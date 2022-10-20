https://sputniknews.com.tr/20221020/igc-baskanindan-dezenformasyon-yasasi-yorumu-elestirdigimiz-noktalari-yasayarak-gorecegiz-1062533951.html

İGC Başkanı’ndan dezenformasyon yasası yorumu: ‘Eleştirdiğimiz noktaları yaşayarak göreceğiz’

İGC Başkanı’ndan dezenformasyon yasası yorumu: ‘Eleştirdiğimiz noktaları yaşayarak göreceğiz’

Dezenformasyonla mücadele düzenlemesini yorumlayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gappi, “Şimdi çok farklı bir dönüm noktasıyla baş başa kaldık. Sanırım... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T17:23+0300

2022-10-20T17:23+0300

2022-10-20T17:23+0300

anlat bana

dilek gappi

dezenformasyon

yasa

kanun

düzenleme

izmir gazeteciler cemiyeti

basın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062533790_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6328c564dee6f85686c0c1bb441a6599.jpg

İGC Başkanı’ndan dezenformasyon yasası yorumu: ‘Eleştirdiğimiz noktaları yaşayarak göreceğiz’ 19.10.2022 ANLAT BANA İGC Başkanı’ndan dezenformasyon yasası yorumu: ‘Eleştirdiğimiz noktaları yaşayarak göreceğiz’ 19.10.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki konuğu İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi’ydi. Kappi, kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Yasa teklifini Haziran ayında ansızın öğrendiklerini hatırlatan Kappi, “Kamuoyunda dezenformasyon olarak tanınıyor ancak bu basın kanunu üzerinde değişiklik yapan bir teklif. Biz Haziran ayında kucağımızda bulduğumuz bu yasa teklifiyle ilgili ilk etapta çok farklı maddelerle karşı karşıya kaldık. Çünkü hiçbir görüşümüz, fikrimiz alınmamıştı. Basın kanunu, basın mensuplarını ilgilendiriyor ancak içindeki maddeler tüm kamuoyunu ilgilendiren maddeler. En sonunda Haziran’dan bu yana yaşadığımız serüven ortada, yasa geçtiğimiz hafta kabul edildi. Biz şimdi çok farklı bir dönüm noktasıyla baş başa kaldık. Sanırım bizim zamanında işaret ettiğimiz veya eleştirdiğimiz noktaları birlikte yaşayarak göreceğiz” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

dilek gappi, dezenformasyon, yasa, kanun, düzenleme, izmir gazeteciler cemiyeti, basın, аудио