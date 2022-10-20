https://sputniknews.com.tr/20221020/dunyanin-en-zengin-ikinci-insani-bezostan-ekonomide-firtina-uyarisi-1062508258.html

Dünyanın en zengin ikinci insanı Bezos'tan 'ekonomide fırtına' uyarısı

Dünyanın en zengin ikinci insanı Bezos'tan 'ekonomide fırtına' uyarısı

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos, ekonomide daha zorlu zamanların yaklaşmakta olduğu konusunda uyardı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T01:03+0300

2022-10-20T01:03+0300

2022-10-20T01:06+0300

ekonomi

jeff bezos

amazon

goldman sachs

cnbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044213332_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_5a6c2a90e990063480739a8c0969cd39.jpg

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un CNBC’ye verdiği bir röportajına atıfta bulunarak “Evet, ekonomideki olasılıklar, gemiyi fırtınaya hazırlamamız gerektiğini söylüyor” diye yazdı.Bloomberg HT'nin aktardığına göre Solomon, Goldman Sachs’ın Wall Street tahminlerini aşan üç aylık kazanç sonuçları yayınlamasının ardından yaptığı değerlendirmesinde hem kurumsal liderlerin hem de yatırımcıların artan riskleri anlamalarının ve buna göre hazırlanmalarının zamanının geldiğini söylemişti.Solomon “Ufukta daha fazla oynaklık olmasını beklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu kesinlikle gerçekten zor bir ekonomik senaryomuz olduğu anlamına gelmiyor. Ancak sonuçların dağılımına bakıldığında, ABD’de resesyon yaşama ihtimalimiz yüksek" ifadelerini kullanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jeff bezos, amazon, goldman sachs, cnbc