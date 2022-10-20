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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221020/ispanya-fransa-ve-portekizden-dogalgaz-boru-hatti-anlasmasi-1062530109.html
Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji koridoru kurulacak
Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji koridoru kurulacak
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil hidrojen geçişini sağlayacak bir koridor kurulması için üç ülkenin anlaştığını... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T16:09+0300
2022-10-20T16:22+0300
avrupa'da enerji krizi
ispanya
fransa
portekiz
pireneler
ispanya başbakanı pedro sanchez
pedro sanchez
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Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan İspanya Başbakanı Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile ayrı ayrı görüşme yaptı.Sanchez, basına yaptığı açıklamada, "İspanya, Portekiz ve Fransa hükümetleri, MidCat projesini yeni bir projeyle değiştirmek için bir anlaşmaya vardı. İberya Yarımadası'nı Fransa ve AB'nin geri kalanına bağlayacak yeşil bir enerji koridoru kuracağız" dedi.Detayları 8-9 Aralık'ta İspanya'nın Alicante kentinde yapılacak EuroMed toplantısında belli olacak, üç ülkenin anlaşmaya vardığı yeni proje kapsamında Barselona ve Marsilya arasında bir yeşil enerji hattı oluşturulması öngörülüyor.İspanya, 2019'da durdurulan MidCat projesinin (Cezayir'den gelen gazın İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırılması) yeniden aktif duruma geçmesi için bu zamana kadar girişimlerde bulunsa da Fransa'yı bir türlü ikna edememişti.
ispanya
fransa
portekiz
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ispanya, fransa, portekiz, pireneler, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez
ispanya, fransa, portekiz, pireneler, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez

Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji koridoru kurulacak

16:09 20.10.2022 (güncellendi: 16:22 20.10.2022)
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Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil hidrojen geçişini sağlayacak bir koridor kurulması için üç ülkenin anlaştığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan İspanya Başbakanı Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile ayrı ayrı görüşme yaptı.
Sanchez, basına yaptığı açıklamada, "İspanya, Portekiz ve Fransa hükümetleri, MidCat projesini yeni bir projeyle değiştirmek için bir anlaşmaya vardı. İberya Yarımadası'nı Fransa ve AB'nin geri kalanına bağlayacak yeşil bir enerji koridoru kuracağız" dedi.
Detayları 8-9 Aralık'ta İspanya'nın Alicante kentinde yapılacak EuroMed toplantısında belli olacak, üç ülkenin anlaşmaya vardığı yeni proje kapsamında Barselona ve Marsilya arasında bir yeşil enerji hattı oluşturulması öngörülüyor.
İspanya, 2019'da durdurulan MidCat projesinin (Cezayir'den gelen gazın İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırılması) yeniden aktif duruma geçmesi için bu zamana kadar girişimlerde bulunsa da Fransa'yı bir türlü ikna edememişti.
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