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İsveç Başbakanı: NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırım
İsveç Başbakanı: NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırım
İsveç Başbakanı, NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:33+0300
2022-10-20T15:33+0300
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isveç, türkiye, nato
isveç, türkiye, nato

İsveç Başbakanı: NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırım

15:33 20.10.2022
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İsveç Başbakanı, NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.
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