https://sputniknews.com.tr/20221020/ispanya-fransa-ve-portekizden-dogalgaz-boru-hatti-anlasmasi-1062530109.html

Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji koridoru kurulacak

Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji koridoru kurulacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil hidrojen geçişini sağlayacak bir koridor kurulması için üç ülkenin anlaştığını... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T16:09+0300

2022-10-20T16:09+0300

2022-10-20T16:22+0300

avrupa'da enerji krizi

ispanya

fransa

portekiz

pireneler

ispanya başbakanı pedro sanchez

pedro sanchez

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Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan İspanya Başbakanı Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile ayrı ayrı görüşme yaptı.Sanchez, basına yaptığı açıklamada, "İspanya, Portekiz ve Fransa hükümetleri, MidCat projesini yeni bir projeyle değiştirmek için bir anlaşmaya vardı. İberya Yarımadası'nı Fransa ve AB'nin geri kalanına bağlayacak yeşil bir enerji koridoru kuracağız" dedi.Detayları 8-9 Aralık'ta İspanya'nın Alicante kentinde yapılacak EuroMed toplantısında belli olacak, üç ülkenin anlaşmaya vardığı yeni proje kapsamında Barselona ve Marsilya arasında bir yeşil enerji hattı oluşturulması öngörülüyor.İspanya, 2019'da durdurulan MidCat projesinin (Cezayir'den gelen gazın İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırılması) yeniden aktif duruma geçmesi için bu zamana kadar girişimlerde bulunsa da Fransa'yı bir türlü ikna edememişti.

ispanya

fransa

portekiz

pireneler

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ispanya, fransa, portekiz, pireneler, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez