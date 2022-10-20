https://sputniknews.com.tr/20221020/cemevlerinin-elektrik-ve-su-giderinin-karsilanmasini-da-iceren-torba-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1062535668.html
Cemevlerinin elektrik ve su giderinin karşılanmasını da içeren Torba Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu
Cemevlerinin elektrik ve su giderinin karşılanmasını da içeren Torba Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu
AK Parti, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T18:48+0300
2022-10-20T18:48+0300
2022-10-20T19:38+0300
cemevi
türkiye
elektrik
su
cemevi
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AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 21 maddeden oluşan yeni bir Torba Kanun Teklifi sundu. Bu teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Belediyeler cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak sağlayacak.
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cemevi, elektrik, su, cemevi
cemevi, elektrik, su, cemevi
Cemevlerinin elektrik ve su giderinin karşılanmasını da içeren Torba Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu
18:48 20.10.2022 (güncellendi: 19:38 20.10.2022) Abone ol
AK Parti, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 21 maddeden oluşan yeni bir Torba Kanun Teklifi sundu. Bu teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Belediyeler cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak sağlayacak.