https://sputniknews.com.tr/20221020/cemevlerinin-elektrik-ve-su-giderinin-karsilanmasini-da-iceren-torba-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1062535668.html

Cemevlerinin elektrik ve su giderinin karşılanmasını da içeren Torba Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu

Cemevlerinin elektrik ve su giderinin karşılanmasını da içeren Torba Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T18:48+0300

2022-10-20T18:48+0300

2022-10-20T19:38+0300

cemevi

türkiye

elektrik

su

cemevi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062140621_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_546c0bc13b2e3776b9d27a341e044c5f.jpg

AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 21 maddeden oluşan yeni bir Torba Kanun Teklifi sundu. Bu teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Belediyeler cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak sağlayacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cemevi, elektrik, su, cemevi