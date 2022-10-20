https://sputniknews.com.tr/20221020/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062513714.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.59 seviyesinin hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor, euro ise 18.28 liradan şilem görüyor. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T09:21+0300

2022-10-20T09:21+0300

2022-10-20T09:21+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051975909_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b11a3ed9d912974e7099b524c28b75ba.jpg

Dolar/TL 18.59'un üzerinde işlem görüyor.. Kur ekim başında 18.61 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.Euro/TL 18.28 seviyesinde hareket ediyor.Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaMerkez Bankası son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, bugünkü toplantıda da 100 baz puan indirim bekleniyor. Politika faizi yüzde 12 olarak uygulanıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1650 dolar bandının altına gerilerken, uluslararası piyasalarda 1632 dolara alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 973 lira, çeyrek altın 1645 lira, yarım altın 3287 lira, cumhuriyet altını 6549 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221019/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062473323.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,dolar euro,dolar fiyatları,dolar kaç oldu,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın