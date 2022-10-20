https://sputniknews.com.tr/20221020/isvec-basbakani-nato-uyeliginin-onundeki-engeli-kaldirmak-icin-turkiyeyi-ziyaret-etmeye-hazirim-1062528695.html
İsveç Başbakanı: NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırım
İsveç Başbakanı: NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırım
İsveç Başbakanı, NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:33+0300
2022-10-20T15:33+0300
2022-10-20T15:33+0300
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isveç, türkiye, nato
İsveç Başbakanı: NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırım
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İsveç Başbakanı, NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.