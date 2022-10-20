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https://sputniknews.com.tr/20221020/hollanda-turkakim-ihracat-lisansini-geri-verdi-1062516170.html
Hollanda, TürkAkım ihracat lisansını geri verdi
Hollanda, TürkAkım ihracat lisansını geri verdi
Hollanda, TürkAkım boru hattının işletmecisi olan şirkete yeniden ihracat lisansı verdi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T11:31+0300
2022-10-20T11:31+0300
ekonomi
hollanda
türkiye
rusya
türkakım
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
ihracat
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Hollanda, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV şirketine yeniden ihracat lisansı verdi.Açıklama South Stream BV tarafından dün akşam yapıldı.Hollanda'daki yetkili kurum eylül sonunda şirketin ihracat lisansını iptal etmiş, şirket lisansın yenilenmesini talep etmiş ve iptalin gaz sevkiyatı için sorun yaratmadığını açıklamıştı.
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hollanda, türkiye, rusya, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ihracat
hollanda, türkiye, rusya, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ihracat

Hollanda, TürkAkım ihracat lisansını geri verdi

11:31 20.10.2022
© AATürkAkım
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Hollanda, TürkAkım boru hattının işletmecisi olan şirkete yeniden ihracat lisansı verdi.
Hollanda, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV şirketine yeniden ihracat lisansı verdi.
Açıklama South Stream BV tarafından dün akşam yapıldı.
Hollanda'daki yetkili kurum eylül sonunda şirketin ihracat lisansını iptal etmiş, şirket lisansın yenilenmesini talep etmiş ve iptalin gaz sevkiyatı için sorun yaratmadığını açıklamıştı.
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