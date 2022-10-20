https://sputniknews.com.tr/20221020/kamera-kayitlari-izlenince-ortaya-cikti-kediyi-firinda-yakan-kisi-tutuklandi-1062512884.html

Kamera kayıtları izlenince ortaya çıktı: Kediyi fırında yakan kişi tutuklandı

Kamera kayıtları izlenince ortaya çıktı: Kediyi fırında yakan kişi tutuklandı

Malatya'da kediyi çalıştığı işyerindeki fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T08:01+0300

2022-10-20T08:01+0300

2022-10-20T08:01+0300

türkiye

malatya

kedi

tutuklama

hayvanları koruma kanunu

hayvanlara işkence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060613275_0:70:2048:1222_1920x0_80_0_0_e48fd3263d391ba2c973f7067a57597a.jpg

Malatya merkeze bağlı Hacıabdi Mahallesi'ndeki işyerini sabah saatlerinde açan O.Ö, iddaya göre, gece halledilmesi gereken işlerin yapılmadığını görünce kamera kayıtlarını izledi.O.Ö. kayıtları izlediğinde, bir hafta önce işe başlayan B.B'nin (18) gece saatlerinde bir kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğunu gördü. O.Ö., bunun üzerine durumu yetkililere bildirdi.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli B.B. "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.Hakkındaki suçlamayı kabul eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malatya, kedi, tutuklama, hayvanları koruma kanunu, hayvanlara işkence