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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221020/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062513714.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.59 seviyesinin hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor, euro ise 18.28 liradan şilem görüyor. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T09:21+0300
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ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Dolar/TL 18.59'un üzerinde işlem görüyor.. Kur ekim başında 18.61 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.Euro/TL 18.28 seviyesinde hareket ediyor.Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaMerkez Bankası son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, bugünkü toplantıda da 100 baz puan indirim bekleniyor. Politika faizi yüzde 12 olarak uygulanıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1650 dolar bandının altına gerilerken, uluslararası piyasalarda 1632 dolara alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 973 lira, çeyrek altın 1645 lira, yarım altın 3287 lira, cumhuriyet altını 6549 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221019/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062473323.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:21 20.10.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Dolar 18.59 seviyesinin hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor, euro ise 18.28 liradan şilem görüyor.
Dolar/TL 18.59'un üzerinde işlem görüyor.. Kur ekim başında 18.61 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Euro/TL 18.28 seviyesinde hareket ediyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, bugünkü toplantıda da 100 baz puan indirim bekleniyor. Politika faizi yüzde 12 olarak uygulanıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 1650 dolar bandının altına gerilerken, uluslararası piyasalarda 1632 dolara alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 973 lira, çeyrek altın 1645 lira, yarım altın 3287 lira, cumhuriyet altını 6549 liradan el değiştiriyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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