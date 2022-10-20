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E-5'te otomobil takla attı: Yol trafiğe kapandı
E-5'te otomobil takla attı: Yol trafiğe kapandı
Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:36+0300
2022-10-20T15:36+0300
avcılar
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252
60
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avcılar
avcılar

E-5'te otomobil takla attı: Yol trafiğe kapandı

15:36 20.10.2022
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Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.
Ayrıntılar geliyor...
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