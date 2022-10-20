https://sputniknews.com.tr/20221020/kilicdaroglu-esnaf-bakanligi-kuracagiz-esnafin-derdini-anlatacagi-bir-yer-olsun-istiyoruz-1062534377.html

Kılıçdaroğlu: Esnaf bakanlığı kuracağız, esnafın derdini anlatacağı bir yer olsun istiyoruz

Kılıçdaroğlu: Esnaf bakanlığı kuracağız, esnafın derdini anlatacağı bir yer olsun istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca esnaf var, Allah nasip ederse göreceksiniz esnaf bakanlığı kuracağız. Esnafın derdini anlatacağı bir yer... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T17:54+0300

2022-10-20T17:54+0300

2022-10-20T17:56+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

muhtar

esnaf

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tokat'ta bir otelde düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.Ülkenin geleceğinden kaygı duyduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sorunların çözüm adresi elbette ki sandık olacaktır. Dolayısıyla her birimizin sorumluluğu var. Bu sorunların gereğini yerine getirdiğimizde ülkemiz bütün sorunlarını çözebilir" diye konuştu.Tokat'ta sigara ve şeker fabrikalarının kapatıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye 34 yıl sonra şeker ithal etmek zorunda kaldı. Bu kadar şeker fabrikamız var, şeker pancarı üretebilecek binlerce çiftçimiz var ama pancar üretemediler, fabrikaları özelleştirdiler ve Türkiye 34 yıl sonra şeker ithal etmek zorunda kaldı. İşsizlik her yerde olduğu gibi Tokat'ta da var. Son 18 ayda işsizlik ödeneği için başvuran Tokatlı sayısı 11 bin 129 kişi. İşi olduğu halde işinden olmuş ve işsizlik sigortasından para almaya çalışıyor" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:'Esnaf bakanlığı kuracağız'Çiftçilerin sorunlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Muhtarlık kanunu çıkaracağız'Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:Devletin temelini liyakat ve adaletin oluşturduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, liyakatin olduğu yerde yolsuzluk ve rüşvetin olamayacağını sözlerine ekledi.

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kemal kılıçdaroğlu, muhtar, esnaf