https://sputniknews.com.tr/20221020/kremlin-dunya-kolektif-batidan-buyuktur-1062528129.html
Kremlin: Dünya, kolektif Batı'dan büyüktür
Kremlin: Dünya, kolektif Batı'dan büyüktür
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın kolektif Batı'dan büyük olduğunu ve diğer ülkelerin Rusya'yla işbirliğine ilgi duyduğunu, bu nedenle ekonomik... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:02+0300
2022-10-20T15:02+0300
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'Rusya'da Üretildi' adlı bir forumda konuşan Peskov, "Kolektif Batı diye tabir edilen ülkeler tarafından Rusya'ya devasa sayıda yaptırım uygulandığını biliyorsunuz. Üstelik bunlar, uluslararası hukuk açısından yasadışı yaptırımlar. Ancak dünya, kolektif Batı'dan büyük ve diğer ülkeler, boşalan alanları kendi işletmeleriyle doldurmaya daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.Mevcut durumda Arap ülkeleri de dahil diğer ülkeler için yeni fırsatlar açıldığını kaydeden Peskov, "Ekonomik işbirliğinde bir boşluk oluşmuyor. Bazıları (Rusya pazarından) giderse, bazı fırsatlar kaybolursa, o zaman bu boşluk diğerleri tarafından doldurulur ve yeni, daha çekici fırsatlar ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.Zor bir dönemden geçilmesine rağmen kalkınmanın durmaması gerektiğini ve Rus ekonomisinin kalkınmaya ihtiyacı olduğunu anlatan Peskov, "Gördüğünüz gibi, burada kalkınma devam ediyor. Zor zamana rağmen ülke kalkınıyor ve daha da kalkınacak" diye vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/the-national-interest-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-bati-ulkelerinde-ciddi-bir-krize-yol-acti-1062501320.html
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kremlin, rusya, dmitriy peskov, batı
kremlin, rusya, dmitriy peskov, batı
Kremlin: Dünya, kolektif Batı'dan büyüktür
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın kolektif Batı'dan büyük olduğunu ve diğer ülkelerin Rusya'yla işbirliğine ilgi duyduğunu, bu nedenle ekonomik işbirliğinde bir boşluk oluşmayacağını vurguladı.
'Rusya'da Üretildi' adlı bir forumda konuşan Peskov, "Kolektif Batı diye tabir edilen ülkeler tarafından Rusya'ya devasa sayıda yaptırım uygulandığını biliyorsunuz. Üstelik bunlar, uluslararası hukuk açısından yasadışı yaptırımlar. Ancak dünya, kolektif Batı'dan büyük ve diğer ülkeler, boşalan alanları kendi işletmeleriyle doldurmaya daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.
Mevcut durumda Arap ülkeleri de dahil diğer ülkeler için yeni fırsatlar açıldığını kaydeden Peskov, "Ekonomik işbirliğinde bir boşluk oluşmuyor. Bazıları (Rusya pazarından) giderse, bazı fırsatlar kaybolursa, o zaman bu boşluk diğerleri tarafından doldurulur ve yeni, daha çekici fırsatlar ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.
Zor bir dönemden geçilmesine rağmen kalkınmanın durmaması gerektiğini ve Rus ekonomisinin kalkınmaya ihtiyacı olduğunu anlatan Peskov, "Gördüğünüz gibi, burada kalkınma devam ediyor. Zor zamana rağmen ülke kalkınıyor ve daha da kalkınacak" diye vurguladı.