https://sputniknews.com.tr/20221020/enerji-kriziyle-almanya-sanayisizlestiriliyor--yesillerin-elitleri-abd-ne-derse-o-olur-noktasinda-1062593048.html

Enerji kriziyle Almanya sanayisizleştiriliyor, Yeşillerin elitleri 'ABD ne derse o olur' noktasında

Enerji kriziyle Almanya sanayisizleştiriliyor, Yeşillerin elitleri 'ABD ne derse o olur' noktasında

Osman Çutsay'a göre enerji kriziyle Almanya sanayisizleştiriliyor, Yeşillerin elitleri 'ABD ne derse o olur' noktasında. Çutsay, Çin konusunda Alman... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T23:43+0300

2022-10-20T23:43+0300

2022-10-22T12:47+0300

eksen

almanya

yeşiller

rusya

abd

doğalgaz

avrupa

olaf scholz

annalena baerbock

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Almanya'daki Olaf Scholz yönetimi, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya Federasyonu'na uygulanan ekonomik savaşın Avrupa'da en çok sıkıntı yarattığı ülkelerin başında geliyor. Merkel döneminde kotarılan BM onaylı Minsk anlaşmalarının ABD yönetimi tarafından taammüden öldürülmesini izleyen Alman hükümeti, bu süreçte ucuz Rusya enerjisinden olurken, küresel ekonomideki iddialarını da terk ediyor.Eylül sonunda Rusya Federasyonu ile ortak projesi olan Kuzey Akım-2'nin açılmasını talep eden gösterilere sahne olan Almanya, bu hatta yönelik terör saldırısının ardından pahalı ABD LNG'sine mecbur kalmış görünüyor. Ülkede 1951'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan yüzde 10'ları bulan enflasyonist ortamda tasarruf önlemleri devreye sokulmaya çalışılıyor. Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerboch, Alman seçmenlerinin hilafına Ukrayna'ya askeri destek politikalarını sürdürme kararlılığını ifade ediyor. Baerboch, Scholz'un aksine önemli bir ticari ortak olan Çin'le ilişkilerde de daha çatışmacı bir tutum sergiliyor.Alman koalisyonunun başını çeken Sosyal Demokratlar, Amerikan çizgisindeki ortakları Yeşillerin bastırması eşliğinde Ukrayna'da savaşçı politikalardan vazeçmezken, enerji krizinde özellikle Almanya'nın AB içerisinde birlikte hareket ettiği Fransa hükümetiyle sıkıntılı bir görüntü oluşmuş durumda.Almanya ve Scholz liderliği ile Rusya, Çin, ABD eksenindeki tartışmaları Almanya'da yaşayan gazeteci ve yazar Osman Çutsay ile konuştuk.'Avrupa hükümetleri galiba yönetemez hale geliyorlar'Osman Çutsay’a göre, Almanya'nın Ukrayna için izlediği politikalarında büyük bir değişiklik görüntüsü yok. Ancak Avrupa'da ciddi sıkıntıların başladığını belirten Çutsay, Britanya Başbakanı'nın kısa sürede istifa ettiğini, Avusturya siyasetinin karışmış göründüğünü vurguladı. Alman-Fransız hattında da uyumsuzluk görüntüsü belirdiğini söyleyen Çutsay, Almanya'da siyaset düzeninin erken seçimlerle bozulma geleneğine atıf yaptı. Çutsay, Avrupa hükümetlerinin 'yönetemez hale geldikleri' bir görüntü oluştuğunu kaydetti:'Rusya'ya karşı savaşacak birlikleri eğitecek iki ana karargahtan birisinin de Almanya'da olduğu ortaya çıktı'Avrupa'daki hükümetlerin 'yönetememe halini' örtme girişimlerine dikkat çeken Çutsay, Ukrayna'da savaşı uzatacak askeri hamlelerin ise eksik edilmediğini vurguladı:'Çin konusunda ciddi sürtüşmeler var'Çutsay, Alman hükümeti içinde Çin konusunda ciddi sürtüşmelerin bulunduğunu aktardı:Çutsay, Hamburg limanına ortaklık ciddi bir kavganın ipucu olduğunu da belirtirken, "Oradan tutmaz ama birinin evet dediğine diğeri hayır demek zorunda" vurgusu yaptı.‘Bu süreçte Almanya sanayisizleştiriliyor’Enerji kriziyle Almanya’nın sanayisizleştirilmeye çalışıldığını şimdiden erken seçim çağrılarını başladığını söyleyen Çutsay, sermaye içinde çok büyük bir kavganın ise patlamamasının mümkün olmadığı görüşünde:'Yeşiller’in elitleri, Amerika ne derse o olur, her yere saldırırız noktasındalar'Alman Yeşillerinin artık sosyal medyada Nazi Almanyası'nın Sovyetlere saldırmasına atıfla 'dedelerinin yapamadığını yapmayı düşünen torunlar' diye söz edildiğini aktaran Çutsay, ABD ne derse yapmaya kararlı Yeşiller karşısında Scholz'un zayıflığına dikkat çekti. Çutsay, diğer yandan sadece Almanya değil Avrupa'nın pek çok ülkesindeki grevlerle 'unutulmuş' toplumsal hareketlenmelere dikkat çekti:'Borrell için 'Bu adam ne diyor' diye ortalığın ayağa kalkması lazımdı. Bu olmadı, bir iki yerde geçiştirildi'Çutsay, AB'nin dış politika şefi Josep Borrell'in 'bahçe-cangıl' metaforuna atfen, "Avrupa bahçesi zaten tarumar oluyor" vurgusu yaptı. Ancar Borrell'in sömürgeci çıkışının Almanya'da fazla önemsenmediğini ekleyen Çutsay, bunda medyanın payına dikkat çekti. "Almanya’da bazı şeylerin konuşulması gerçekten sorun, medya abluka altında" diyen Çutsay, konuşanların 'damgalanma' riskine vurgu yaptı:

almanya

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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almanya, yeşiller, rusya, abd, doğalgaz, avrupa, olaf scholz, annalena baerbock