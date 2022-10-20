https://sputniknews.com.tr/20221020/endustri-bolgeleri-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1062542093.html
Endüstri Bölgeleri kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Endüstri Bölgeleri kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T22:06+0300
2022-10-20T22:06+0300
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Endüstri Bölgeleri kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
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Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.