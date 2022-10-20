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https://sputniknews.com.tr/20221020/kamera-kayitlari-izlenince-ortaya-cikti-kediyi-firinda-yakan-kisi-tutuklandi-1062512884.html
Kamera kayıtları izlenince ortaya çıktı: Kediyi fırında yakan kişi tutuklandı
Kamera kayıtları izlenince ortaya çıktı: Kediyi fırında yakan kişi tutuklandı
Malatya'da kediyi çalıştığı işyerindeki fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T08:01+0300
2022-10-20T08:01+0300
türkiye
malatya
kedi
tutuklama
hayvanları koruma kanunu
hayvanlara işkence
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Malatya merkeze bağlı Hacıabdi Mahallesi'ndeki işyerini sabah saatlerinde açan O.Ö, iddaya göre, gece halledilmesi gereken işlerin yapılmadığını görünce kamera kayıtlarını izledi.O.Ö. kayıtları izlediğinde, bir hafta önce işe başlayan B.B'nin (18) gece saatlerinde bir kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğunu gördü. O.Ö., bunun üzerine durumu yetkililere bildirdi.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli B.B. "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.Hakkındaki suçlamayı kabul eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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malatya, kedi, tutuklama, hayvanları koruma kanunu, hayvanlara işkence
malatya, kedi, tutuklama, hayvanları koruma kanunu, hayvanlara işkence

Kamera kayıtları izlenince ortaya çıktı: Kediyi fırında yakan kişi tutuklandı

08:01 20.10.2022
© FlickrKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© Flickr
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Malatya'da kediyi çalıştığı işyerindeki fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Malatya merkeze bağlı Hacıabdi Mahallesi'ndeki işyerini sabah saatlerinde açan O.Ö, iddaya göre, gece halledilmesi gereken işlerin yapılmadığını görünce kamera kayıtlarını izledi.
O.Ö. kayıtları izlediğinde, bir hafta önce işe başlayan B.B'nin (18) gece saatlerinde bir kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğunu gördü. O.Ö., bunun üzerine durumu yetkililere bildirdi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli B.B. "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.
Hakkındaki suçlamayı kabul eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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