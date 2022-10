https://sputniknews.com.tr/20221020/kilicdaroglu-en-gec-2-yil-icerisinde-suriyeli-kardeslerimizi-gonderecegiz-1062507667.html

Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz

Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Irkçılık yapmadan, Türkiye'nin itibarını koruyarak göndereceğiz. Önce... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki bir düğün salonunda kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluşmasında, ülkede giderek artan sorunlar olduğunu söyledi.İktidar olduklarında en geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri gönderecekleri belirten Kılıçdaroğlu, “En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Irkçılık yapmadan, Türkiye'nin itibarını koruyarak göndereceğiz. Önce onların oradaki yolunu, hastanesini, Avrupa Birliği fonlarıyla müteahhitlerimiz yapacak. Can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması için mevcut olan yönetimle protokol yapılacak, gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girecek. Tırnaklarına zarar gelmeyecek. Gaziantepli iş insanlarının daha önce orada fabrikaları vardı. 'Fabrikaları yeniden açın, iş verin' diyeceğiz. Orada çalışsınlar üretsinler, sonra turist olarak gelsinler Türkiye'ye. Türkiye büyük bir itibar yapacak” dedi.'Şanlı ordumuzun elinden alınan hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz'“İktidar olduğumuzda bir hafta içerisinde şanlı ordumuzun elinden alınan hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Bayrak, vatan bizim kırmızı çizgimizdir'Bayrak ve vatanla sorunu olmayan herkesin başının üstünde yeri olduğu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Milliyetçi duygunun çok büyük olduğunu biliyorum Osmaniye’de. Aslında her birimiz milliyetçiyiz zaten. Bizim 6 okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Bayrağı ve vatanıyla sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri var. Kim olursa olsun hangi görüşten olursa olsun. Her insana saygı duyarım. Yeter ki bayrağıyla vatanıyla sorunu olmasın. Bayrak, vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Bunun altını özellikle çizmek isterim” şeklinde konuştu.

