
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macaristan, viktor orban, avrupa konseyi, doğalgaz
macaristan, viktor orban, avrupa konseyi, doğalgaz
Macaristan'dan AB'nin doğalgaz tedarik planına eleştiri
00:48 20.10.2022 (güncellendi: 00:51 20.10.2022) Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak doğalgaz tedarik etme fikrini eleştirdi.
Orban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel'in ortak doğalgaz tedarikine ilişkin son planı bana birlikte aşı satın aldığımız zamanları hatırlatıyor. Yavaş ve pahalı. Yaklaşan Avrupa Konseyi Zirvesi'nde büyük bir tartışma bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Orban diğer bir paylaşımda ise Rusya'dan doğalgaz alınmamasına yönelik çağrılara tepki göstererek, "Bana Rus gazının kötü olduğunu söylüyorlar. Satın almayı bırakmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama kimse bize Rus gazını nasıl değiştirebileceğimizi söylemiyor. Beş yıl sonra değil, yarın. Ekonomimizi yönetmemiz gerekiyor, bu kadar basit." ifadelerine yer verdi.