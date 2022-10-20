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Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı
Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol, sevk edildiği... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-20T12:22+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan ve "ByLock" kullandığı belirlenen, ayrıca 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Biryol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/4-ilde-feto-operasyonu-13-gozalti-1061123241.html
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fetö, futbol, türkiye
fetö, futbol, türkiye

Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı

11:30 20.10.2022 (güncellendi: 12:22 20.10.2022)
© AAFETÖ şüphelisi eski milli futbolcu Zafer Biryol
FETÖ şüphelisi eski milli futbolcu Zafer Biryol - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.
Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan ve "ByLock" kullandığı belirlenen, ayrıca 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Biryol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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