https://sputniknews.com.tr/20221020/fedin-bej-kitabi-artan-endiselerle-gorunum-daha-karamsar-hale-geldi-1062508902.html

Fed'in Bej Kitabı: Artan endişelerle görünüm daha karamsar hale geldi

Fed'in Bej Kitabı: Artan endişelerle görünüm daha karamsar hale geldi

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD'li şirketlerin zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle ekonomik görünüm konusunda daha karamsar hale geldiğini bildirdi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T01:25+0300

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ekonomi

abd

bej kitap

ekonomi

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Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ekim sayısını yayımladı.Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin ılımlı şekilde arttığı ancak koşulların sektörler ve bölgeler arasında değişiklik gösterdiği kaydedildi.Perakende harcamaların isteğe bağlı harcamaların azalması nedeniyle nispeten yatay bir seyir izlediği belirtilen raporda, otomobil satıcılarının ise sınırlı stoklar, yüksek araç fiyatları ve artan faiz oranları nedeniyle satışlarda durgunluk olduğunu bildirdiği aktarıldı.Raporda, seyahat ve turizm faaliyetinin güçlü şekilde arttığı, üretim düşüşlerine dair bazı raporlamalar olmasına rağmen tedarik zinciri aksamalarındaki kısmi gevşeme nedeniyle çoğu bölgede üretim faaliyetinin yatay bir seyir izlediği veya arttığı bildirildi.Fed'in raporunda, yükselen mortgage (konut kredisi) faiz oranları ile konut fiyatlarının konut satışlarını daha da zayıflattığı belirtildi.Raporda, "Zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle görünüm daha karamsar hale geldi" değerlendirmesinde bulunuldu.Fiyat artışının yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, fiyatlarda bazı bölgelerde bir miktar gevşeme kaydedildiği aktarıldı.Raporda, emtia, yakıt ve navlun maliyetlerinde bazı düşüşler kaydedilmesine rağmen çeşitli endüstrilerde girdi fiyatlarında önemli artışların rapor edildiği kaydedildi.Fed'in raporunda, "Geleceğe bakıldığında, beklentiler fiyat artışlarının genel olarak ılımlı olması yönündeydi" ifadesi yer aldı.İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, istihdamın çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda artmaya devam ettiği belirtildi.Raporda, birkaç bölgede iş gücü talebinde "soğuma" olduğunun bildirildiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220908/fedin-bej-kitabi-ekonomik-buyume-gorunumu-zayifladi-1060946069.html

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