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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221020/kremlin-dunya-kolektif-batidan-buyuktur-1062528129.html
Kremlin: Dünya, kolektif Batı'dan büyüktür
Kremlin: Dünya, kolektif Batı'dan büyüktür
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın kolektif Batı'dan büyük olduğunu ve diğer ülkelerin Rusya'yla işbirliğine ilgi duyduğunu, bu nedenle ekonomik... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:02+0300
2022-10-20T15:02+0300
ukrayna krizi
kremlin
rusya
dmitriy peskov
batı
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'Rusya'da Üretildi' adlı bir forumda konuşan Peskov, "Kolektif Batı diye tabir edilen ülkeler tarafından Rusya'ya devasa sayıda yaptırım uygulandığını biliyorsunuz. Üstelik bunlar, uluslararası hukuk açısından yasadışı yaptırımlar. Ancak dünya, kolektif Batı'dan büyük ve diğer ülkeler, boşalan alanları kendi işletmeleriyle doldurmaya daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.Mevcut durumda Arap ülkeleri de dahil diğer ülkeler için yeni fırsatlar açıldığını kaydeden Peskov, "Ekonomik işbirliğinde bir boşluk oluşmuyor. Bazıları (Rusya pazarından) giderse, bazı fırsatlar kaybolursa, o zaman bu boşluk diğerleri tarafından doldurulur ve yeni, daha çekici fırsatlar ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.Zor bir dönemden geçilmesine rağmen kalkınmanın durmaması gerektiğini ve Rus ekonomisinin kalkınmaya ihtiyacı olduğunu anlatan Peskov, "Gördüğünüz gibi, burada kalkınma devam ediyor. Zor zamana rağmen ülke kalkınıyor ve daha da kalkınacak" diye vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/the-national-interest-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-bati-ulkelerinde-ciddi-bir-krize-yol-acti-1062501320.html
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kremlin, rusya, dmitriy peskov, batı
kremlin, rusya, dmitriy peskov, batı

Kremlin: Dünya, kolektif Batı'dan büyüktür

15:02 20.10.2022
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın kolektif Batı'dan büyük olduğunu ve diğer ülkelerin Rusya'yla işbirliğine ilgi duyduğunu, bu nedenle ekonomik işbirliğinde bir boşluk oluşmayacağını vurguladı.
'Rusya'da Üretildi' adlı bir forumda konuşan Peskov, "Kolektif Batı diye tabir edilen ülkeler tarafından Rusya'ya devasa sayıda yaptırım uygulandığını biliyorsunuz. Üstelik bunlar, uluslararası hukuk açısından yasadışı yaptırımlar. Ancak dünya, kolektif Batı'dan büyük ve diğer ülkeler, boşalan alanları kendi işletmeleriyle doldurmaya daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.
Mevcut durumda Arap ülkeleri de dahil diğer ülkeler için yeni fırsatlar açıldığını kaydeden Peskov, "Ekonomik işbirliğinde bir boşluk oluşmuyor. Bazıları (Rusya pazarından) giderse, bazı fırsatlar kaybolursa, o zaman bu boşluk diğerleri tarafından doldurulur ve yeni, daha çekici fırsatlar ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.
Zor bir dönemden geçilmesine rağmen kalkınmanın durmaması gerektiğini ve Rus ekonomisinin kalkınmaya ihtiyacı olduğunu anlatan Peskov, "Gördüğünüz gibi, burada kalkınma devam ediyor. Zor zamana rağmen ülke kalkınıyor ve daha da kalkınacak" diye vurguladı.
ABD - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
Ukrayna krizi
The National Interest: Rusya'ya yönelik yaptırımlar Batı ülkelerinde ciddi bir krize yol açtı
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