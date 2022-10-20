https://sputniknews.com.tr/20221020/lukasenkodan-belarus-halkina-sakin-bir-yasam-istiyorsaniz-size-ne-soyleniyorsa-onu-yapin-1062537691.html
Lukaşenko’dan Belarus halkına: Sakin bir yaşam istiyorsanız size ne söyleniyorsa onu yapın
Lukaşenko’dan Belarus halkına: Sakin bir yaşam istiyorsanız size ne söyleniyorsa onu yapın
Belarus lideri Lukaşenko, bölge yetkililerinden savaşmak istemiyorlarsa canlanmalarını ve hasat çalışmalarını tamamlamalarını talep etti. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T19:38+0300
2022-10-20T19:38+0300
2022-10-20T19:38+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
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Yasama, yargı ve yürütme organlarının temsilcileriyle biraraya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belaruslu yetkililerin silahla savaşmak istemiyorlarsa ‘canlanmaları’, vatandaşların da ‘huzur içinde yaşamak’ istiyorlarsa kendilerine söyleneni yapmaları gerektiğini söyledi.Hasat kampanyasının tamamlanması konusunun da ele alındığı toplantıda Lukaşenko, ülkedeki hasat döneminin yalnızca ‘tarlaların tamamı sürüldüğünde’ ve ‘son saban tarladan ayrıldığında’ sona ereceğini belirtti.Gomel, Mogilev ve Vitebsk bölgelerinin yetkililerinin görevlerinde yetersiz kaldıklarına dikkat çeken Belarus lider, “Kısaca söyleyeceğim: Silahla savaşmak istemiyorsanız sahada ve fabrikada mücadele edin. Bizim savaşımız Ukrayna üzerinden değil, ekonomi üzerinden, bizim üzerimizden yürüyor. O yüzden tekrar ediyorum, silkelenin!” ifadelerini kullandı.
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belarus, aleksandr lukaşenko
belarus, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko’dan Belarus halkına: Sakin bir yaşam istiyorsanız size ne söyleniyorsa onu yapın
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Belarus lideri Lukaşenko, bölge yetkililerinden savaşmak istemiyorlarsa canlanmalarını ve hasat çalışmalarını tamamlamalarını talep etti.
Yasama, yargı ve yürütme organlarının temsilcileriyle biraraya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belaruslu yetkililerin silahla savaşmak istemiyorlarsa ‘canlanmaları’, vatandaşların da ‘huzur içinde yaşamak’ istiyorlarsa kendilerine söyleneni yapmaları gerektiğini söyledi.
Hasat kampanyasının tamamlanması konusunun da ele alındığı toplantıda Lukaşenko, ülkedeki hasat döneminin yalnızca ‘tarlaların tamamı sürüldüğünde’ ve ‘son saban tarladan ayrıldığında’ sona ereceğini belirtti.
Gomel, Mogilev ve Vitebsk bölgelerinin yetkililerinin görevlerinde yetersiz kaldıklarına dikkat çeken Belarus lider, “Kısaca söyleyeceğim: Silahla savaşmak istemiyorsanız sahada ve fabrikada mücadele edin. Bizim savaşımız Ukrayna üzerinden değil, ekonomi üzerinden, bizim üzerimizden yürüyor. O yüzden tekrar ediyorum, silkelenin!” ifadelerini kullandı.