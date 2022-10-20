https://sputniknews.com.tr/20221020/igc-baskanindan-dezenformasyon-yasasi-yorumu-elestirdigimiz-noktalari-yasayarak-gorecegiz-1062533951.html
İGC Başkanı’ndan dezenformasyon yasası yorumu: ‘Eleştirdiğimiz noktaları yaşayarak göreceğiz’
İGC Başkanı’ndan dezenformasyon yasası yorumu: ‘Eleştirdiğimiz noktaları yaşayarak göreceğiz’
Dezenformasyonla mücadele düzenlemesini yorumlayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gappi, “Şimdi çok farklı bir dönüm noktasıyla baş başa kaldık. Sanırım... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T17:23+0300
2022-10-20T17:23+0300
2022-10-20T17:23+0300
anlat bana
dilek gappi
dezenformasyon
yasa
kanun
düzenleme
izmir gazeteciler cemiyeti
basın
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İGC Başkanı’ndan dezenformasyon yasası yorumu: ‘Eleştirdiğimiz noktaları yaşayarak göreceğiz’ 19.10.2022 ANLAT BANA
İGC Başkanı’ndan dezenformasyon yasası yorumu: ‘Eleştirdiğimiz noktaları yaşayarak göreceğiz’ 19.10.2022 ANLAT BANA
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki konuğu İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi’ydi. Kappi, kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Yasa teklifini Haziran ayında ansızın öğrendiklerini hatırlatan Kappi, “Kamuoyunda dezenformasyon olarak tanınıyor ancak bu basın kanunu üzerinde değişiklik yapan bir teklif. Biz Haziran ayında kucağımızda bulduğumuz bu yasa teklifiyle ilgili ilk etapta çok farklı maddelerle karşı karşıya kaldık. Çünkü hiçbir görüşümüz, fikrimiz alınmamıştı. Basın kanunu, basın mensuplarını ilgilendiriyor ancak içindeki maddeler tüm kamuoyunu ilgilendiren maddeler. En sonunda Haziran’dan bu yana yaşadığımız serüven ortada, yasa geçtiğimiz hafta kabul edildi. Biz şimdi çok farklı bir dönüm noktasıyla baş başa kaldık. Sanırım bizim zamanında işaret ettiğimiz veya eleştirdiğimiz noktaları birlikte yaşayarak göreceğiz” dedi.
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Meliha Okur
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MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
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dilek gappi, dezenformasyon, yasa, kanun, düzenleme, izmir gazeteciler cemiyeti, basın, аудио
dilek gappi, dezenformasyon, yasa, kanun, düzenleme, izmir gazeteciler cemiyeti, basın, аудио
İGC Başkanı’ndan dezenformasyon yasası yorumu: ‘Eleştirdiğimiz noktaları yaşayarak göreceğiz’
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Dezenformasyonla mücadele düzenlemesini yorumlayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gappi, “Şimdi çok farklı bir dönüm noktasıyla baş başa kaldık. Sanırım bizim zamanında işaret ettiğimiz veya eleştirdiğimiz noktaları birlikte yaşayarak göreceğiz” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki konuğu İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi’ydi. Kappi, kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yasa teklifini Haziran ayında ansızın öğrendiklerini hatırlatan Kappi, “Kamuoyunda dezenformasyon olarak tanınıyor ancak bu basın kanunu üzerinde değişiklik yapan bir teklif. Biz Haziran ayında kucağımızda bulduğumuz bu yasa teklifiyle ilgili ilk etapta çok farklı maddelerle karşı karşıya kaldık. Çünkü hiçbir görüşümüz, fikrimiz alınmamıştı. Basın kanunu, basın mensuplarını ilgilendiriyor ancak içindeki maddeler tüm kamuoyunu ilgilendiren maddeler. En sonunda Haziran’dan bu yana yaşadığımız serüven ortada, yasa geçtiğimiz hafta kabul edildi. Biz şimdi çok farklı bir dönüm noktasıyla baş başa kaldık. Sanırım bizim zamanında işaret ettiğimiz veya eleştirdiğimiz noktaları birlikte yaşayarak göreceğiz” dedi.