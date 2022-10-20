https://sputniknews.com.tr/20221020/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062513714.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.59 seviyesinin hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor, euro ise 18.28 liradan şilem görüyor. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T09:21+0300
2022-10-20T09:21+0300
2022-10-20T09:21+0300
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Dolar/TL 18.59'un üzerinde işlem görüyor.. Kur ekim başında 18.61 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.Euro/TL 18.28 seviyesinde hareket ediyor.Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaMerkez Bankası son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, bugünkü toplantıda da 100 baz puan indirim bekleniyor. Politika faizi yüzde 12 olarak uygulanıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1650 dolar bandının altına gerilerken, uluslararası piyasalarda 1632 dolara alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 973 lira, çeyrek altın 1645 lira, yarım altın 3287 lira, cumhuriyet altını 6549 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221019/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062473323.html
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dolar ne kadar,dolar euro,dolar fiyatları,dolar kaç oldu,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın
dolar ne kadar,dolar euro,dolar fiyatları,dolar kaç oldu,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.59 seviyesinin hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor, euro ise 18.28 liradan şilem görüyor.
Dolar/TL 18.59'un üzerinde işlem görüyor.. Kur ekim başında 18.61 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
Euro/TL 18.28 seviyesinde hareket ediyor.
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Merkez Bankası son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, bugünkü toplantıda da 100 baz puan indirim bekleniyor. Politika faizi yüzde 12 olarak uygulanıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1650 dolar bandının altına gerilerken, uluslararası piyasalarda 1632 dolara alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 973 lira, çeyrek altın 1645 lira, yarım altın 3287 lira, cumhuriyet altını 6549 liradan el değiştiriyor.